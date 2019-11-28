«Соловью»-легенде надо жить! Москвичи готовы биться за жизнь кинотеатра ради спасения души столицы

АО «Киноцентр» показал проект 21-этажного здания, которое будет построено на месте киноцентра «Соловей» в Москве. Представитель компании сообщил, что строительство гостиничного комплекса начнется уже в декабре. В нем будут расположены пять кинозалов и реабилитационный центр для детей с бассейном длиной 25 метров и тренажерным залом.

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Второй этаж займет выставочная галерея. На крыше здания установят солнечные батареи и построят вертолетную площадку. Впрочем, пока нет уверенности в том, что идея с солнечными батареями будет реализована. Даже если они будут установлены, их мощность будет использоваться для резервного освещения при ЧС, а не для основного питания гостиничных номеров.

В двух из пяти кинозалов будут показываться фильмы для детей и подростков. В комплексе предусмотрено место и для детской актерской школы, которые была в здании «Соловья». Общая площадь кинозалов и реабилитационного центра составит около шести тысяч квадратных метров. Это втрое больше, чем площадь кинозалов существующего киноцентра.

«В здании также будут созданы все условия для проведения кинофорумов, включая комфортабельные апартаменты на четвертом этаже для проживания звезд кино и членов жюри. Много лет на территории киноцентра работала детская актерская школа, и после ввода в эксплуатацию нового здания она продолжит свою работу», — ответил на запрос РБК Стройкомплекс Москвы.

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В здании «Соловья» расположились 24 зала, из них 14 для просмотра 3D-фильмов. Ежедневно в киноцентре показывают до 50 кинолент. Здание было построено в 1989 году для Всесоюзного творческо-производственного объединения «Киноцентр».

До последнего времени оно считалось самым большим в Европе кинокомплексом. Зрители всегда ценили «Соловья» за возможность посмотреть киноклассику, фильмы, прокат которых уже завершился и авторское кино, не поступающее в широкий прокат.

Киноцентр стал для многих символом культуры кино, и многие были очень разочарованы принятым решением о его сносе. В защиту «Соловья» выступили многие общественные деятели. С просьбой выкупить у собственников и сохранить киноцентр обратился в столичную мэрию режиссер и глава Союза кинематографистов Никита Михалков. Против закрытия комплекса выступил и министр культуры Владимир Мединский.

Недовольные решением властей москвичи провели в конце 2018 года пикеты у киноцентра «Соловей».

На сайте Сhange.org была создана петиция, которую подписали уже более 106 тысяч человек.

Несмотря на кажущуюся решенность вопроса, москвичи не теряют надежды спасти киноцентр, с которым у многих связано множество приятных, в том числе, романтичных воспоминаний.

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В Facebook действует сообщество «Спасем киноцентр „Соловей“!». Его участник депутат Сергей Митрохин сообщил, что ему удалось сделать запрос в Московскую думу по вопросу сноса здания. Он предложил мэру Москвы выкупить киноцентр для городских нужд и развивать дальше «этот уникальный объект культуры».

По некоторым данным, владелец здания «Соловья» был готов его продать за сумму более 100 миллионов долларов (свыше шести миллиардов рублей). По мнению Митрохина, эта сумма посильна для московского бюджета.

Также в сообществе объявили, что 29 ноября в Госдуме будет проведен круглый стол, посвященный спасению «Соловья». Его участников призвали сообщить о действующих кинотеатрах, где показываются фильмы с детской тематикой, а также сообщить об их транспортной доступности, репертуарной и ценовой политике.

Возможно, здание удастся отстоять, если ему будет присвоен статус объекта культурного наследия. Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов напомнил, что его может получить только объект, со времени строительства которого прошло 40 лет. Однако он признал, что вопрос острый, и его можно обсудить на Общественном совете при ведомстве.

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Судя по всему, пока борьба за киноцентр не закончена, и москвичи сдаваться не намерены. Но уже стало известно, что 1 декабря состоится последний показ. Зрители смогут в 20:20 бесплатно посмотреть фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор».

Некоторые пользователи предложили не только посмотреть киноленту, но и оставить около киноцентра по красной гвоздике, как после теракта. Как подчеркнул один из участников сообщества по спасению «Соловья», теракты бывают разные, этот — культурный.

«Хочется, чтобы это историческое здание осталось, уж, если стоит вопрос о продвижении Москвы как туристического центра, так нужно же сохранить то, чем туристов можно привлечь», — написала Анна Герасимова.

С ней согласилась Наталья Сильченко. Она подчеркнула, что киноцентр надо сохранить ради «притяжения всей общемировой кинематографической общественности, местом проведения кинофестивалей, премьер, с обучающими центрами как для детей и юношества, так и для пожилых людей».

Некоторые пользователи выразили удивление тем фактом, что детский реабилитационный центр будет построен в гостиничном комплексе.

«Хорошо зашли застройщики в общественное сознание — детский реабилитационный центр. А отдельно его слабо построить? Без нагромождения этажей сверху? И в другом месте? А Соловей оставить в покое», — предложил Alexander Karpachev.