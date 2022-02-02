Сон в носках назвали вероятной причиной развития грибка. Ногам действительно нужно дышать

Любителей спать в носках предупредили о негативных последствиях такой привычки: якобы она может стать причиной развития грибковых инфекций или даже некроза. Коже на ногах действительно нужен воздух, поэтому лучше не носить синтетические изделия. Но сон в носках и возникновение грибка вряд ли взаимосвязаны.

Хирург-флеболог Армен Авакян в интервью радио Sputnik заметил, что надевать на ночь теплые носки не стоит людям с нарушением кровообращения в ступнях. Хотя ноги у них мерзнут постоянно, согревать их с помощью дополнительной одежды врач не рекомендовал. По словам Авакяна, у страдающих атеросклерозом сосудов нижних конечностей или сахарным диабетом велик шанс получить грибковую инфекцию.

«Людям с таким заболеванием категорически запрещается спать в теплых носках в попытках согреть ночью ноги», — подчеркнул специалист.

Кровоснабжение у таких пациентов, пояснил он, нарушено. Из-за этого снижаются защитные свойства кожи ног, что в итоге приведет к образованию грибка. Заживать он будет очень долго.

«В худшем случае дело может дойти до гнойно-некротических заболеваний и некроза», — предупредил флеболог.

Носки ни при чем?

Руководитель Центра подологии и остеопатии Татьяна Красюк в беседе с «360» опровергла позицию Авакяна.

«Нет, из-за этого [люди] не могут получить грибковую инфекцию, потому что они и днем ходят в носках. <…> Это абсолютно несостоятельная версия. Другое дело, что в носках кожа не дышит. Целый день она в закрытом состоянии. Конечно, кожа должна проветриваться, дышать. Никоим образом носки в ночное время суток не влияют на развитие грибковой инфекции», — сказала она.

Проблемы могут возникнуть при надевании синтетических носков и воздухонепроницаемой обуви, например резиновой. В таком случае, по мнению Красюк, рано или поздно вероятна грибковая инфекция — ногтей, кожи или всего вместе.

«Когда ноги потеют в синтетических носках либо в недышащей обуви, то, конечно, те бактерии, вирусы и грибы, которые могут находиться на поверхности нашей кожи — количество микроорганизмов там огромное, болезнетворных и полезных, — могут внедряться в эпидермис, вызывая поражение», — пояснила специалист.

У потной кожи, подчеркнула она, не настолько прочный «каркас». Поэтому вероятно развитие воспалительных процессов — грибковых поражений — и появление вирусных бородавок.

Как согреть ноги

Если человеку некомфортно из-за постоянно мерзнущих ног, Армен Авакян посоветовал согревать их перед сном контрастным душем. Поливать им, по словам флеболога, необходимо ступни.

«Направляем на них горячую воду, потом холодную и опять горячую, а дальше чередуем», — пояснил он, добавив, что у большинства людей ноги становятся теплыми через полторы-две минуты такой процедуры.

Врач Евгений Комаровский связал замерзшие ноги с проблемами со сном. В эфире на своем YouTube-канале он, наоборот, призвал спать в носках.

Если верить опубликованным исследованиям, то предпочитающие надевать носки на ночь взрослые быстрее засыпают. Утепление ступней способствует расширению кровеносных сосудов. Выделяется тепло, внутренняя температура тела падает, а организм получает сигнал «спать».