Нужные вещи: что поможет согреться в квартире в ожидании отопления

Осень не только очей очарованье и пляшущее небо под ногами, но и время вопроса: «Когда уже дадут отопление?!». Подчас на улице теплее, чем в квартире, но ставить электрокамины и накручивать счета за электричество не слишком хочется. А между тем сделать свой дом теплым до открытия отопительного сезона довольно просто и недорого!

1. Теплый плед

В холода так приятно завернуться в плед. Самыми теплыми считаются натуральные шерстяные пледы из овечьей, козьей и верблюжьей шерсти. Но у них есть три существенных минуса: вызывают аллергию, приманивают пылевых клещей и очень дорого стоят. И это при том, что срок эксплуатации шерстяных пледов всего семь-восемь лет.

Пледы из искусственных материалов намного дешевле, не вызывают аллергию и неинтересны клещам и моли. Ткань из полиэстера не мнется и обладает высокой износостойкостью. Вискоза мнется, но зато практически не электризуется. А мягкий и тонкий флис согреет кого угодно, хоть и может накапливать статическое электричество.

Цена: от 500 рублей

2. Ковер

Наши старшие родственники были правы — ковер не просто украшение интерьера! Он еще и обеспечивает теплом, закрывая собой холодные стены и ледяной пол. Современные синтетические ковры не хуже натуральных, гипоаллергенны и намного дешевле. Их не жалко резать, подгоняя под нужный размер.

Хотя главное правило при выборе напольного покрытия: с ковром, как с котом — чем толще, тем лучше, даже тонкая дорожка будет защитой от холодного пола. К тому же сейчас можно найти модульные коврики из вспененного этиленвинилацетата. Они легко моются, удобно складываются и хранятся, есть расцветки для детей и взрослых.

Цена: от 1000 дол 3000 рублей

3. Уплотнители для окон и дверей

Щели в окнах и дверях тоже становятся особенно заметными в период ожидания отопления. Даже металлопластиковые пакеты не гарантируют герметичности. Тут помогут резиновые ленты на самоклеящейся основе. Они не пропустят сквозняк, а когда нужда в такой защите отпадет, ленты легко снять и выбросить.

Ленты бывают разной ширины, толщины и цвета, так что можно легко подобрать себе подходящие. Они также незаменимы для тех, у кого стоят старые деревянные рамы — наконец-то можно прекратить запихивание ваты и поролоновых змей, отставить возню с клейстером и другие «радости» похолодания.

Цена: лента — от 150 рублей

4. Плотные шторы

Еще одной преградой между вами и холодным воздухом из щелей станут плотные шторы. Лучше всего остановить выбор на «blackout» — они не только довольно плотные, но и не пропускают свет с улицы. Обычно такие готовые шторы стоят недешево, но можно поискать на распродажах в интернете.

Кроме того, отрезы ткани «blackout» можно купить в строительных гипермаркетах — там часто продают остатки со значительной скидкой. Из них легко сделать отличные шторы на окна стандартной квартиры. После такой обновки в комнате главной задачей будет не проспать!

Цена: от 979 рублей

5. Электрическое одеяло

Этот гаджет не согреет всю квартиру и даже комнату. Но зато он согреет самое главное — человека, который собирается спать. Электроодеяло покончит с ледяной кроватью, под ним никому не придется просыпаться от стука собственных зубов. Кстати, электричество оно потребляет довольно мало, всего 60 Вт.

Его можно использовать не только как одеяло, но и подкладывать под простынь, оно не боится машинной стирки. Есть переключатели уровня нагрева, автоотключение и защита от удара током. При необходимости можно использовать и как обычное одеяло или плед. Словом, намного удобней и практичнее кучи грелок

Цена: от 1900 рублей