Сочи тонет из-за ошибок при застройке. Стихия уносит жизни каждый год

На выходных в Сочи прошел сильный ливень, который затопил частные дома и подъезды многоэтажек. Из-за потопа погиб один человек. Обильные осадки выпадают в Сочи каждый год. Уменьшить их разрушительный эффект можно с помощью запрета застройки некоторых участков территории и разъяснительной работы с населением.

На выходных в Сочи прошел залповый ливень. Из-за него затопило дороги, в некоторых домах отключился свет, подъезды многоэтажек и подвалы затопило. В результате сильного ливня один человек погиб.

Сильные осадки привели к тому, что уровень воды в реке Бзугу увеличился.

После наводнения в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. По словам мэра города Алексея Копайгородского, идут работы по восстановлению жизни в городе. Дороги расчистили от мусора и грязи, начали устанавливать места возможных сходов оползней. Власти города также связались с владельцами машин, которые унесло потоками воды.

Пострадавшие от наводнения жители города получат денежную компенсацию.

В понедельник в Сочи отменили штормовое предупреждение. Пляжи города открыли для посетителей. К тому времени улицы города расчистили, а транспорт двигался без затруднений.

Ошибка в планировке

При застройке города допустили некоторые ошибки, которые теперь влияют на развитие ситуации во время стихии. Специалист по территориальному развитию и планированию города, урбанист Олег Васильев объяснил «360», что в определенный период застройка Сочи носила несистемный и хаотичный порядок.

«Власти относились крайне толерантно к незаконным постройкам. То есть, возможно, смотрели сквозь пальцы на то, как строили там, где нельзя строить», — рассказал урбанист

Кроме того, не был проработан вопрос мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций.

Возможное решение проблемы с точки зрения урбанистики заключается в организации коридоров, по которым можно пропускать водные потоки. А на территориях, на которых могут произойти чрезвычайные ситуации, лучше запретить застройку и оборудовать их особым образом.

Против стихии

Сильные ливни и последующие затопления города продолжаются в Сочи и других российских приморских городах на протяжении нескольких десятилетий. Бывший заместитель начальника российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн рассказал «360», что в любом поселении, где много заасфальтированных участков и крыш, повторяются наводнения из-за ливней. В этих местах мало почвы, которая способна поглотить дождевые потоки, поэтому вода остается на поверхности.

Маленькие речушки превращаются в потоки, которые уносят и людей, и машины, и все прочее. Это обычное дело для нашей приморской полосы. Физической готовности к таким явлениям быть не может. Тут нужно специально рыть каналы, но этого не делают ни в одном городе мира. Ни одна ливневая канализация не справится с дождевыми потоками Александр Гофштейн.

По словам Гофштейна, в Сочи нужно проводить работу иного типа — объяснять людям правила поведения у воды.

«Нельзя ставить палатки, нельзя выходить на улицу в дождь, когда несутся потоки воды. Но работа поставлена плохо. Надо не только на побережье, но и по всему городу ловить людей и объяснять им, как действовать в таких ситуациях», — заметил спасатель.

При этом люди далеко не всегда полностью доверяют МЧС. Это связано с тем, что нередко ведомство предупреждает жителей о шторме или урагане, но прогноз не сбывается.

«Для того чтобы доверие к таким прогнозам было, не надо делать их на ровном месте, для отчета. Надо делать их на аргументированных показателях местного Гидрометцентра. И предупреждения должны быть эффективными», — рассказал Гофштейн.

Специалист уверен, что местным службам недостаточно выпускать одни лишь рекомендации. Эффективнее было бы воспрещать жителям выходить из дома или садиться в машину при сильном ливне.