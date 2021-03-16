За сердце Тимати будет бороться чиновница из ХМАО. Певец устроил из «Холостяка» собственное шоу

Очередной сезон шоу «Холостяк» стартовал на ТНТ в минувшее воскресенье. Больше десятка девушек вступили в борьбу за сердце рэпера Тимати (Тимур Юнусов). Новый сезон обещает стать уникальным. «Холостяк» уже нарушил некоторые правила проекта. Например, подарил две розы в первый день, устроил мини свидание и сам пригласил в шоу некоторых претенденток на свое сердце. Среди конкурсанток есть блогеры, модели, поэтесса, редактор, тату-мастер и владелица собственного бизнеса.

Еще во время этапа отбора 8-й сезон, как утверждается, побил рекорд по количеству поданных заявок — о намерении бороться за сердце холостяка заявили десятки тысяч девушек. Чтобы найти свою любовь рэпер готов изменить существующие в шоу нормы.

Новый сезон — новые правила, заявил Тимати и пригласил еще одного главного героя — им стал Егор Крид, который уже был холостяком в прошлом сезоне. «Двойной холостяк», назвал проект Тимати.

Без скандала не обойтись

Это стало не единственным удивлением для зрителей, претендентки на сердце Тимати тоже вызвали бурное обсуждение среди телезрителей.

Например, Александра Маслакова: молодая девушка уже успела засветиться в шоу «Последний герой», а сейчас пришла на «Холостяк». Как писал «АиФ», модель уверяла, что если сможет заполучить главный приз в пять миллионов рублей, то обязательно потратит половину денег на свою маму — Александра мечтает привезти ее в столицу и устроить грандиозный шопинг.

Она принимала участие в конкурсе «Мисс Россия — 2015», и несмотря на то, что училась на юриста в профессии не осталась. Она работала телеведущей. Кроме того, как выяснили СМИ, она была чиновницей в правительстве ХМАО. Пользователи обвинили девушку в том, что она «с кем-то переспала, чтобы попасть сразу на два телешоу».

Маслакова в ответ записала видеообращение в Instagram.

Ребята, очень забавно читать комментарии и то, что вы пишете мне в директ. Я понимаю, как это выглядит со стороны. Да мне действительно повезло, и я оказалась в двух телешоу. Но открою секрет, чтобы попасть на телик не нужно с кем-то спать. Достаточно просто уметь разговаривать Александра Маслакова

Кто еще в списке

Мария Вебер — владелица собственного бизнеса. Девушка продает купальники под собственным брендом и как отметили пользователи, она очень похожа на бывшую возлюбленную Тимати Анастасию Решетову.

Еще одной участницей стала знакомая рэпера Дарья Погадаева. Девушка снималась в одном из клипов рэпера. Другой яркой участницей стала известный тату-мастер Любовь Лишневская. Эта девушка снималась в клипе у Егора Крида. Сам Тимати отметил, что его удивило ее присутствие, «и на это есть ряд причин».

Еще до начала шоу рэпер пошел на перекор правилам и сам пригласил некоторых участниц. В шоу без кастинга оказались Мария Лобанова из Белоруссии и модель Лара Лепп.

Были и сюрпризы для конкурсанток. Например, Катя Голден не знала, что пришла на съемку первого эпизода шоу. Девушка прилетела из Лос-Анджелеса уверенная в том, что едет на собеседование.

Еще одно исключение из правил — две розы «первого впечатления». Первую получила Татьяна Супиченко, которой рэпер устроил мини-свидание на ступенях холла. Девушка занимается танцами и пишет стихи. Вторая роза досталась модели Кристине Романовой.

Но самое интересное случилось в конце первой серии. Одна из претенденток получила гонорар за участие в «Холостяке», но имя ее еще неизвестно.