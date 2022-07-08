Сохранить стройность и не умереть от жары. Как правильно тренироваться на улице в +30

Жара — не повод откладывать тренировки, особенно, если так и не успел похудеть к лету. Но в +30 к физическим нагрузкам нужно подходить особенно внимательно. Неправильная подготовка может привести даже к смерти. Избежать теплового удара и других проблем со здоровьем поможет правильно подобранная одежда и питьевой режим.

Подготовка к спорту

Перед тренировкой в жаркий день необходимо выбрать правильную одежду. Предпочтение стоит отдать натуральным светлым тканям. Об этом «360» рассказала врач-терапевт вышей квалификации Людмила Лапа. Она посоветовала надевать более закрытую одежду, чтобы тело прогревалось равномерно, а риск обгореть уменьшился.

«Нужно брать с собой какую-нибудь косынку или шапочку, которую во время тренировки можно было бы полить водой. Когда происходит охлаждение, риск теплового удара снижается», — пояснила медик.

Еще на тренировку можно взять с собой напульсник, которым можно промокнуть пот со лба. Обувь обязательно должна быть спортивной и фиксировать стопу. Правильно подобранные кроссовки позволят избежать подворачивания и снизят нагрузку во время бега.

Как отметил фитнес-тренер и эксперт по снижению веса Станислав Милославский, летом на улице можно не только бегать. Поддержать форму могут помочь такие активные игры, как пляжный волейбол и футбол. Главное не заниматься физическими нагрузками под палящим солнцем. Лучше всего заниматься спортом либо рано утром, либо уже вечером.

«С 07:00 до 10:00 и не больше, потому что у нас в это время еще нет такой палящей жары, которая может привести к тепловому удару», — уточнила Лапа.

Место для занятий должно находиться в тени. Очень важно соблюдать питьевой режим во время тренировки. С собой можно взять обычную воду или изотоник, который направлен на восстановление потраченных ресурсов организма.

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«Вместе с потом выходит большое количество солей. Ни к чему хорошему это не приведет, могут быть судороги», — пояснил Милославский.

Пить нужно, как только почувствуете жажду. Так же можно взять за правило делать несколько глотков через определенные промежутки времени. Если при занятиях спортом не пить, то из-за сгущающейся крови могут появиться тромбы. В худшем случае это приведет к смерти прямо во время тренировки.

Начинать заниматься всегда нужно с небольшой разминки. Новичкам не стоит сразу браться за большую нагрузку. В первый день можно позаниматься совсем немного, а с каждым последующим наращивать темп. Если во время занятий спортом стало плохо, то нужно присесть и отдышаться. При постоянных тренировках стоит обзавестись пульсометром.

Противопоказания

По словам врача-терапевта, сразу же прекратить тренировку нужно при головокружении или появившемся чувстве усталости.

«Сразу наступает жуткая усталость. Ты не можешь не идти, не ноги переставлять — это гипогликемия (снижение уровня сахара в крови — прим. ред.), при которой надо остановиться, вызвать врача», — отметила Лапа.

Еще во время тренировки может случиться сердечный приступ. В этом случае может начаться рвота и повысится температура.

«Человек почувствует жар внутри. Не нужно ничего делать через силу, необходимо сразу вызвать врача», — заявила медик.

Источник фото: unsplash.com

Она добавила, что физические нагрузки в жаркую погоду противопоказаны людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертоническими болезнями. Нельзя заниматься спортом тем, кто недавно перенес инфаркт или инсульт. Также противопоказанием является высокое давление и пульс.

«Нельзя заниматься и людям, которые болеют сахарным диабетом, потому что сахарный диабет — такое коварное заболевание. Когда ты бежишь сахар быстро утилизируется, и у тебя может наступить наступитгипогликемическая кома. Таким людям совершенно точно не надо заниматься спортом», — подчеркнула врач-терапевт.

Если есть проблемы со здоровьем, то летом лучше всего просто неспеша прогуливаться в тени.