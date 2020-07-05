Выигрывают ответственные люди. Как живется единственному в России заводу экологичных упаковок в Подмосковье

Производство экологичных материалов пока еще только развивается в России, однако завод «СОЭМЗ» в Солнечногорске, производящий упаковки из пульперкартона, работает уже десять лет. «360» выяснил, как пандемия отразилась на работе предприятия.

Экология открывает возможности

Производство экологически безопасной продукции — не только перспективно не только с этической точки зрения, но и с коммерческой. Как рассказал «360» генеральный директор «СОЭМЗ» Алексей Круглов, в России у предприятия практически нет конкуренции — по сути, компания заняла свободную нишу.

В России конкурентов не было. Почему? Потому что эта ниша — тяжелый труд. Рынок нужно было создавать. И рост наших продаж, нашего профессионализма вовсе не был стремительным Алексей Круглов генеральный директор «СОЭМЗ»

В то же время среди производителей картона, по словам Круглова, сейчас очень сильная конкуренция. Поэтому было решено производить упаковки из пульперкартона — материала, который легко перерабатывается. Продукция «СОЭМЗ» может проходить многократно проходить цикл: магазин-клиент-мусор-сырье. Для бумажного волокна число таких оборотов может достигать 60, для плоского картона — шесть.

Завод производит ягодные лотки, коробки для транспортировки фруктов, заменители пенопласта и даже медицинские судна, которые не размокают в течение 24 часов. Их покупают дистрибьюторы — причем, по словам гендиректора, сначала компании приходилось их искать и предлагать свою продукцию, а теперь они сами обращаются к предприятию. Это свидетельствует о том, что экологичные материалы постепенно становятся трендом в России. Также продукцию «СОЭМЗ» покупают зарубежные и транснациональные компании, которые используют экологичные материалы для упаковки косметики, бытовой техники, подарочных наборов.

По мнению Круглова, это связано прежде всего с тем, что люди стали сознательнее и ответственнее к природе, чем раньше.

«Выигрываем ли мы конкуренцию у пластика? На самом деле, выигрывают ответственные люди. Мы сами без поддержки населения и правительств разных стран даже и не начали бы бороться с пластиком. Но люди стали ответственнее подходить, сами стали выбирать другую упаковку. Десять лет назад этого не было. Нам стали предлагать больше макулатуры, собранной на переработку, хотя раньше этого и представить было нельзя».

Источник фото: телеканал «360»

Если сейчас макулатуру сдают добровольно, то поначалу предприятию приходилось за это доплачивать. «СОЭМЗ» предложил соседним предприятиям и магазинам сдавать мусор им, вместо того, чтобы тратить деньги на его утилизацию. Кроме того, много отходов остается у торговых сетей — например, это коробки, в которых привозят продукцию. Их аккуратно складывают и передают в специальные изготовительные пункты, которые их аккумулируют и передают таким предприятиям, как «СОЭМЗ». А уже совсем недавно в России начал запускаться раздельный сбор мусора, часть которого тоже отправляется на переработку.

В свою очередь, директор по развитию «СОЭМЗ» Александр Зенкин рассказал, что спрос на экологичную продукцию повышается в России в связи с национальной программой, по которой к 2024 году переработка всех отходов должна достигнуть 64%.

Ответственность превыше всего

По словам Зенкина, в период пандемии завод хоть и продолжал работу, но со всеми необходимыми мерами предосторожности.

«Мы не закрывали завод. Поскольку мы производим упаковочные изделия для пищевой продукции, товаров первой необходимости, то наш завод продолжал работать.

С самого начала во главе нашего предприятия было слово «ответственность». Поэтому в начале марта, когда появились первые симптомы эпидемии в нашей стране, мы у себя уже издали приказы об обязательном ношении масок. Закупили маски, дезинфицирующие средства. Отправили всех, кто старше 65 лет, на оплачиваемые выходные. Было чуть сложнее, но мы справлялись. Лучше мы, молодые, напряжемся, чем будем подвергать риску пожилых или тех, у кого есть какие-то отклонения по здоровью

Было налажено круглосуточное производство, привоз-развоз, санобработка».

Развитие в условиях коронавируса

Круглов рассказал, что местная власть помогает предприятию, и в ближайшее время «СОЭМЗ» рассчитывает на льготы для малого бизнеса. Пока что штат завода составляет 76 человек (то есть меньше 100), а оборот — меньше 600 миллионов рублей, поэтому «СОЭМЗ» все еще попадает под категорию малого бизнеса.

Планы расширения, конечно, есть. Буквально за месяц до пандемии компания успела переоборудовать цех: было закуплено новое оборудование, начался монтаж. Это делалось с расчетом на то, что новый цех сможет использовать в 2,5 раза больше макулатуры — учитывая развитие раздельного сбора отходов, такое количество достать вполне реально. А действующих мощностей завода уже не хватает.

Источник фото: телеканал «360»

Но тут свои корректировки внес коронавирус.

«К сожалению, коронавирус повлиял на сроки ввода в эксплуатацию нового оборудования. Дело в том, что оборудование китайское, и специалисты, которые должны его запускать, находятся сейчас в Китае. А границы закрыты, и визы они получить не могут. Сложность в том, что новое оборудование работает за счет вычислительной техники. А вычислительной технике требуется программное обеспечение, которое есть только у китайцев. Они должны приехать, „залить“ его сюда и настроить оборудование. Так что цех вынужден простаивать, пока не откроют границы», — заявил гендиректор предприятия.

Но есть у карантина и положительный эффект: как и для многих других предпринимателей, для «СОЭМЗ» пандемия стала подспорьем для развития онлайн-продаж. Сейчас предприятие делает основной упор на социальные сети, и за это время гораздо больше клиентов стало обращаться через сайт.

Так что в будущее руководители компании смотрят с оптимизмом: все-таки экологичное производство — это тренд, который в ближайшем будущем будет все более актуален.