Девушки показали прыщи и жир в новом флешмобе #СоМнойВсеТак. Врачи забили тревогу

Новая волна российского феминизма прокатилась по соцсетям. Женщины выкладывают свои фото, демонстрируя прыщи, лишний вес, целлюлит или выпадение волос. Снимки помечаются тегом #СоМнойВсеТак. Против оказались врачи, не считающие лишний вес и кожные болезни чем-то естественным или красивым.

Инициатором проекта стала 17-летняя феминистка и блогер Наталья Земляухина с хутора Антонов Волгоградской области. Его цель — распространение философии любви к себе без стандартов женской красоты. По мнению девушки, флешмоб поможет противостоять навязываемым модой стереотипам. Которые снижают самооценку и вызывают расстройство пищевого поведения.

«Наши тела идеальные без ретуши и правильных поз. Растяжки, шрамы, целлюлит, горбинки, акне — это не проблемы. Это свойства тела, каждое из которых индивидуально», — пояснила блогер. Призыв Натальи поддержали уже более двух с половиной тысяч россиянок.

К сожалению, Наталья знает, о чем говорит. В 13 лет девочка решила немного похудеть, но не смогла остановиться, вес упал до 29 килограммов, рассказывала она сайту «Комсомольская правда». Наталья перешла на здоровое питание и начала заниматься спортом. Параллельно завела блог, где рассказывала о лечении от анорексии. Сейчас на нее подписаны 1,2 миллиона человек. А девушка добилась прекрасной физической формы и зарабатывает на рекламе, фитнес-курсах и бизнес-проектах. С ней действительно все так.

Феминистка Елена Климанская поддержала авторов проекта #СоМнойВсеТак. Все люди разные, поэтому выкладывать фото, где видны особенности состояния кожи или фигуры, — нормально, поделилась она в разговоре с «360». Пытаться соответствовать фотошопным идеалам не только бесполезно, но и вредно. Это растрачивает ресурсы и формирует у человека неприятие себя, что влечет социальные, медицинские и финансовые проблемы.

Феминистка Ольга Липовская пояснила «360», что, участвуя в этом проекте, женщины показывают обществу, что нет ничего плохого в том, чтобы не соответствовать стандартам красоты и не ставить целью достижение идеальной внешности. Они разрушают стереотип о том, что «женщины должны быть красивыми, а мужчины — умными», демонстрируют, что «можно и не быть красивой». Но вовсе не пытаются показать, что лишний вес или проблемы с кожей — то, чем нужно гордиться или пропагандировать.

Смена моды

Историк моды и культуры, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ Ольга Вайнштейн уверена, что публикация фотографий, демонстрирующих акне, целлюлит или лишний вес — это реакция на ранее существовавший перегиб в обратную сторону. Когда в качестве образца для подражания преподносились «идеальные лица и худощавые тела», многие девушки в погоне за недостижимым идеалом красоты зарабатывали анорексию и комплекс неполноценности.

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В настоящее время в обществе наблюдается тенденция ухода от гламурного канона, диктовавшего ориентацию на стройную фигуру, гладкость кожи и загар. Причина в изменениях глобальной системы моды, в распространении идеологии толерантности. Привыкание к новизне губительно для моды, для ее развития, необходимо преодолевать границы привычного, пересматривать критерии «нормального». Когда-то идеалом считалась полнота, а худоба — недостатком, а затем ситуация изменилась.

Сейчас идет формирование новых телесных канонов и никого уже не удивляют модели-инвалиды, темнокожие, полные или пожилые модели, появляющиеся на подиуме и в рекламе. Кроме того, с развитием графических программ ценность традиционно понимаемой красоты сильно снизилась, так как каждый пользователь с помощью фотошопа может исправить фигуру или скрыть нежелательные особенности лица.

Бодидиссидентство

Доктор медицинских наук, диетолог и невролог Марият Мухина заявила, что тренд на «мое тело — мое дело», продвижение плюс-сайз-моделей — это то же самое, что реклама ожирения или кожных болезней. Из-за этого каждое последующее поколение рождается более больным, чем предыдущее.

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«Идет зомбирование на деструктивные тенденции общества. И все это делается под красивым соусом свободы и прав человека. Понимаете, права человека работают там, где есть человек. А тут хотят сделать из человека животное, которое не чистит зубы и не лечит болезни», — сказала медик.

То же самое искажение происходит с понятием «свобода воли и выбора». Здоровым людям «втюхивают» идеи быть естественными, например, непричесанными или с перхотью. Но та же перхоть, подчеркнула врач, это грибок, который нужно лечить, а не заявлять, что «хочу быть свободной». Мухина подчеркнула, что тема с бодипозитивом дошла до «маразма», превратилась в бодидиссидентство. Люди перестали понимать, что все, что касается красоты, идет от здоровья.

«Норма человеческого тела — такая же константа, как артериальное давление или гемоглобин. А бодипозитивщицы разъедаются до 120 килограммов и говорят, что это мои болезни, я сама с ними справлюсь. Но лечиться идут в государственную поликлинику, государство выделяет на них деньги», — заключила медик.