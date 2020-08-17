Врачи-нефрологи и диетологи утверждают, что обыкновенная поваренная соль является главным врагом наших почек. В современном мире можно вообще отказаться от ее употребления. Она в достаточном количестве содержится во многих продуктах питания. Почему соль все-таки белая смерть и чем лучше ее заменить?

В эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-нефролог Людмила Артюхина назвала поваренную соль главным врагом почек. Она приводит к заболеваниям, которые зачастую протекают без болезненных симптомов. Причем в группе риска может оказаться каждый. «360» узнал у врачей, какие продукты точно не стоит есть и как распознать первые тревожные сигналы организма.

Соль во всем

Согласно рекомендациям врачей и диетологов — как российских, так и международных, — суточная норма соли составляет чайную ложку, то есть пять граммов. Однако это совсем не значит, что всю ее нужно использовать в готовке. Тем, кто склонен к сосудистым заболеваниям, лишнему весу или отечности, врач-диетолог Дарья Русакова советует снизить потребление вполовину — до 2,5 грамма в сутки.

Несмотря на то, что сам по себе этот продукт нетоксичный и не несет явной угрозы здоровью, в его употреблении надо знать меру. Врач-нефролог, диетолог центра рационального питания Metabolic Coaching Анна Коробкина уверена, что современный городской житель может вообще свободно отказаться от соли — ее уже достаточно в тех продуктах, которые мы употребляем.

Так, существенное количество хлорида натрия, той самой поваренной соли, содержится в колбасных изделиях, сырах, полуфабрикатах, консервах, блюдах быстрого приготовления, минеральных водах, а особенно в фастфуде и соленьях. Даже в хлебе, который мы покупаем в магазине, содержится соль.

Если учитывать все это, то в течение дня с продуктами мы получаем достаточно натрия хлора, дополнительно в соли как в продукте мы не нуждаемся. Поэтому добавлять ее нужно весьма умеренно Анна Коробкина врач-нефролог, диетолог центра рационального питания Metabolic Coaching.

Главный внештатный специалист-нефролог России Евгений Шилов добавил, что при готовке вкус «выцветает», становится менее очевидным. А потому лучше присаливать готовую еду перед употреблением — вкус будет ярче, а понадобится ее меньше.

При этом заменить соль достаточно легко. Врачи рекомендуют использовать другие приправы, которые не содержат хлорида натрия: различные травы и пряности. Кроме того, можно добавлять в пищу лимонную кислоту, однако с ней стоит быть осторожным, особенно тем, у кого есть предрасположенность к болезням желудка.

«Также можно покупать соль с пониженным содержанием натрия, использовать различные специи, которые добавляют вкусовые характеристики. Потому что соль — это не необходимость, а консервант и усилитель вкуса», — уверена Русакова.

Группы риска и тревожные симптомы

Шилов пояснил, что необходимое количество соли должно варьироваться в зависимости от климата и рода деятельности. Если человек занимается спортом, много потеет, живет или работает в жарком климате, соли ему нужно больше.

А вот пожилым людям ее нужно меньше, в том числе и из-за того, что с возрастом появляются различные заболевания, связанные с повышенным артериальным давлением, лишним весом и проблемами с почками.

У пожилых людей процессы в организме притупляются, они могут долго не чувствовать жажды, не пить. Тогда снижается объем циркулирующей крови, а это опасно — снижается доставка кислорода в головной мозг, это может привести к спутанности сознания, повышению давления Евгений Шилов главный внештатный специалист-нефролог России.

Именно повышение давления, отметила Анна Коробкина, способствует дополнительной нагрузке на почки. Нередко заболевания не проявляются, пока ситуация не станет серьезной. Однако способы заметить проблемы есть.

По словам врачей, почечные болезни часто маскируются под другие недуги — диабет, гипертонию, избыточный вес и другие. Насторожиться стоит, если начала появляться отечность лица, кистей рук и ступней и щиколоток. Обычно именно это свидетельствует о нарушении работы почек.

Также, пояснила Коробкина, при таких болезнях характерны низкий гемоглобин, слабость, утомляемость, низкая работоспособность, специфический неприятный запах пота и стойкое высокое артериальное давление, которое с трудом поддается лечению препаратами от гипертонии.