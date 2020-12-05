Соседи жестоко расправились с семьей в Волоколамске. Главное

В пятницу, 4 ноября, в Волоколамске в СНТ «Малахит» нашли тела трех человек. Криминалисты обнаружили следы огнестрельного оружия. Убитые находились в сгоревшем доме, а рядом с пепелищем стоял сгоревший автомобиль с дырами от пуль.

За несколько дней до убийства

Неизвестные несколько дней назад позвонили семье и сообщили, что их дом горит. Тогда пара вместе с дочерью выехала из Москвы к месту происшествия. По некоторым данным, с тех пор на связь они не выходили, уточняет Рен ТВ.

Председатель соседнего СНТ «Зеленый Огонек» Александра Ельцова рассказала «360», что вызвала пожарных в ночь со 2 на 3 декабря. По ее версии, семью убили из-за давнего конфликта с соседями. Однако женщина не стала раскрывать подробности, но подчеркнула, что пожар произошел в СНТ «Малахит».

«Это было в ночь со среды на четверг. Больше я ничего не знаю, я в Москве. Мне позвонили, сказали, что горит дом — поэтому я вызвала. У меня телефон пожарных просто есть», — рассказала собеседница.

Знакомая семьи также сообщила, что конфликтовали они из-за соседских лошадей. Погибшие жаловались в полицию на жуткий запах от животных. Но за несколько дней до убийства лошадей увезли.

Местные жители утверждают, что перед совершением преступления злоумышленники гнались за своими жертвами по поселку и стреляли, уточняет Рен ТВ.

По данным Следственного комитета, погибшие высказали своим потенциальным убийцам претензии и обвинили их в поджоге дома, и злоумышленникам это не понравилось. В результате они решили расправиться с семьей. Сначала расстреляли их из ружья, потом перетащили в заброшенный дом на окраине и подожгли его.

Когда через несколько дней на окраине СНТ было найдено пепелище, прокуратура Московской области взяла расследование уголовного дела на особый контроль. В распоряжение «360» попали кадры с места убийства. От дома почти ничего не осталось, также как и от пострадавших. Также на камеру попал дом подозреваемого соседа.

Что известно о подозреваемых

В первые часы сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия и никого не впускали. Также полицейские оперативно организовали розыск подозреваемых по горячим следам. И это дало результаты. В Следственном комитете сообщили, что задержали троих возможных убийц семьи.

«По „горячим следам“ установлены и задержаны трое подозреваемых. Ими оказались двое жителей Москвы 1989 и 1980 годов рождения, а также житель Солнечногорска 1993 года рождения», — рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, они дали признательные показания. Задержанные раскрыли свои преступные мотивы — им не понравилось, что их обвинили в поджоге дачного участка. Следователи провели обыски и изъяли оружие, из которого были произведены выстрелы. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.