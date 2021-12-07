Реагенты и соль убивают зимнюю обувь. Как спасти ее от химикатов и сохранить товарный вид

С наступлением холодов улицы покрываются не только снегом, но и едкими реагентами. Химикаты вместе с грязью, влагой и минусовой температурой становятся непростым испытанием для зимней обуви. Но если за сапогами и ботинками правильно ухаживать, то они прослужат не один сезон.

Сейчас в магазинах продается большое количество специальных средств для ухода за обувью, отметила руководитель студии дизайна обуви Street Wave Галина Писталетка. Причем подобрать защиту от реагентов и влаги можно даже для замши.

«Обувь нужно обрабатывать специальными средствами, а вечером ставить на сушку», — сказала руководитель студии «360».

Она добавила, что в обувных магазинах можно найти не только защитные спреи и крема, но и противоскользящие протекторы.

«Есть специальные протекторы, которые сделаны с ребристой основой. Но они не долговечны, а рассчитаны на три-четыре выхода на улицу. Их нужно постоянно менять», — предупредила Писталетка.

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В прошлом сезоне эксперты Роскачества собрали сразу несколько советов по уходу за зимней обувью. Они рекомендовали чистить сапоги и ботинки сразу же после возвращения домой. Сушить обувь нужно только при комнатной температуре вдали от батарей и обогревателей. Стельки следует заранее вынимать. Фены и электрические вкладные сушители лучше не использовать. Если обувь промокла насквозь, то ее можно набить бумагой.

Если соль проступила на обуви, вытрите обувь влажной тряпкой или салфеткой и воспользуйтесь выводящими соль средствами обувной косметики, содержащими уксусную кислоту. Делать уксусный раствор в домашних условиях не рекомендую. Ошибка в пропорции может испортить пару Денис Щапков специалист по обувной косметике

Не стоит пытаться вымыть соль водой, так как этот процесс займет очень много времени. При поверхностном ополаскивании разводы будут мигрировать по сапогу. Для ухода за замшей и нубуком эксперт посоветовал пользоваться креповой щеткой. Расчесывание ворса поможет сохранить его защитные свойства.

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«Для ухода за обувью из гладкой натуральной кожи можно использовать воски, изготовленные на основе пчелиного, которые не только защищают обувь от влаги, но и обеспечивают мягкость и эластичность кожи, скрывают мелкие царапины, заполняют поры кожи, препятствуя проникновению в них влаги и грязи», — рассказала профессор кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ имени Плеханова Ольга Фукина.

По словам Щапкова, очистить гладкую кожу можно мягкой щеткой и низкощелочным мылом. Смывать пену нужно обычной водой. Если покупать дорогостоящие специальные средства не хочется, то можно приготовить дома раствор из детского шампуня и спирта.

На 200 миллилитров по две чайные ложки детского шампуня и спирта — такое домашнее средство подойдет и для ухода за ворсовой обувью Денис Щапков

Перед нанесением раствора обувь нужно протереть сухой салфеткой, чтобы убрать всю пыль и грязь. После просушки можно воспользоваться приготовленной жидкостью. Если сапоги или ботинки сделаны из искусственной кожи, то их можно помыть водой с любым мылом, так как такой материал не боится разводов.

Чем посыпают улицы?

Зимой коммунальщики посыпают улицы смесью на основе минералов или песка. Об этом «360» рассказал руководитель проекта «Коммунал.рф» и Центра общественного контроля НП «ЖКХ Контроль» Дмитрий Данильев.

«Песчаные смеси считаются более экологичными, но возникают трудности при уборке зимой смета, который образуется от песка. Если солью и другими химическими смесями посыпают, то лед и снег тают достаточно быстро, но от этого портятся днища у автомобилей», — пояснил депутат Петрозаводского городского Совета.

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По его словам, использование химикатов обходится дешевле, чем уборка снега с улиц. Реагенты позволяют растопить часть снежной массы и уменьшить объем работы. Вопрос об использовании той или иной смеси решается отдельно в каждом регионе. Если бюджет позволяет, то уборку производят более дорогой песчано-гравийной смесью, а если нет, то переходят на более дешевые химикаты.