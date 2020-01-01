Однажды солнечные затмения закончатся. Но в 2020 году их будет два

Затмение — очень простое астрономическое явление, но такое загадочное и зрелищное. Увидеть его можно далеко не каждый день, поэтому ученые и простые люди с нетерпением ждут дня, когда одно небесное тело заслонит другое. Пять интересных фактов об этом астрономическом явлении — в материале «360».

В 2020 году земляне смогут увидеть два солнечных затмения. Первое будет кольцеобразным и состоится 21 июня, примерно в 04:00 по UTC (плюс три часа по московскому времени, то есть в 07:00). Первыми его увидят в Африке, а потом на юго-востоке Европы, практический во всей Азии, кроме северной части России, в Индонезии, на севере Австралии. На территории РФ самые лучшие условия на наблюдения будут в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, но даже в Московской области можно увидеть астрономическое явление.

Второе солнечное затмение будет полным и произойдет 14 декабря 2020 года, примерно в 16:00 по UTC (для Москвы это плюс три часа, то есть 19:00). Увидеть его можно в юго-восточной части Тихого океана, Чили, Аргентине, на юге Атлантического океана, а также на юго-западе Африки.

А вот лунных затмений в 2020 году планируется целых шесть. Они состоятся (по московскому времени): 10 января, в 22:10; 5 июня, в 22:12; 21 июня, в 09:41; 5 июля, в 07:44; 30 ноября, в 12:30, и 14 декабря, в 19:17.

Счастливая случайность

Полное солнечное затмение — очень красивое явление. Но таким аккуратным и точным оно получилось из-за счастливого случая. Наше Солнце в диаметре в 400 раз больше Луны, при этом расстояние до него в 400 раз больше, чем до Луны. Благодаря этому мы можем наблюдать эффект «бриллиантового кольца» — сияющих краев лунного диска, которые появляются за секунду до полного затмения.

Искатель без добычи

Интересный факт: казалось бы, каждый астроном должен хотя бы раз стать свидетелем этого явления. Известный канадский астроном Дж. Кэмпбэлл за свою долгую карьеру так ни разу и не увидел солнечного затмения. Каждый раз, когда он приезжал в различные обсерватории в момент затмения, небо над ними было затянуто тучами. До самой смерти Дж. Кэмпбеллу так и не удалось увидеть ни одного солнечного затмения.

Источник фото: Pixabay

Затмение не ослепляет

Говорят, что если смотреть прямо на затмение, — можно ослепнуть. Это не так, но все равно следует быть осторожными. Даже если кажется, что смотреть на затмение можно безболезненно, Солнце остается самым сильным источником света в нашей звездной системе. Даже во время затмения его яркости хватает, чтобы нанести вред вашему зрению. Вывод: наблюдайте затмение только через солнцезащитные очки.

Удача Колумба

Затмение помогло Христофору Колумбу заключить выгодную торговую сделку с индейцами Америки. Колумб пригрозил туземным племенам, что если они не примут условий его сделки, то он погасит солнце. На следующий день, как он и рассчитывал, произошло солнечное затмение. Индейцы в тот же день заключили сделку с Колумбом.

Источник фото: Flickr/Andrew Moore/статуя Христофора Колумба в Барселоне

Конец солнечным затмениям

Факт, который сложно понять. Движение Мирового океана не только замедляет вращение Земли, но и приводит к отдалению Луны от Земли. То есть примерно через 600 миллионов лет Луна так удалится от Земли, что ее будет недостаточно, чтобы «закрыть» Солнце. Из-за этого солнечные затмения прекратятся. По крайней мере, человек не сможет их увидеть.