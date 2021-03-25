Рекламодатели отказались от услуг Собчак после интервью с маньяком. На смену им придут новые — у всех разные ценности
Пользователи по-разному отреагировали на выход документального фильма Ксении Собчак про Виктора Мохова. Однако их возмутило не только само интервью со скопинским маньяком, но и рекламные интеграции: в ролике упоминались бренды «Гемотест» и «Авивир». Компании заявили, что не знали о содержании выпуска, когда договаривались о рекламе — некоторые уже разорвали с телеведущей договоры. Подробнее о том, как эта ситуация повлияет на отношения с рекламодателями и повторит ли Собчак участь Регины Тодоренко — в материале «360».
Пользователи социальный сетей заметили, что во время интервью со скопинским маньяком в ролике появилась рекламная интеграция, в которой упоминались бренды «Авивир» и «Гемотест». У многих возник вопрос, насколько уместна реклама в контексте похищения и обсуждения сексуального насилия над несовершеннолетними девочками.
Собчак вскрыла проблему безопасности жертв
Владелец пиар-агентства Antipova Group Юлия Антипова в беседе с «360» отметила, что во время интервью с Виктором Моховым телеведущая вскрыла одну важную проблему.
«Когда Собчак взяла интервью у скопинского маньяка, она вскрыла проблему того, что этот человек вышел на свободу. <…> Вот выходит маньяк, а дальше что? Насколько в безопасности те жертвы, которые столкнулись с этим? Но с точки зрения пиара точно не стоит делать этого человека популярным, не стоит приглашать его на интервью и постоянно о нем говорить, делать из него культ личности. Та же молодежь может немного не так интерпретировать», — подчеркнула она.
Антипова уточнила, что СМИ, блогеров и общественных деятелей нужно призывать к тому, чтобы они прекратили постоянно приглашать скопинского маньяка к себе и брать у него интервью. Не стоит делать положительных героев из злодеев.
Компании против такой репутации
После этого ролика компания-дистрибьютор тестов на коронавирус «Авивир» отказалась от размещения рекламы у Ксении Собчак. По словам главы отдела маркетинга компании Михаила Василенко, с представителями Собчак была договоренность о том, что телеведущая разместит рекламу бренда в одном из выпусков своего шоу. Планировалось, что «Авивир» появится в «политически нейтральном интервью» — о том, что ролик будет посвящен интервью с маньяком, заказчик не знал.
«Редакционная политика Ксении Собчак не предполагает согласования персонажей в выпуске. Мы рассчитывали на интеграцию в нейтральном интервью, и, если бы тема была бы известна заранее, перенесли бы рекламу, чтобы не оказываться в том положении, в котором мы сейчас», — рассказал изданию AdIndex директор по развитию «Авивир» Матвей Алексеев.
Он подчеркнул, что компания не является спонсором выпуска, и извинился, если эта рекламная интеграция могла задеть кого-то из зрителей. Михаил Василенко отметил, что последующие рекламные посты были приостановлены.
При этом в «Гемотесте» заявили, что не являются рекламодателями интервью с Виктором Моховым. Лаборатория отметила, что предоставила сотрудников и помещение для съемок рекламы по запросу компании ООО «Авивир».
«Герой программы, ее сценарий и содержание не были согласованы с Лабораторией „Гемотест“, поскольку в данной ситуации наша компания не является рекламодателем. <…> Лаборатория „Гемотест“ не выбрала бы для рекламной интеграции такое интервью, заранее зная о содержании программы», — процитировало издание сообщение пресс-службы.
Директор центра лидерских технологий и пиара Super-boss Елена Великая рассказала «360», что сейчас недостаточно быть просто популярной, чтобы привлекать и удерживать рекламодателей. Нужно также отвечать за свои действия.
«Маньяк безумный, а Ксения — еще более безумна. В принципе, она всегда проявляла такие странности в поведении. Она очень умная, безусловно, у нее масса способностей, но ее поведение, на мой взгляд, часто бывает асоциально, как будто она не несет ответственность за свои действия. Поэтому, я думаю, будет абсолютно справедливо, если от нее часть рекламодателей откажутся, потому что ассоциация с ней — это все равно что порочить свои имидж», — уверена она.
Это не вопрос морального облика — она популяризирует, у нее есть как будто бы согласие, что это вообще нормально
Не все компании сразу же отказались от услуг Собчак по рекламе. Компания «Открытие Брокер» пока не собирается расторгать договор о сотрудничестве, однако просчитает все риски — несмотря на то, что их реклама не попала в выпуск с Моховым. только после этого будет принято окончательное решение о разрыве или продлении сотрудничества с телеведущей, сообщили «360» в пресс-службе компании.
Кто готов сотрудничать с Собчак?
Елена Великая отметила, что при выборе медийной личности, которая будет рекламировать бренд, многое зависит от корпоративных принципов той или иной компании. Она напомнила, что от сотрудничества с Региной Тодоренко после ее слов о жертвах домашнего насилия сразу же отказались компании, которые продавали детское питание. По мнению Великой, в тот раз ситуация была другой.
«[Тодоренко] просто грубовато вела себя, ее идея была понятна, когда она говорила, что жертва несет какую-то ответственность за то, что она жертва — просто подала это как-то не очень. И то эти компании, поскольку для них очень важны семейные ценности и манеры, ей отказали», — отметила она.
Собеседница уверена, что с Ксенией Собчак захотят сотрудничать такие компании, которым совершенно не важны моральные принципы — для них главное лишь количество внимания, которое с ее помощью получится привлечь.
«Я могу предположить, что это какие-то табачные компании, компании, которые наркотиками торгуют, алкоголем — им вообще плевать, потому что там заложена идея антинормы. <…> Это компании с 2эффектом Моргенштерна2, которые готовы пойти во все тяжкие. И они видят, что эти «во все тяжкие»» для них работают», — подчеркнула собеседница.
При этом она уверена, что с телеведущей не будут сотрудничать те, для кого важны положительный имидж и ценности.
«Ценность семьи, ценность человеческой жизни. Компании, в которых это заложено в лозунгах, в миссиях, в самом продукте. Вряд ли захотят сотрудничать косметические марки. Если будет ассоциация Собчак равно интервью с этим ужасным маньяком и какая-то косметика, продлевающая молодость, это не вяжется совсем», — подчеркнула она.
Юлия Антипова же отметила, что все бренды точно не откажутся от сотрудничества с Собчак.
«Есть компании, которые просто по-другому интерпретируют, они могут сказать о том, что она просто вскрыла проблему, но точно не поддерживала историю про маньяка и не популяризировала его. Я думаю, что именно данные компании продолжат с ней сотрудничество, а может, появятся и новые», — отметила она.