Якутский депутат отчитал министра за декольте на онлайн-совещании. По его словам, он не мог слушать доклад спикера, так как отвлекался на ее внешний вид. С тех пор как Zoom стал частью нашей жизни, таких и значительно более серьезных скандалов становится все больше.

Пуританские нравы

В Сети разошлось видео с одного из онлайн-собраний якутского правительства. Местный депутат, замглавы фракции КПРФ Петр Аммосов отчитал министра предпринимательства Ирину Высоких за ее внешний вид. Слишком вызывающим чиновнику показалось декольте коллеги.

Он заявил, что он, «как здоровый мужчина», не следил за выступлением Высоких, а смотрел «на открытую часть ее тела», при этом, «как мужчина», он оценил увиденное как «красиво». Разобраться в том, как следует одеваться его коллегам, он предложил комиссии по этике.

Ирина Высоких хотела ответить на претензию Аммосова. Она успела сказать, что обсуждать свой внешний вид с депутатом не намерена, после чего ее прервал модератор и отключил ее микрофон, объяснив, что она не имеет права «комментировать народного депутата».

Позднее Аммосов объяснил, что никакого конфликта на самом деле не было, он «просто высказал свое мнение».

«Что такое извинение? Извиняются, когда в чем-то ты не прав. Просто народный депутат сделал замечание: надо одеваться согласно этике государственного гражданского служащего», — объяснил он.

Развязность в моде

Но еще больше эротических конфузов во время официальных мероприятий в Zoom было за границей. Например, в мае на онлайн-конференции с президентом Бразилии Жаиром Болсонару советник Федерации вышел на связь голышом. Он принял душ, после чего подошел вплотную к ноутбуку, вероятно, забыв выключить камеру.

Коллеги поинтересовались, все ли с ним в порядке, и пошутили насчет того, что ему стало слишком жарко от обсуждаемой повестки. Чиновника отключили от совещания, его дальнейшая судьба неизвестна.

В аналогичной ситуации оказался испанский генсек Социалистической партии рабочих Бернардо Бустильо. Во время одной из затянувшихся конференций он принял душ, а затем абсолютно голым продефилировал перед камерой. Такая неосторожность стоила ему работы, мужчина решил уйти из политики, чтобы не позорить партию.

Глава Совета филиппинской деревни Джесус Эстил и вовсе занялся сексом со своей секретаршей прямо во время совещания. По данным СМИ, мужчина присоединился к трансляции позже, а поскольку он не силен в технологиях, не понял, что так и не отключил камеру. Кто-то из присутствовавших записал происходившее и выложил в Сеть, после чего местные жители потребовали отстранить чиновника от должности.

А аргентинский депутат Хуан Эмилио Амери лишился работы из-за того, что во время онлайн-сессии Конгресса поцеловал женскую грудь. Все происходящее транслировалось на огромном экране в палате депутатов, а после попало в интернет. Сам Амери извинился и сказал, что ему очень стыдно из-за произошедшего. На время расследования его отстранили от поста.

Не только чиновники

В ноябре 2020-го из престижного американского издания The New Yorker уволили журналиста Джеффри Тубина. Причиной этому послужило то, что мужчина мастурбировал во время одной из рабочих встреч с коллегами с общественной радиостанции WNYC в режиме онлайн.

Издание провело внутреннюю проверку, после чего Тубин ушел «по собственному желанию», журналист проработал в журнале 27 лет. Сам он признавался в Twitter, что был абсолютно уверен в том, что выключил камеру. Тем не менее без работы Тубин не остался — он все еще занимает пост старшего аналитика по правовым вопросам в CNN.

Были и просто неловкие ситуации. Например, в конце марта в Twitter появилось целое движение в поддержку некой Дженнифер. Работая удаленно из дома, она пошла в уборную прямо во время совещания. Девушка забыла выключить камеру, все 10 ее коллег были чрезвычайно удивлены.

Источник фото: Facebook

Все это осталось бы неловкой и смешной ситуацией в небольшом коллективе, но кто-то из сотрудников выложил запись в Сеть, ее посмотрели больше 7,5 миллиона раз. Так что в интернете запустили хештег в поддержку неудачливой работницы #PoorJennifer.