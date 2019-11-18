Ночь трезвее на час. Зачем расширять запрет на продажу алкоголя
«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил правительству сократить официальное время продажи алкоголя на час, до 22:00. Сейчас ограничение действует с 23:00, но регионы могут устанавливать более жесткие рамки, вплоть да полного запрета продаж в некоторые дни. Так, в Чечне приобрести спиртное можно только с 08:00 до 10:00, в Якутии с 14:00 до 20:00, а в Тюменской области с 08:00 до 21:00. Предложение одобрили в Минздраве, сейчас оно обсуждается в аппарате правительства.
Инициатива направлена на реализацию целей нацпроекта «Демография». Член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин пояснил «Известиям», что сокращение времени продажи алкоголя может на 9-14% снизить количество ночных преступлений, особенно среди молодежи, положительно скажется на сокращении «пьяных» ДТП и, возможно, повлияет на снижение потребления спиртного в стране.
Ранее в ВОЗ подтвердили, что временные ограничения снижают торговлю алкоголем. С этим согласны в Минздраве: объем ежегодно потребляемого россиянами спиртного сократился с 18 литров в 2011 году до девяти литров в 2018 году.
Последовательное совершенствование
Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил «360», что поддерживает продление «здоровой жизни на час». В долгосрочной перспективе инициатива благотворно повлияет на здоровье граждан, демографию и улучшит криминогенную статистику.
«Нужно идти последовательно, шаг за шагом в сторону совершенствования законодательной практики. У нас в отдельных регионах запрет на продажу алкоголя после 22:00 уже действует. И там динамика смертности по вине алкоголя, пьяных ДТП и травматизма лучше, чем там, где алкоголь продается до 23:00», — добавил он.
Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль считает инициативу здравой. В его Астраханской области алкоголь прекращают продавать в 22:00, и никакого всплеска торговли контрафактом нет.
«Соглашусь с этой мерой, она разумная. Хочешь это сделать — сделай заранее. Кому придет в голову покупать алкоголь в 23:00? Если кому-то резко захотелось, что-то произошло, то это сможет пресечь какие-то негативные моменты», — сказал парламентарий.
В идеале, уверен он, следует вообще вывести спиртное из продуктовых магазинов и реализовывать его только в алкомаркетах. Так будет проще контролировать продажи и качество продукции. Хороший пример — скандинавские страны. Там магазины со спиртным государственные и работают только два-три дня в неделю.
Имитация ЗОЖ
Руководитель центра развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково» Илья Ломакин-Румянцев назвал предложение очередной попыткой найти простое решение для сложной проблемы. Но сработает оно, только если население грамотное, доверяет власти, контрольные службы работают эффективно. Да и людям нужно нечто, чтобы заменить спиртное как антидепрессант — спорт или культурные мероприятия. Если этого не найдется, то запрет станет очередной имитацией борьбы за здоровый образ жизни.
«В этом случае результатом решения станет рост теневого рынка контрафактного, контрабандного алкоголя и продаж самогонных аппаратов. Будут совершенствоваться нелегальные каналы сбыта легального алкоголя», — убежден Ломакин-Румянцев.
Директор по внешним связям АКОРТ Илья Власенко считает инициативу «очередным запретом без какого-либо обоснования». Никакой подтверждающей статистики, по его словам, ОНФ к предложению не прилагает. Если идею одобрят, вряд ли что-то изменится: те, кто покупали самодельный или контрафактный алкоголь по ночам, так и продолжат. Кроме того, ничто не помешает россиянам создавать дома запасы спиртного.
«Те, кто умеренно потребляют алкоголь или покупают его для празднований, они так и делают. Покупают заранее и не бегают в магазины по ночам. На тех, кто потребляет спиртное в пределах нормы, такие запреты мало повлияют», — заключил Власенко.