Смерть Алексея Гериловича связали со спортом и алкоголем. Этот союз опасен

Актера «Глухаря» и «Универа» Алексея Гериловича нашли мертвым в собственной квартире. Он серьезно занимался спортом и, по некоторым данным, злоупотреблял спиртным. Предположительно, из-за этого у него не выдержало сердце. Врачи уверены, что физические нагрузки и алкоголь очень быстро могут приводить к смерти.

Тело 48-летнего актера Алексея Гериловича, как сообщил Telegram-канал «112», нашел один из его друзей в столичной квартире звезды сериалов «Глухарь» и «Универ». Друг приехал проверить, все ли в порядке, так как знаменитый товарищ не выходил на связь несколько дней.

Образ жизни

По данным Telegram-канала, причиной смерти стала сердечная недостаточность. В последнее время актер, увлекавшийся спортом, активно занимался, принимал спортивные добавки, а также якобы злоупотреблял алкоголем.

Друг Алексея Гериловича, спортсмен Антон Моркин рассказал «360», что актер очень серьезно относился к спорту и был большим противником наркотиков. При этом мог иногда выпить.

«Да, выпить, как и я, мог — сейчас, поминая его, я естественно выпиваю. Но когда человек занимается спортом, это несовместимо, особенно если говорить про добавки. Потому что печень отваливается моментально», — объяснил он.

Антон Моркин добавил, что у Гериловича была очень большая масса тела, так что злоупотреблять алкоголем он не мог. Другой знакомый актера, Муса Исаев, добавил, что никогда не видел Гериловича под препаратами или пьяным.

«Он абсолютно адекватный был всегда, сколько его знаю, всегда спортивный образ жизни вел», — добавил Исаев.

При этом в январе 2021 года СМИ писали о том, что Алексей Герилович едва не дал себя обмануть как раз из-за того, что был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тогда курьер, доставлявший актеру телевизор, хотел дважды взять с заказчика деньги.

Артист рассказывал «360», что много выпил в тот вечер и забыл, что перед этим заплатил курьеру. А доставщик попросту не отдал ему товар.

Алкоголь — враг спортсменов

Употребление алкоголя, как объяснил «360» главный врач медицинского центра «Корсаков» нарколог Алексей Казанцев, нарушает водно-электролитный баланс в организме. Также человек теряет полезные микроэлементы — натрий, кальций и магний.

«Без кальция кости становятся ломкими, связки начинают быстрее разрываться даже при обычных силовых нагрузках. Может нарушаться работа сердца, могут быть судорожные мышечные подергивания. Магний — центральная нервная система. Также происходит сгущение крови, при злоупотреблении алкоголем есть риск тромбообразования», — подчеркнул врач.

Кардиолог Павел Хорошев добавил, что молекулы спирта встраиваются в нервную систему и нарушают проходимость нервного импульса.

«В маленьких количествах алкоголь приводит к некоей эйфории, а в больших — к серьезным нарушениям нервной деятельности вплоть до критических вспышек», — уверен он.

При этом, как отметил Казанцев, у большинства спортсменов есть предрасположенность к проблемам с сердцем из-за гипертрофии левого желудочка. А употребление алкоголя нередко приводит к нарушениям ритма сердца, что может приводить к его внезапной остановке.

«Увеличивается риск гипертонической болезни. А будет гипертонический криз — на его фоне будет инсульт или инфаркт», — сказал он.

Алексей Казанцев подчеркнул, что спортивные добавки и алкоголь смешивать ни в коем случае нельзя. Некоторые препараты содержат психостимуляторы, которые, например, увеличивают силовую выносливость или помогают при «сушках».

«Такой микс [со спиртным] часто приводит к возникновению острых психотических состояний в виде метаалкогольных психозов», — заключил он.