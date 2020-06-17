Собор Святой Софии хотят превратить в мечеть. Православная святыня может закрыться для части мира

Политическая игра Эрдогана

«С юридической точки зрения, если Турция хочет превратить собор в мечеть, то может это сделать. В конце концов, право делать со зданием что угодно принадлежит именно Турции. Но с политической точки зрения все гораздо сложнее, чем кажется», — объяснила «360» политолог из Турции Джейлан Озгюль.

Так как сейчас собор Святой Софии — музей, то любой человек — мусульманин, христианин, еврей — может зайти внутрь и помолиться. В своей предвыборной кампании действующий глава страны обещал превратить здание в мечеть. Однако позже отказался от этой идеи, заявив, что для начала стоит заполнить все старые мечети Стамбула молящимися людьми. После той речи за 18 лет в Стамбуле построили более 100 мечетей. Приличная их часть пустует. Так что, согласно логике Эрдогана, пока нет нужды переоборудовать собор, добавила Озгюль.

На следующих выборах, напомнила политолог, Эрдоган снова затронул эту тему. Он говорил, что это больше, чем вопрос веры, и что к собору Святой Софии привязаны еще политические и международные вопросы. Так что это принесет больше проблем Турции, чем облегчения и счастья, если ее превратят в мечеть.

Единственная причина, по которой Эрдоган поднимает этот вопрос, — это то, что экономика Турции ниже нуля. Никто не может прокормить свои семьи. Он пытается сменить тему разговора в международных и внутренних СМИ. Он не первый раз так делает Джейлан Озгюль политолог из Турции.

По словам политолога, Эрдоган проиграл местные выборы во всех больших городах и знает, что проиграет общие выборы, когда они наступят. Теперь политик пытается заполучить хоть какую-то поддержку со стороны верующих людей, говоря о том, что Софию нужно превратить в мечеть.

«Да, люди в целом хотели бы увидеть превращение [собора Святой] Софии в мечеть. Когда Россия, Греция и другие страны говорят, что не позволят превращения собора в мечеть, что наложат санкции на Турцию, внутри государства это сразу вызывает отрицательные эмоции», — заявила Озгюль.

«Общечеловеческий и общекультурный момент»

Есть немало примеров, когда христианские храмы превращали в мечети после завоевания христианских стран мусульманскими правителями. Иногда святыня находилась в совместном пользовании мусульман и христиан. Есть и редкие примеры, когда мечети были обращены христианами в храм. Таких святынь достаточно много в Испании, напомнил «360» религиовед Сергей Антоненко.

Что касается собора Святой Софии, это один из древнейших храмов, прекрасно сохранившийся до наших дней. Это здание — всемирно известный памятник византийского зодчества и символ золотого века Византии.

«Он был обращен после завоевания Константинополя турками в 1453 году. И до 1930-х годов оставался мусульманским местом поклонения. Там эпизодически бывали христиане, но они не чувствовали себя на своем месте. Им там не было уютно, потому что интерьер был полностью переделан под вкус мусульман», — добавил собеседник «360».

Там были закрыты или замазаны все изображения. Никаких мозаик, росписей и фресок видно не было. А в 1934 году собор получил статус музея по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 году здание и вовсе включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И лишь после того, как мечеть официально стала музеем, снова стали доступны шедевры живописи.

Если этот культурный объект снова превратят в мечеть, то, скорее всего, определенным образом реорганизуют и внутреннее пространство. Доступность собора может сократиться для значительной часть культурных людей, посетителей. Какие-то уголки этой святыни станут менее доступными. Это не очень здорово с общечеловеческой точки зрения Сергей Антоненко религиовед.

Антоненко считает, если все-таки собор решат превратить в мечеть, то это осложнит политико-общественные моменты, в том числе на международной арене, между православными и мусульманами. «Однако вряд ли это заденет религиозные чувства верующих христиан. Если собор перестанет быть доступным, то это уже общечеловеческий и общекультурный момент», — заключил собеседник «360».

Вопрос о будущем собора Святой Софии рассмотрит в начале июля Госсовет Турции. 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в соборе состоялось чтение Корана. Чуть позже Эрдоган поручил изучить возможность превращения музея в мечеть. В Русской православной церкви же надеются, что нынешний статус собора Святой Софии не изменят. Более тысячи лет собор оставался самым большим храмом в христианском мире — до постройки собора Святого Петра в Риме.