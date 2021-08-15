Собираем позднюю малину в день Исаакия-малинника. Рецепты для здоровья и красоты

В народном календаре 16 августа, день почитания преподобного Исаакия Далматского, считается еще и днем, когда нужно собирать малину поздних сортов. При жизни раннехристианский игумен не имел к ней никакого отношения. Но, поскольку в этот день на Руси женщины начинали собирать малину и варить из нее варенье, он получил прозвище Исаакий-малинник.

Вопреки распространенному мнению, плоды малины не ягоды. В ботанической классификации она носит наименование многокостянка. Малина распространена по всему миру и везде популярна. Она отличается высоким содержание антиоксидантов, которые останавливают процесс старения, препятствуя повреждению клеток организма. Малина богата железом, цинком, медью, ее семена содержат масло и фитостерин. Она содержит большое количество витамина С и салициловой кислоты.

На здоровье!

Стоит подчеркнуть, что замороженная и консервированная малина сохраняют примерно одинаковое содержание витаминов. В малиновом варенье концентрация большинства минералов даже увеличивается. Но оздоровительным эффектом конфитюры и прочие производные не обладают. Это научно доказанный факт.

Сырые плоды малины почти не оказывают жаропонижающего эффекта, зато малиновое варенье издавна известно как способ понизить температуру.

Малина вошла в государственную фармакопею как лекарственна субстанция, но используется до сих пор слабо. В основном, в качестве сиропа-подсластителя для лекарств.

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Но в народной медицине она применяется довольно широко. Причем используются не только плоды, но и листья, цветы, молодые побеги и корни.

Для достижения потогонного и жаропонижающего действия нужно заваривать малиновые листья и побеги. Необходимо заваривать одну столовую ложку измельченных частей двумя стаканами кипятка и пить как чай.

При диарее рекомендуется употреблять отвар из свежей малины, настой из ее веток и листьев. Угревую сыпь можно вылечить с помощью настоя ее цветов или листьев. Им нужно трижды в день протирать места раздражения.

Отвар из листьев малины помогает при воспалении геморроидальных вен и как противосклеротическое средство.

Для красоты

Раньше древнерусские модницы использовали отвар листьев малины с поташом (карбонат калия, известен еще как пищевая добавка E501 — прим.ред.) для окрашивания волос в темный цвет. Разумеется, сейчас в этом нет необходимости, но ополаскивать волосы отваром малины после мытья волос можно для стимулирования их роста и укрепления волосяных луковичек.

Есть мнение, что малину можно использовать для похудения. Она действительно низкокалорийна, в 100 граммах содержится всего 41-21 килокалорий. Поэтому ее рекомендуют есть диетологи.

Можно попробовать в домашних условиях сделать малиновую муку для выпечки. Она будет заметно вкуснее обычной, но ее энергетическая ценность гораздо ниже. Малину, спелую и едва созревшую, надо провялить на солнце и разложить на ситах слоем не более трех сантиметров.

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После этого ее досушивают в печи до серовато-красного цвета. Малина не должна при перебирании оставлять следы на руках, но характерный запах должен сохраниться. Полученный продукт измельчают и муку добавляют в тесто.

Чтоб избавиться от угревой сыпи нужно растереть свежие листья малины до состояния кашицы. Ее накладывают на пораженные зоны на 15-20 минут, а затем смывают. Для приготовления малинового лосьона нужно размять столовую ложку ягод и залить 300 граммами водки. Состав должен настояться 10 дней в темном месте. Затем его нужно разбавить на две трети водой.

В аптеках России недавно появился кетон малины. Его можно использовать как жиросжигающее средство. Одновременно повысится тонус кожи, устранится ее дряблость.

Есть противопоказания

Людям с подагрой (артрит — прим.ред.), проблемами с почками и желчным пузырем есть много малины нельзя. В ней содержатся оксалаты кальция, которые способны спровоцировать обострение.

Ученые также считают, что отвары и настои из веток малины могут способствовать угнетению функции щитовидной железы и гипофиза. Следует прекратить есть малину при обострении гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Людям, принимающим лекарства против свертывания крови, следует проконсультироваться с врачом. В малине много витамина К, влияющего на свертывание крови.