Страны Балтии открывают внутренние границы. Людям разрешат собираться по 30

«Сегодня в ходе видеоконференции мы договорились об открытии внутренних границ с 15 мая и свободном перемещении жителей стран Балтии», — заявил Кариньш. Чиновник добавил, что вопрос обсуждался с премьер-министрами Эстонии и Литвы. Кариньш подчеркнул, что жители других стран должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию при въезде в прибалтийские страны.

До объявленного решения министр здравоохранения Литвы Аурелиус Верига заявил, что свободное передвижение жителей стран Балтии по территориям Литвы, Латвии и Эстонии возможно лишь в том случае, если власти договорятся между собой об общих принципах контроля за распространением коронавируса. Это значит, что руководства государств должны тщательно следить за внешними границами, отслеживать и проверять на наличие вируса в крови тех, кто въезжает в страны Балтии.

Почему решили открыть границы?

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис отметил, что в Литве карантин хотят продлить до конца мая. Тем не менее эпидемиологическая ситуация позволяет ослабить ограничения. Власти уверены, что страны Балтии контролируют распространение вируса и доверяют системам здравоохранения друг друга.

«Поэтому с 15 мая мы снимаем ограничения для граждан Литвы, Латвии и Эстонии по перемещению между странами Балтии», — написал глава литовского правительства в Facebook.

Также для граждан Прибалтики решено отменить требования об изоляции на две недели. Ее оставят лишь для тех, кто прибывает из других стран. Более того, об открытии границ на неделе договорились Литва и Польша. Те, кто пересекает границы этих двух стран по вопросам работы, бизнеса или учебы, также смогут свободно перемещаться и не соблюдать самоизоляцию длиной в 14 дней. Это решение вступит в силу 11 мая.

С 11 мая в Литве разрешат проводить уроки по вождению. С 18-го числа жители страны смогут заниматься спортом в клубах индивидуально и даже в группах не более шести человек. С того же дня разрешат мероприятия на открытом воздухе с участием до 30 человек. Предлагают даже открыть детские сады.

Статистика показала, что в последние дни натиск болезни в странах Балтии значительно снижается. Сотни граждан выздоровели, число новых же случаев заражения ощутимо снизилось.

Ситуация с заболевшими

За предыдущие сутки в Латвии сделали более двух тысяч тестов на SARS-CoV-2. И лишь четыре из них оказались положительными. Одного пациента с коронавирусом госпитализировали. В стационарах страны от COVID-19 лечат 30 человек. С начала вспышки в стране взяли более 68 тысяч анализов. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в Латвии зафиксировано 909 зараженных коронавирусом и 18 умерших.

В Эстонии за предыдущие сутки проанализировали более тысячи тестов, из которых два показали положительный результат. В больницах страны находятся порядка 70 пациентов. Всего в государстве зафиксировали 1720 случаев заражения. Умерли 56 человек.

В Литве за предшествующие сутки выявили пять новых случаев COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в государстве обнаружили 1433 зараженных новым вирусом. 49 человек погибли.

Страны Балтии восстановили погранконтроль и закрыли границы для иностранцев, чтобы замедлить распространение коронавируса, еще в середине марта.