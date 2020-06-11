Солист «Океана Эльзы» покинул Верховную раду Украины. Какой была его карьера в политике

Украинский музыкант, лидер группы «Океан Ельзы», политик Святослав Вакарчук решил сложить депутатский мандат Верховной рады Украины. Рассказываем о политической карьере певца.

11 июня музыкант и фронтмен группы «Океан Ельзы», политик Святослав Вакарчук решил сдать свой депутатский мандат члена Верховной рады. Свое решение он обосновал тем, что свою миссию в украинском парламенте он частично выполнил, так как с его помощью во власть пришла его партия «Голос».

Теперь, по словам Вакарчука, он хочет посвятить себя работе над образовательным проектом. При этом насовсем уходить из политики он не собирается и продолжит участвовать в жизни партии.

Политическая карьера

Начинал свою политическую деятельность Вакарчук еще в 1999 году, выступал с некоторыми другими артистами в поддержку кандидата в президенты Леонида Кучмы.

Принимать более активное участие в политической жизни Украины певец начал в 2004-м, когда он начал выступать на Майдане Незалежности в поддержку оппозиционного на тот момент политика Виктора Ющенко.

К 2007 году Вакарчук вновь оказался готов сделать шаг к большой политике — прошел в парламент в составе пропрезидентского блока «Наша Украина — Народная Самооборона». Он выступал в Раде в роли члена комитета по вопросам свободы слова и информации, а также члена группы по межпарламентским связям с Россией и другими странами.

Однако активной законотворческой деятельности за Вакарчуком не значится — он предлагал две поправки к законопроектам, но принята была только одна. При этом он выступал с заявлениями о том, что нынешняя система узурпировала власть и это должно измениться.

Но уже в 2008 году Вакарчук сложил с себя депутатские полномочия, так как «политическая жизнь в стране сузилась к безжалостной схватке за власть».

Возвращение в революцию

В 2013-м Вакарчук вместе со многими другими украинцами выходил на Майдан, 28 ноября он выступил там как музыкант, а 30-го, когда протесты начали подавлять, осудил действия «Беркута» и назвал произошедшее «средневековьем».

Позже он отмечал, что поддержал протестующих из-за происходивших на Майдане избиений. Он добавлял, что поддержал бы своих сограждан вне зависимости от их позиции.

После этих событий концерты группы в России запретили, Вакарчук говорил, что сам не хотел, чтобы политика коснулась его музыкальных фанатов.

В 2014-м «Океан Ельзы» давал благотворительные концерты, чтобы собрать деньги на помощь пострадавшим в военных действиях в Донбассе, которые тогда были в самом разгаре. Причем по данным социологических опросов, избиратели готовы были поддержать кандидатуру Вакарчука.

В 2018 году многие пророчили Вакарчуку президентский пост, однако он долго не принимал решения о том, будет ли он участвовать в президентских выборах, но в последний момент отказался. Решения ждали на концерте группы «Океан Ельзы» в День независимости в «Олимпийском».

«Я хорошо осознаю, что сейчас, в джинсах могу сделать больше для страны, чем надев галстук. И я не собираюсь стоять в стороне», — объяснил в январе 2019-го, накануне выборов, Вакарчук.

Он также добавил, что власть как таковая его не интересует, его интересуют «настоящие изменения в стране», которые, видимо, по мнению Вакарчука, невозможно осуществить с позиции президента.

После того, как Зеленский пришел к власти на Украине, Вакарчук решил баллотироваться в парламент. Его партия «Голос» создала фракцию, теперь музыкант отказался от руководства ею.