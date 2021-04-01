СОБР на крайний случай. Спецоперацию в Новых Вешках оценили на «отлично»

В комитете Госдумы по информационной политике высоко оценили работу спецназа во время штурма дома стрелка из Новых Вешек Владимира Барданова. Спецслужбы выполнили главную задачу — локализовать потенциального преступника и не допустить, чтобы мирные жители пострадали. Работа СОБР — это отдельный вид военного искусства. Чтобы провести идеальную операцию, недостаточно просто нажать на курок.

Долгая операция

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн высоко оценил работу спецназа при штурме дома Владимира Барданова. Депутат отметил, что силовики сработали профессионально. Хинштейн призвал не слушать людей, которые «сидят на диване и считают, что разбираются лучше всех», сообщило радио «Комсомольская правда».

«Приход сотрудников полиции не был обусловлен их информацией о наличии арсенала оружия в доме. Этот дом оборудован как крепость. <…> Очень долго пытались вести с ним переговоры и убедить его сдаться. Хронология событий такова: пришли сотрудники полиции — Барданов открыл огонь. После этого территорию оцепили, на место вызвали оперативные службы, вызвали спецназ», — объяснил Хинштейн.

Полковник ФСБ в отставке Алексей Филатов сказал «360», что для спецслужб операция считается успешной, если не пострадали ни гражданские лица, ни сами правоохранители. Долгое время оперативники считали, что люди в доме Барданова — его заложники, а не члены семьи. Чтобы никто не пострадал, силовикам нужно было действовать аккуратно, ведь стрелок был «настроен решительно и был готов убивать». Именно поэтому силовики не пошли на прямой штурм в Новых Вешках.

Как такового штурма дома Барданова не было, ведь спецназ перестреливался с ним много часов. Причины, по которым Барданов вступил в бой, следствие пока не называет. По мнению криминалиста Михаила Игнатова, у Барданова мог быть культ вокруг оружия. Он собирал разный огнестрел, в том числе боеприпасы времен Второй мировой войны и старинные мушкеты. И Барданов не мог просто так отдать «свое детище» правоохранителям, которые пришли в его дом с целью выяснить его причастность к незаконному хранению оружия.

По словам Игнатова, не исключено, что Барданов пытался скрыть более серьезное преступление, чем хранение оружия. Он, предположительно, заработал себе состояние в 90-е годы.

СОБР — крайний случай

В боевой операции были задействованы не только сотрудники полиции, но и специальные силы — представители ОМОНа и СОБРа. Во время перестрелки с Бардановым пострадал один правоохранитель, но сейчас он идет на поправку.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов сказал РИА «Новости», что операция в Новых Вешках была особенная, потому что там речь не шла о физическом захвате потенциального преступника.

«Человек, который начинает отстреливаться, должен быть уничтожен. Когда человек бросает в спецназ гранаты, ни о каком физическом захвате его речи не идет», — сказал Михайлов.

Специалист отметил, что пехота выполняет приказы, а командир должен так разработать стратегию, чтобы потерь среди личного состава не было.

Михайлов в разговоре с «360» отметил, что многие «теоретики» критиковали бойцов спецназа за то, что они долго выполняли задачу.

«Только никто похоронки не писал родственникам погибших бойцов. Они делали абсолютно все правильно. Они могли еще дольше проводить операцию», — добавил Михайлов.

СОБР и ОМОН — разные подразделения. В Специальный отряд быстрого реагирования отбирается отдельная категория людей, зачастую из действующих сотрудников МВД, имеющих высшее юридическое образование, армейских офицеров, бывших членов войск специального назначения. По этой причине критерии отбора бойцов СОБРа на уровень выше ОМОНа по всем направлениям выполняемых задач. СОБР — это боевые отделения. Во время Чеченских кампаний отряды СОБР принимали участие в сложных боевых операциях совместно с Вооруженными силами.

Работа СОБРа

Подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов объяснил концепцию работы СОБРа. По словам специалиста, самая лучшая операция это та, которая обошлась без штурма. Ведь при освобождении здания есть вероятность, что либо кто-то из гражданских, либо из правоохранителей могут получить травмы разной степени тяжести. Филатов подчеркнул, что штурмовать — последнее средство, если другие не подействовали.

Переговоры не дали результатов, преступники не хотят мирно сдаваться. Штурмовать нужно, имея максимум разведданных о количестве террористов, их настрое, их психологическом состоянии, вооружении, готовности убивать, их нахождении, где, кто и в какой точке Алексей Филатов.

По мнению Филатова, боевые гранатометы во время операции в Новых Вешках не применялись, потому что в этом просто не было необходимости. Вся операция длилась так долго из-за наличия арсенала у Барданова. Причем количество оружия роли не играло для оперативников, ведь достаточно только одного автомата, чтобы уже стать угрозой для представителей СОБРа и других бойцов. Поэтому оперативникам нужна информация о количестве людей в месте штурма, так как оружие может быть у каждого.

Если СОБР все-таки вызвали для проведения специальной операции, то в первую очередь бойцы проводят разведку и собирают всю информацию. Обязательно блокируют дороги и ближайший от места операции район, чтобы гражданские лица не попали под огонь. В то же время сроков проведения спецоперации нет. Она может длиться как несколько минут, так и несколько часов, как это произошло со стрельбой в Новых Вешках. Главная цель СОБРа — чтобы гражданские не пострадали, а преступники были нейтрализованы.

Операцию в Новых Вешках Филатов оценил на «отлично», так как никто из мирного населения не пострадал. Травмы получил лишь один правоохранитель.

«При данной ситуации это, к сожалению, норма. Это плохо — человек на некоторое время попал в больницу и может не вернуться к той деятельность, которой занимался. Но все ребята, которые идут служить в это подразделение, понимают, что могут быть ранены, могут остаться инвалидами, а могут быть убиты», — заключил Филатов.

Задача — безопасность

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов объяснил «360», что сценарий действий при чрезвычайной ситуации пишется в зависимости от обстановки и обстоятельств. Нет единого шаблона, по которому должны действовать бойцы. Их главная цель — обезопасить гражданское население, заложников и остаться в живых. Первое, что пытаются сделать спецназовцы, это уговорить потенциального преступника сдаться. Но бывают ситуации, когда это бесполезно, как это произошло с Владимиров Бардановым.

Бойцы выполняют задачу, которая поставлена [штабом]: войти, захватить, прикрыть и так далее. У специальных подразделений никаких нормативов по проведению операций, по времени нет и существовать не может Александр Михайлов.

Чтобы приступить к выполнению задачи, СОБР должен знать мелкие детали местности, на которой проводится операция. То есть помимо плана дома, комнат, бойцы должны изучить местность вплоть до того, что за забором. Современные технологии помогают, но они не решают задачу.

В поселке Новые Вешки спецназу было сложно, так как бойцы тренируются штурмовать стандартные здания, например жилые дома. Частные постройки устроены сложнее. Кроме того, владельцы могут менять планировку, и изначальный план помещения будет не актуален.

Получается, что все разведывательные мероприятия нужно проводить на месте, а потом принимать решение, каких именно специалистов привлекать — снайперов, саперов или кого-то еще.