Соседи не раз жаловались на екатеринбуржца, выкинувшего собаку из окна. Как бороться с нарушителями спокойствия?

Пьянка в одной из квартир Екатеринбурга закончилась тем, что хозяин квартиры выкинул из окна собаку. От полученных травм животное скончалось в ветеринарной клинике. По словам соседей, буйный жилец уже давно устраивает шумные вечеринки с гостями. В результате многие владельцы квартир уехали, не выдержав постоянного шума. Полиция на жалобы жильцов не реагировала, сколько бы заявлений они не писали. По оценке юристов, сейчас в екатеринбуржцев появился реальный шанс избавится от буйного соседа.

Переломанная собака

Квартира на четвертом этаже на улице Очеретина в Екатеринбурге уже несколько лет пользуется дурной славой. Проживающая там семья постоянно устраивает пьяные вечеринки с громкой музыкой. По словам жильцов дома, такое поведение привело к тому, что владельцы соседних квартир продали свое жилье и съехали. Еще одни домовладельцы переехали жить на дачу, так как находиться в постоянном шуме невозможно.

В беседе с изданием E1.RU владельцы квартир заявили, что полиция на жалобы о постоянном шуме не реагировала, сколько бы заявлений они не писали. Отреагировали правоохранители только на коллективную жалобу после того, как владелец шумной квартиры выбросил из окна собаку.

Как пояснила местная жительница Мария, все произошло во время очередной пьянки. Хозяин квартиры взял домашнего питомца и выбросил из окна. От полученных травм животное парализовало.

«Соседи подорвались, поехали с этой собачкой в ветклинику, но ее пришлось усыпить. Видимо, она вся переломанная была», — рассказала девушка.

В городском управлении МВД журналистам рассказали, что коллективное заявление жильцов приняли. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят проверку. По ее итогам они примут решение о заведении уголовного дела.

Борьба с буйным соседом

Смерть собаки не имеет никакого отношения к асоциальному поведению жильца. Но за смерть животного его можно привлечь к уголовной ответственности. Это будет действенный метод борьбы за спокойствие в доме. Об этом «360» заявил адвокат Алишер Захидов.

Он отметил, что за смерть животного мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

«Привлекать его к уголовной ответственности — это и будет метод борьбы в данном случае. Мужчине грозит изоляция. А в случае вступления в силу обвинительного приговора он поедет отбывать наказание. Для этого нужно, чтобы все соседи написали коллективное заявление и приложили фотографию погибшей собаки с переломанными ребрами», — заявил адвокат.

Алишер Захидов добавил, что если полиция не отреагирует на жалобу, то жителям необходимо записаться на прием к начальнику полиции города или района. Также можно обратиться в прокуратуру, приложив отписки, которые поступают из отделения полиции.

Если и там справедливости добиться не удастся, то жителям дома стоит обратиться в суд с требованием признать незаконным бездействие правоохранителей. Вынесенное по итогам разбирательства судебное решение имеет силу принудительного исполнения. Полицейские обязаны на них реагировать.

Защита тишины в жилом доме

Вступить в борьбу с шумными соседями за тишину в жилом доме можно. Но единственное, что им грозит — это административная ответственность, рассказал управляющий адвокатской конторы «Скляренко и партнеры» Алексей Скляренко.

Он напомнил, что в регионах есть законы от тишине, которые предусматривают штрафы за шум в неположенное время. Для того, чтобы привлечь их к ответственности нужно вызвать наряд полиции, которые составят протокол о мелком хулиганстве.

«Кардинально решить вопрос может собственник помещения, если жилплощадь предоставляется по договору социального найма. Тогда можно поставить вопрос о расторжении договора и выселении жильца в другую квартиру, так называемого коммерческого фонда», — пояснил юрист.

Алексей Скляренко отметил, что выселить шумного владельца квартиры так просто не получится. Против него могут заводить протоколы об административном правонарушении и постоянно выписывать штрафы.

«Каждое нарушение правил проживания в многоквартирном доме самостоятельно и влечет за собой административное наказание», — пояснил он.

Адвокат согласился со своим коллегой Алишером Захидовым, что если полиция никак не реагирует, то нужно фиксировать бездействие сотрудников МВД и обращаться в прокуратуру или суд.

«Я бы рекомендовал сначала обращаться в прокуратуру, а когда получите стандартную отписку, уже в суд», — подытожил он.