Пермские врачи проглядели сонную болезнь у ребенка. Ее можно вылечить только на раннем этапе

Двухлетняя девочка подхватила на Занзибаре опасную болезнь. Однако пермские медики до последнего отказывались ставить диагноз. Матери пришлось самой везти ребенка в столицу.

Вернувшись домой в ноябре, девочка стала апатичной. Активности хватало всего на пару часов, а затем ребенок спал почти сутки. Началась боль в ногах и суставах, держалась температура под 40 градусов. Совсем плохо ребенку стало 1 января, и встревоженная мать обратилась к врачам, сообщило агентство Urа.ru.

Но Наталья Пашина столкнулась с тем, что местные медики не могут помочь ее дочери. Даже необходимые исследования пришлось заказывать в частных лабораториях за свой счет. Благодаря этому выяснилось, что солнечный Занзибар оставил «подарок на память»: в организме девочки обнаружились тропические паразиты трипаносомы. Они вызывают африканский трипаносомоз, или попросту сонную болезнь.

В России лекарств от сонной болезни нет

Эта довольно опасная хворь встречается в 36 странах Тропической Африки, и каждый год ею заболевают порядка 40 тысяч человек, рассказал «360» доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова Юрий Венгеров.

«Две стадии — в начале, после заражения протекает довольно медленно. Могут появиться высыпания на коже, повышенная температура, воспаляются лимфатические узлы, слабость, отеки, иногда может быть потеря зрения. Потом на этом фоне появляются симптомы поражения центральной нервной системы, главным ее проявлением является сонливость — почему, собственно, называют сонной болезнью», — отметил профессор.

Далее следуют нарушение психики, плохая координации движений, расстройство сознания, заторможенность, тремор, судороги и паралич. В итоге, если вторая стадия достаточно развилась, чаще всего человек погибает. Сегодня есть препараты, которые помогают на первой стадии: пентамидин и сурамин. У нас в стране нет этих лекарств, так что за ними нужно обращаться за границу.

«Но в случае своевременного начала лечения велика вероятность выздоровления пациента. Если уже появились поражения центральной нервной системы, то летальный исход очень вероятен. Это хроническая болезнь, она очень медленно нарастает, и пациенты умирают несколько лет», — отметил профессор.

Венгеров уточнил, что в наше время от африканского трипаносомоза гибнут примерно 25% заразившихся.

Также есть информация о том, что в 2018 году Европейское агентство лекарственных средств дало положительную оценку препарату фексинидазол для терапии сонной болезни у взрослых и детей старше шести лет. Этот препарат считается первым, который принимается перорально и действует на обе стадии болезни.

Консилиум ошибся

Скорее всего, болезнь занесли насекомые: мама вспомнила, что девочку укусила в глаз муха цеце — известный переносчик трипаносомоза. Вот только, получив результаты анализов, в детской больнице №13 честно признались, что не знают, как лечить ребенка, и, видимо, потому решили, что наличие сонной болезни маловероятно, сообщил телеканал «Ветта 24». А в состоянии девочки, по мнению докторов, видна положительная динамика.

Однако Пашина продолжала требовать отправить ребенка к специалистам Санкт-Петербурга или Москвы. Врачам в столице Прикамья пришлось собрать консилиум, который поставил диагноз на основании заключения врача-паразитолога Роспотребнадзора. Было решено, что состояние девочки — последствия перенесенного коронавируса: у ребенка обнаружены антитела. А раз так, то и госпитализация в столичные клиники не требуется, сообщила телекомпания «Рифей — Пермь».

Никто не знает, что бы случилось с девочкой, если бы не упорство ее мамы. ИА REGNUM сообщило, что 2 февраля женщина привезла ребенка в Московский институт паразитологии и тропической медицины имени Е. И. Марциновского. Новое обследование специалистов и анализы подтвердили сонную болезнь. Причем такой диагноз поставили не только девочке, но и ее матери.

Родные надеются, что все будет хорошо и мама с дочкой вылечатся от страшной болезни. Они хотели бы, чтобы пермские эскулапы и главный инфекционист Роспотребнадзора получили оценку медицинского сообщества.

Африка без прививок

Генеральный директор SpaceTravel Артур Мурадян рассказал «360», что для Занзибара прививки необязательны, они носят рекомендательный характер. К сожалению, многие туристы не слишком хорошо понимают, куда летят, и оттого пренебрегают правилами безопасности.

Эксперт отметил, что раньше прямых рейсов на архипелаг не было, так как не было массового спроса среди россиян. Но помогла пандемия и закрытое небо многих стран. В условиях отсутствия конкуренции появился приток клиентов, начались прямые рейсы на Занзибар. Но, как только ситуация нормализуется, число туристов в эту страну существенно сократится.

«Чтобы сполна насладиться этой страной, нужно ехать в недешевые отели, воспользоваться обширной экскурсионной программой. Но это направление не подходит для массового туризма, такие попытки приводят к тому, что многие россияне возвращаются не слишком довольными уровнем сервиса бюджетных отелей и ценами, поскольку там не настолько развит формат „все включено“, как в Турции», — сказал Артур Мурадян.

Он также уточнил, что трагический случай не повод делать из страны страшилку. В том же Таиланде или во Вьетнаме можно получить заразу, от которой не было бы даже мысли делать прививку. Туристам просто нужно не забывать о правилах безопасности и внимательно знакомиться с информацией о стране, которую они собрались посетить.