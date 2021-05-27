Солиста Måneskin в Белоруссии назвали извращенцем. Но в жизни он оказался скромен и помолвлен

Итальянская группа Måneskin стала победителем Евровидения в 2021 году, а ее солист сразил сердца девушек по всему миру. Дамиано Давид почти не говорит о своей личной жизни. Но спешим огорчить его фанаток — он помолвлен. Об этом и других фактах об итальянском певце — в материале «360».

Пока белорусский телеведущий Григорий Азаренок называет солиста Måneskin и других участников группы «извращенцами» и «голубыми дегенератами, пахнущими СПИДом», тысячи девушек признаются Дамиано в любви и готовы выйти за него замуж. Про молодого исполнителя информации мало, но «360» постарался собрать самые интересные факты о его жизни.

Личная жизнь

Как сообщает Primal Information, месяц назад стало известно, что сердце Дамиано занято. Его избранницей оказалась Джорджия Солери. Она блогерша с 220 тысячами подписчиков в Instagram, поэтесса и феминистка.

О ее отношениях и помолвке с Дамиано стало известно из публикации в Instagram Stories парня. Он опубликовал фото, на котором обнимает Солери, с подписью: «Спустя почти четыре года мы можем сказать, верно?».

Похоже, ребята предпочитают сохранять личную жизнь личной. Несмотря на то, что они подписаны друг на друга в Instagram, у них нет ни одной совместной фотографии на аккаунтах.

Но их, определенно, объединяет любовь к татуировкам. У Джорджии их так же много, как и у Дамиано.

Слухи о нетрадиционной ориентации

Слухи о том, что Дамиано может быть геем или бисексуалом, пошли по нескольким причинам. Во-первых, итальянец отходит от классического образа маскулинного мужчины. Он не боится переодеваться в более женственные наряды с юбками и обувью на каблуке. На фотографиях он часто появляется с накрашенными ногтями и подведенными глазами. С парнями Дамиано тоже ощущает себя комфортно. Он не боится обнимать и целовать их.

Новая волна спекуляций о его ориентации пошла после победы группы на Евровидении. Когда Måneskin в конце шоу вышли на сцену, чтобы вновь исполнить свою песню, Дамиано, похоже, переполнили чувства. Сначала он повернулся к барабанщику группы Итану Торкио и поцеловал его в губы, а затем — к гитаристу Томасу Рагги и тоже поцеловал его.

Сам Дамиано и его невеста вряд ли придают этому большое значение, ведь парень даже опубликовал фото с тем моментом в Instagram.

Сценический образ

Группа играет рок и создает впечатление отвязных ребят, поэтому у многих может создаться неверное впечатление о характере исполнителей. Так, финал Евровидения ознаменовался скандалом. В трансляцию попал кадр, на котором некоторым показалось, что Дамиано пытался принять наркотики.

Итальянец это категорически отрицал и даже прошел тест на наркотики, чтобы доказать свою невиновность. Дамиано был чист.

До теста певца спросили об этом на пресс-конференции. Тогда он объяснил, что наклонился вниз, потому что гитарист их группы Томас разбил бокал.

«Я не употребляю наркотики. Пожалуйста, ребята. Не говорите так, никакого кокаина», — сказал он.

И, похоже, в реальной жизни парень действительно не оторва, а, наоборот, довольно тихий и скромный человек. Девушка с ником @smolcece разместила видео в TikTok, где показала фото с Дамиано. Оно было сделано в Лондоне еще в ноябре 2019 года. Девушка рассказала, каким певец был в живом общении.

Она увидела парня случайно, когда гуляла с друзьями по Камден-тауну, и долго не решалась подойти к нему, потому что не хотела его беспокоить. Все-таки Дамиано отдыхал. Как объяснила девушка, гулял он без остального состава группы.

Она подошла к нему и оказалось, что Дамиано был со своей девушкой. Когда та заметила фанатку, то отошла немного в сторону. TikTok-блогерша предположила, что тогда они не афишировали свои отношения.

«Я сказала: „Привет!“ и извинилась, потому что не хотела показаться навязчивой, но он был очень добр. Я ляпнула что‑то наподобие: „Я слишком люблю вашу музыку, поэтому не могла не обратить внимание на вас, пришлось остановиться и подойти“. Он рассмеялся в ответ. Кажется, что он немного стесняется, когда встречает людей, но очень рад общению с фанатами», — рассказала девушка.

По ее словам, по нему было видно, что он благодарен фанатам и рад общению с ними. В жизни Дамиано выглядит более скромным и спокойным. Когда она попросила его о совместном фото, он сразу согласился. После этого фанатка ушла.

Звездные именинники

Дамиано Давид родился 8 января 1999 года. Его день рождения совпадает с очень интересными личностями. Ровно 64 года назад, 8 января 1935 года, родился один из культовых исполнителей 20-го века Элвис Пресли. Несколько лет спустя, 8 января 1947 года, настала очередь Дэвида Боуи, еще одной ведущей и влиятельной фигуры в музыкальной индустрии.

Любопытно, что все трое родились в одну и ту же дату с другой фигурой, известной по гораздо более нелестным причинам: Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи, родился 8 января 1984 года.

А еще пару интересных фактов о Дамиано можно узнать из его публикаций в Instagram. Например, как оказалось, он умеет готовить, ему нравится проводить свободное время за катанием на лошадях, его любимый инструмент — скрипка, и, похоже, он умеет крутиться на шесте.