Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом власти некоторых регионов обязали предприятия привить от COVID-19 60% своих сотрудников. Четыре предпринимателя из московского региона рассказали «360», как проходит вакцинация в их компаниях. Всем сомневающимся без принуждения подробно объясняют важность этой процедуры, потому что сохранения здоровья людей сейчас стоит на первом месте.

Вакцина, как способ защиты

«Мы за вакцинацию. У нас гостиничный бизнес, большой поток. Наши отели располагаются на вокзалах Москвы и наши сотрудники имеют очень большой риск заразиться, подцепить эту гадость», — рассказал «360» управляющий сети отелей New City Inn Евгений Панюков.

Поэтому, по его словам, работников стараются убеждать, разговаривать с каждым из них и объяснять важность прививки от COVID-19.

Сейчас очень много поликлиник, в которых делают прививки, они располагаются в шаговой доступности от непосредственно места работы сотрудников, отметил Панюков.

«Мы предлагаем пройти вакцинацию именно в этих поликлиниках, получить сертификат соответствующий», — отметил собеседник «360». Он также добавил, что сотруднику предлагается «в качестве такого бонуса», как дополнительный выходной или внеурочный выходной, на его выбор, но в любом случае с сохранением заработной платы.

Повсеместная вакцинация — большое достижение

Мы все прекрасно помним, как в прошлом году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию, и это оказалось очень страшным испытанием для всего человечества, отметила в разговоре с «360» директор салона красоты «Этуаль» Ирина Иванова.

Но российские ученые «не стояли на месте» и первыми создали вакцину от COVID-19. И то, что началась у нас повсеместная по стране вакцинация, я считаю, что это большое достижение Ирина Иванова Директор салона красоты «Этуаль»

Иванова напомнила, что заболевший, но вакцинированный человек перенесет болезнь в достаточно легкой форме. Поэтому и она, и сотрудники салона, убеждены, что вакцинация просто жизненно необходима.

И все те доводы, мысли, разговоры, которые где-то как-то возникают через интернет, через какие-то переговоры через знакомых, я считаю, что это просто вот эти антивакцинные товарищи они ведут себя крайне неверно. И каждый человек для себя должен хорошенечко подумать и понять, что вакцинация ему жизненно необходима Ирина Иванова Директор салона красоты «Этуаль»

Важна правильная разъяснительная работа

За вакцинацию выступила и предприниматель Юлия Манн, но не в «добровольно-принудительном» порядке, а в профилактическом.

По ее мнению, нам не хватает на самом деле правильной разъяснительной работы. Она назвала неправильной антипрививочную волну, которую подняли в соцстеях.

«Люди верят каким-то псевдо-блогерам, что прививки — это зло, нас всех зомбируют и так далее. У меня есть коллеги и партнеры по бизнесу в Китае, там совершенно другая ситуация. Там все прививаются, там уже привито больше половины населения, причем они идут туда добровольно», — рассказала предприниматель в разговоре с «360».

По ее мнению, это связано с тем, что есть правильная разъяснительная работа. Манн считает, что важно показывать исследования, писать об этом в СМИ, что вакцина безопасна, что никаких «побочек» нет, что никаких последствий нет, все проверено.

Повышать (уровень доверия — прим. ред.) статьями от профессионалов, профессоров профильного сообщества, что прививки — это безопасно, есть такие-то и такие-то исследования. Вот вы можете зайти ознакомиться. Юлия Манн Предприниматель

Потому что, как отметила собеседница «360», весной этого года, когда первая волна вакцинации пошла в больницах, поликлиниках, то люди самостоятельно записывались на Госуслугах. Она также рассказала, что сама не могла записаться в районную поликлинику на вакцинацию, поскольку не было свободных «окошек».

Здоровье людей на первом месте

Генеральный директор акционерного общества «Научно-исследовательский технологический институт имени П. И. Снегирева» Игорь Григорьев рассказал, что проблема сохранения здоровья работников предприятия вышла на первое место. Все усилия, направленные на предупреждение распространения вируса COVID-19 были начаты с самых первых дней. С появлением вакцины, основной задачей становится проведение вакцинации работников.

Вакцинация проходит у нас где-то на протяжении последних пяти месяцев активно, у нас есть договор с Балашихинской больницей, откуда к нам приезжает выездная бригада, и проводит в помещении нашего медицинского пункта вакцинацию сотрудников Игорь Григорьев Генеральный директор АО «Научно-исследовательский технологический институт имени П. И. Снегирева

Он отметил, что безусловно вакцинация на предприятии идет исключительно добровольная.

Основная задача, по его словам, это прежде всего обеспечить здоровье сотрудников, и соответственно сохранить трудовой потенциал отрасли. Для сомневающихся работников была проведена встреча с врачом общей практики Балашихинской больницы. На ней людям очень подробно и аргументированно объяснили необходимость вакцинации именно с применением хорошо зарекомендовавшей себя отечественной вакцины «Спутник V».