Солдат расстрелял под Воронежем военных. Знакомые говорят о его вспыльчивом характере

Солдат-срочник открыл огонь на военном аэродроме Балтимор под Воронежем. Погибли три человека, еще один сослуживец пострадал. Почему срочник решил устроить нападение, пока не ясно, но один из источников говорит, что перед стрельбой солдат поссорился с сослуживцем.

По версии следствия, около 05:30 на военном аэродроме Балтимор под Воронежем Антон Макаров зарубил топором офицера, похитил у него оружие, расстрелял еще двух человек и ранил одного сослуживца. Правительство Воронежской области опубликовало на своей странице во «ВКонтакте» список жертв:

— майор Сергей Ермолаев;

— ефрейтор Сергей Кажокин;

— рядовой Нинаил Акталиев.

Пострадавший солдат по фамилии Фирсов находится в 416-м военном госпитале Минобороны РФ, его жизни ничего не угрожает. Он получил два огнестрельных ранения в ключицу и лопатку.

«Он не тяжелый, в сознании, жить будет, ему очень повезло», — заявили медики.

Как сообщила пресс-служба Западного военного округа,нападение устроил срочник, входивший в суточный наряд по парку одной из воинских частей Воронежской области. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и хищении оружия.

В поисках солдата, устроившего стрельбу, участвуют более 100 сотрудников ОМОН и СОБР Росгвардии. В воздух подняты беспилотники авиационного отряда специального назначения Росгвардии. В Воронеже объявили план «Перехват». При этом власти региона заявили, что подозреваемый не покидал военную часть.

Вот так сейчас выглядит подъезд к аэродрому. Его оцепили.

Кто устроил нападение

Солдату, устроившему стрельбу, 20 лет. Власти опубликовали ориентировку на него.

Источник фото: пресс-служба администрации Воронежской области

Одноклассница молодого человека рассказала «360», что он был тихим. Они просидели за одной партой несколько лет.

В школе он был тихим, спокойным молодым человеком. Он был достаточно адекватный. Да, он был вспыльчивый, но очень хороший человек. У него прекрасные бабушка и дедушка. Постоянно на собрания ходили, очень добрые люди одноклассница Антона Макарова.

Папы у юноши не было, мама, по слухам, уехала в Израиль. Макаров хотел служить в Вооруженных силах, продолжая традицию — его дедушка был военным.

«Он дружил только со мной, потому что мы вместе сидели, и еще с двумя парнями», — добавила девушка.

Макаров, по словам собеседницы, учился хорошо, хотя и не был отличником. Одноклассница при этом отметила, что ее школьный приятель был скрытным и плохо ладил с другими ребятами из класса. Они его не любили за вспыльчивость и грубость, но при этом сами задирали.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что молодой человек сначала учился в институте МВД, но ушел оттуда по своему желанию. После этого он пошел в армию. Его призвали из Воронежа, как утверждает источник агентства в экстренных службах, весной 2020 года. Одногруппник Макарова заявил, что парень вылетел из института из-за драки.

«Он был своеобразный человек, немного странный. Не очень хорошо свои эмоции контролировал. Несколько раз кидался на однокурсников. Вот из-за последнего раза его и отчислили, потом в армию пошел», — рассказал одногруппник изданию «Газета.ru».

Он добавил, что Антон учился не очень хорошо.

Причины стрельбы

Как рассказал «360» источник в военной части, Макаров начал стрелять после ссоры с рядовым. Вместе молодые люди стояли в наряде.

«Уже после он напал на майора Ермолаева, и далее он расстрелял майора, водителя и ефрейтора», — уточнил собеседник.

Источник добавил, что солдата, с которым поругался подозреваемый, допрашивают. Представители Союза комитетов солдатских матерей России подчеркнули, что не получали ранее сообщений о дедовщине и рукоприкладстве на аэродроме под Воронежем.

В то же время источник ТАСС в Западном военном округе заявил, что между молодым человеком и другими военнослужащими не было «физического конфликта». Основной версией, по неподтвержденным данным, считается нервный срыв срочника.

Психолог Евгений Фомин также не исключил «какое-то острое психическое заболевание» у Макарова.

«Если он сам по себе вспыльчивый, то мог произойти конфликт, который подвел его к такой психопатической вспышке. Например, могла быть травля в течение года. Человек мог долго в себе подавлять эмоции, и в какой-то момент силы, которые помогали ему сдерживать их в пределах нормы, вдруг иссякли и он дал вспышку реакции», — предположил психолог.

Возможно и то, что срочник является психопатической личностью, склонной к насилию, не терпящей критики в свой адрес. То, что он сбежал, может говорить о непризнании им своей вины. В противном случае он бы сдался, отметил Фомин.