Вредные советы. В США предложили использовать солнечный свет для лечения COVID-19

На брифинге в Белом доме 23 апреля представитель министерства внутренней безопасности Билл Брайан поделился результатами исследования, где описано воздействие солнечного света на новый вирус. Он якобы ослабевает от полученного тепла. Период полураспада вируса на поверхностях под солнцем уменьшается с 18 часов до двух минут. Поэтому, по мнению Брайана, летом вирус может распространяться значительно медленнее.

Глава Вашингтона решил, что заболевшие американцы могут лечиться прямо под солнечными лучами, выходя на улицу в жаркие дни. Трамп поручил доктору Деборе Биркс — координатору Белого дома по борьбе с коронавирусом — «поговорить с врачами и посмотреть, есть ли способ, с помощью которого свет и тепло можно использовать для лечения». Президент также дал задание выяснить, можно ли буквально доставить свет внутрь человека, например через кожу. По мнению Трампа, в качестве лекарства можно использовать «ультрафиолет или просто очень мощный свет».

При этом Биркс отметила, что свет и тепло не используют в качестве лекарства. Несколько медиков также заявили, что солнечный свет не может быть лекарством от COVID-19. По словам врачей, предположение Трампа не имеет никакого смысла. Более того, подобные советы могут привести к ожогам и даже раку кожи у особо доверчивых американцев.

«Многое из того, что сказал президент про дезинфицирующие средства или фототерапию (лечение воздействием солнечного света или яркого света от искусственных источников с определенными длинами волн — прим. ред.), вообще не имеет никакого смысла, — заявил профессор, кардиолог из больницы Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Рейнер, консультировавший Белый дом при президенте Джордже Буше-младшем. — Всем нужны быстрые решения. И президент явно хочет быстрых решений. Но их не существует. Мы должны опираться на выводы науки».

Врач скорой помощи госпиталя Род-Айленд Брауновского университета Меган Ранни добавила, что «долгое пребывание на солнце или воздействие ультрафиолетовых ламп не только не защищает от COVID-19, но и опасно». «Не надо думать, что это очередное чудодейственное лекарство», — отметила медик.

Всемирная организация здравоохранения уже заявила, что лечение COVID-19 солнечными лучами — это миф. В организации сообщили, что солнце или температура выше 25 градусов не препятствуют распространению вируса, а ультрафиолетовые лампы при неправильном использовании и вовсе могут навредить человеку.

Трамп не первый раз предлагает гражданам своей страны сомнительные способы лечения COVID-19. Так, в марте он рекомендовал убивать вирус с помощью гидроксихлорохина. Позже, правда, он прекратил заявления об этом «лекарстве». Однако для этого его неэффективность пришлось доказать рядом исследований.

Более того, от приема препарата успели умереть люди, решившие лечиться на дому. В Аризоне скончался мужчина, принимавший дома фосфат хлорохина, который вот уже несколько десятков лет применяется от малярии. Его супругу госпитализировали. Доверчивая пара регулярно смотрела брифинги, во время которых Трамп говорил о потенциальных преимуществах хлорохина.