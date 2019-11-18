Ночь трезвее на час. Зачем расширять запрет на продажу алкоголя

Правительству России предложили запретить продавать алкоголь после 22:00. Ожидается, что такая мера сократит пьяные преступления и ДТП, особенно среди молодежи. Несколько российских регионов уже расширили время «трезвой ночи». Кому станет лучше, если для покупки спиртного останется на час меньше времени?

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил правительству сократить официальное время продажи алкоголя на час, до 22:00. Сейчас ограничение действует с 23:00, но регионы могут устанавливать более жесткие рамки, вплоть да полного запрета продаж в некоторые дни. Так, в Чечне приобрести спиртное можно только с 08:00 до 10:00, в Якутии с 14:00 до 20:00, а в Тюменской области с 08:00 до 21:00. Предложение одобрили в Минздраве, сейчас оно обсуждается в аппарате правительства.

Инициатива направлена на реализацию целей нацпроекта «Демография». Член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин пояснил «Известиям», что сокращение времени продажи алкоголя может на 9-14% снизить количество ночных преступлений, особенно среди молодежи, положительно скажется на сокращении «пьяных» ДТП и, возможно, повлияет на снижение потребления спиртного в стране.

Ранее в ВОЗ подтвердили, что временные ограничения снижают торговлю алкоголем. С этим согласны в Минздраве: объем ежегодно потребляемого россиянами спиртного сократился с 18 литров в 2011 году до девяти литров в 2018 году.

Последовательное совершенствование

Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил «360», что поддерживает продление «здоровой жизни на час». В долгосрочной перспективе инициатива благотворно повлияет на здоровье граждан, демографию и улучшит криминогенную статистику.

«Нужно идти последовательно, шаг за шагом в сторону совершенствования законодательной практики. У нас в отдельных регионах запрет на продажу алкоголя после 22:00 уже действует. И там динамика смертности по вине алкоголя, пьяных ДТП и травматизма лучше, чем там, где алкоголь продается до 23:00», — добавил он.

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль считает инициативу здравой. В его Астраханской области алкоголь прекращают продавать в 22:00, и никакого всплеска торговли контрафактом нет.

«Соглашусь с этой мерой, она разумная. Хочешь это сделать — сделай заранее. Кому придет в голову покупать алкоголь в 23:00? Если кому-то резко захотелось, что-то произошло, то это сможет пресечь какие-то негативные моменты», — сказал парламентарий.

В идеале, уверен он, следует вообще вывести спиртное из продуктовых магазинов и реализовывать его только в алкомаркетах. Так будет проще контролировать продажи и качество продукции. Хороший пример — скандинавские страны. Там магазины со спиртным государственные и работают только два-три дня в неделю.

Имитация ЗОЖ

Руководитель центра развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково» Илья Ломакин-Румянцев назвал предложение очередной попыткой найти простое решение для сложной проблемы. Но сработает оно, только если население грамотное, доверяет власти, контрольные службы работают эффективно. Да и людям нужно нечто, чтобы заменить спиртное как антидепрессант — спорт или культурные мероприятия. Если этого не найдется, то запрет станет очередной имитацией борьбы за здоровый образ жизни.

«В этом случае результатом решения станет рост теневого рынка контрафактного, контрабандного алкоголя и продаж самогонных аппаратов. Будут совершенствоваться нелегальные каналы сбыта легального алкоголя», — убежден Ломакин-Румянцев.

Директор по внешним связям АКОРТ Илья Власенко считает инициативу «очередным запретом без какого-либо обоснования». Никакой подтверждающей статистики, по его словам, ОНФ к предложению не прилагает. Если идею одобрят, вряд ли что-то изменится: те, кто покупали самодельный или контрафактный алкоголь по ночам, так и продолжат. Кроме того, ничто не помешает россиянам создавать дома запасы спиртного.

«Те, кто умеренно потребляют алкоголь или покупают его для празднований, они так и делают. Покупают заранее и не бегают в магазины по ночам. На тех, кто потребляет спиртное в пределах нормы, такие запреты мало повлияют», — заключил Власенко.