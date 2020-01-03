Соблазнительный сыр или пикантное пирожное. Как «фуд-порно» захватило пользователей

Практически все смотрят ролики в соцсетях по дороге на работу или валяясь дома на диване. На просторах Сети уже давно гуляют видео с приготовлением различных блюд, которые даже создали отдельную категорию «фуд-порно». Согласитесь, что вы хоть раз да залипали на то, как красиво тянется сыр на пицце или льется глянцевый шоколад. Оказалось, что такие ролики не только приятны к просмотру, но и могут запрограммировать ваш мозг.

На одном только YouTube миллионы видеорецептов, которые продолжают пересматривать вновь и вновь. Например, ролик с запеканием индейки, кучей чеддера и необычными бутербродами посмотрели почти шесть миллионов человек.

Такие ролики и относятся к набирающей популярности категории «фуд-порно». Подобные видео создают в большей степени не ради того, чтобы рецепт повторили. Основная задача именно в визуальном эффекте, поэтому чаще всего в кадре можно увидеть замедленные крупные планы продуктов, посуды и самого блюда.

«Наблюдая за такими вещами, я первоначально отреагировал так: [кадры] отвратительные, грубые, это также невероятно расточительно и до смешного нездорово», — заявил «Би-би-си» писатель и независимый шеф-повар Том Игл.

При этом он признал, что влияние таких «рецептов» невероятно велико. Опубликуйте такое блюдо в Instagram, говорит Игл, подписчики будут на него смотреть и захотят съесть такое же. «Вот, что больше всего продается на следующий день в ресторане», — добавил шеф-повар.

Сейчас люди хотят получать то, что они видят. Как рассказала представительница Совета по развитию сельского хозяйства и садоводства (AHDB) Ким Малли, исследования показали, что многие для приготовления пищи дома используют рецепты из YouTube. В 2015 году таких людей было всего 4%, а сейчас уже 12%.

Производители продуктов питания стремятся нажиться на повальном увлечении едой. Они обращаются в рекламные компании, которые работают над брендами и создают видеоролики для социальных сетей в стиле «фуд-порно».

«Я думаю, что сыр, возможно, один из самых сексуальных продуктов, которые можно использовать в видео. Когда ты видишь, как тянется сыр, плавленый и игристый сыр, ты просто должен остановиться и посмотреть на него», — отметила президент и соучредитель маркетингового агентства Dish Works Мэри Бигам.

Визуальный язык не ограничивается только сыром. Медленно наливаемые соусы, заправки или даже майонез выглядят на кадрах довольно аппетитно, а у зрителей могут потечь слюнки к концу видео.

Один нью-йоркский ресторан заработал несколько лет назад именно на таком приеме. В Raclette NYC подают швейцарский сыр раклет. Перед подачей его разогревают и снимают расплавленную часть прямо в тарелку перед гостем. Выглядит очень эффектно.

Ресторан опубликовал видео с подачей в Сети, которое за ночь посмотрели восемь миллионов пользователей. На следующий день заведение было переполнено клиентами и шеф-повару пришлось нанять 10 новых сотрудников, чтобы справиться с наплывом гостей.

Таким образом, «фуд-порно» преследует одну цель — заставить вас захотеть блюдо. Что ж, в маркетинговой войне все средства хороши, остается только не забывать следить за фигурой.