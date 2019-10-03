Россияне стали чаще избегать соседей. Печальный опыт Японии не за горами

Раньше было лучше! И трава была зеленее, и воздух чище, и соседи приятнее. Люди вообще все меньше друг другу доверяют, все реже хотят поддерживать шапочные знакомства. С соседями по лестничной клетке, например. Один из опросов показал, что 76% россиян готовы опоздать на работу, лишь бы не встречаться лишний раз с соседями.

В то же время в июне этого года «Российская газета» писала, что всего треть россиян не готова отдавать на хранение соседям запасные ключи от квартиры. Что же это значит, остальные две трети готовы? А ведь кажется, что если спросить с десяток человек вокруг, все они окажутся в недоверчивом меньшинстве.

Помните фильм «Ворошиловский стрелок»? Там героиня оставляет ключи от квартиры своим соседям, чтобы они присмотрели за ее попугаем — поэтому у главного героя и появляется возможность свершить свое правосудие. Теперь представьте, что вам надо уехать, а за попугаем, кошкой или любимым фикусом присмотреть некому. Наверное, соседи, даже хорошо знакомые, будут далеко не в первом десятке людей, о которых вы подумаете.

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Хорошо, если данные опросы правдивы и люди на самом деле готовы доверять. Иначе нас может ждать то, что сейчас переживает Япония. Там социальные связи ослабли настолько, что люди умирают в своих квартирах и могут лежать там месяцами, пока до соседей не дойдет запах разлагающегося тела. Для этого феномена даже пришлось придумать название — kodokushi, одинокая смерть.

И таких случаев много, очень много. По статистике, это около 30 тысяч человек в год. И многим из них едва переваливает за пятьдесят. Социальная изоляция и одинокая смерть ждут около 15% японцев, 8% немцев и 6% американцев. Для России такой статистики нет, но сколько одиноких стариков живет вокруг! Кто знает, что сейчас со старушкой, которая вчера продавала в переходе свои яблоки? А как себя чувствуют ваши дальние родственники, какие-нибудь бабушки с дедушками? Ведь это может случиться с каждым — не только с одинокой старушкой из перехода.

Начинается все с малого. Мы не хотим встречаться с соседями на лестничной клетке, потому что ехать с ними в лифте неловко. Или потому что «мне на работе и в интернете хватает идиотов, чтобы общаться с ними еще на этаже». А может, я «не так одет, не причесан». Грубо говоря, потому что не хочется лишний раз оправдываться перед людьми, которые к тебе, по сути, никакого отношения не имеют.

А потом начинаем реже видеться с приятелями, отказываемся от встреч выпускников или посиделок в веселой, но не очень близкой компании — болит голова, много дел, устал, да и вообще, зачем тратить на это время? Потом реже ездим к родственникам, перестаем звонить родителям… Социальные связи истончаются и рвутся, человек, конечно, только в крайнем случае остается совсем один, но…

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Если ваш одинокий сосед потеряет сознание в ванной и разобьет себе голову, какова вероятность того, что кто-то узнает? Вы же уже не постучитесь к нему за солью или еще за чем-нибудь. А старики? У них так и вообще нет шансов быть найденными вовремя, им никто не поможет, если что-то вдруг случится. И не потому что люди такие злые, вредные и бездушные, а потому что банально никто и не узнает, что за стеной у бабули прихватило сердце, а до телефона она не дошла.

Вы спросите: и что теперь? Оставлять соседям ключи от квартиры и просить их почаще заглядывать на огонек? Наверное, нет. Но немного социализации все-таки никогда не повредит. И если вы давно не видели своего соседа, с которым каждое утро раньше неловко молчали в лифте, может, стоит позвонить, проверить — все ли хорошо. Вдруг он сейчас на полу с пробитой головой или инсультом?

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