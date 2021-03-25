Пользователи по-разному отреагировали на выход документального фильма Ксении Собчак про Виктора Мохова. Однако их возмутило не только само интервью со скопинским маньяком, но и рекламные интеграции: в ролике упоминались бренды «Гемотест» и «Авивир». Компании заявили, что не знали о содержании выпуска, когда договаривались о рекламе — некоторые уже разорвали с телеведущей договоры. Подробнее о том, как эта ситуация повлияет на отношения с рекламодателями и повторит ли Собчак участь Регины Тодоренко — в материале «360».

Пользователи социальный сетей заметили, что во время интервью со скопинским маньяком в ролике появилась рекламная интеграция, в которой упоминались бренды «Авивир» и «Гемотест». У многих возник вопрос, насколько уместна реклама в контексте похищения и обсуждения сексуального насилия над несовершеннолетними девочками.

Собчак вскрыла проблему безопасности жертв

Владелец пиар-агентства Antipova Group Юлия Антипова в беседе с «360» отметила, что во время интервью с Виктором Моховым телеведущая вскрыла одну важную проблему.

«Когда Собчак взяла интервью у скопинского маньяка, она вскрыла проблему того, что этот человек вышел на свободу. <…> Вот выходит маньяк, а дальше что? Насколько в безопасности те жертвы, которые столкнулись с этим? Но с точки зрения пиара точно не стоит делать этого человека популярным, не стоит приглашать его на интервью и постоянно о нем говорить, делать из него культ личности. Та же молодежь может немного не так интерпретировать», — подчеркнула она.

Антипова уточнила, что СМИ, блогеров и общественных деятелей нужно призывать к тому, чтобы они прекратили постоянно приглашать скопинского маньяка к себе и брать у него интервью. Не стоит делать положительных героев из злодеев.

Компании против такой репутации

После этого ролика компания-дистрибьютор тестов на коронавирус «Авивир» отказалась от размещения рекламы у Ксении Собчак. По словам главы отдела маркетинга компании Михаила Василенко, с представителями Собчак была договоренность о том, что телеведущая разместит рекламу бренда в одном из выпусков своего шоу. Планировалось, что «Авивир» появится в «политически нейтральном интервью» — о том, что ролик будет посвящен интервью с маньяком, заказчик не знал.

«Редакционная политика Ксении Собчак не предполагает согласования персонажей в выпуске. Мы рассчитывали на интеграцию в нейтральном интервью, и, если бы тема была бы известна заранее, перенесли бы рекламу, чтобы не оказываться в том положении, в котором мы сейчас», — рассказал изданию AdIndex директор по развитию «Авивир» Матвей Алексеев.

Он подчеркнул, что компания не является спонсором выпуска, и извинился, если эта рекламная интеграция могла задеть кого-то из зрителей. Михаил Василенко отметил, что последующие рекламные посты были приостановлены.

При этом в «Гемотесте» заявили, что не являются рекламодателями интервью с Виктором Моховым. Лаборатория отметила, что предоставила сотрудников и помещение для съемок рекламы по запросу компании ООО «Авивир».

«Герой программы, ее сценарий и содержание не были согласованы с Лабораторией „Гемотест“, поскольку в данной ситуации наша компания не является рекламодателем. <…> Лаборатория „Гемотест“ не выбрала бы для рекламной интеграции такое интервью, заранее зная о содержании программы», — процитировало издание сообщение пресс-службы.

Директор центра лидерских технологий и пиара Super-boss Елена Великая рассказала «360», что сейчас недостаточно быть просто популярной, чтобы привлекать и удерживать рекламодателей. Нужно также отвечать за свои действия.

«Маньяк безумный, а Ксения — еще более безумна. В принципе, она всегда проявляла такие странности в поведении. Она очень умная, безусловно, у нее масса способностей, но ее поведение, на мой взгляд, часто бывает асоциально, как будто она не несет ответственность за свои действия. Поэтому, я думаю, будет абсолютно справедливо, если от нее часть рекламодателей откажутся, потому что ассоциация с ней — это все равно что порочить свои имидж», — уверена она.

Это не вопрос морального облика — она популяризирует, у нее есть как будто бы согласие, что это вообще нормально Елена Великая.

Не все компании сразу же отказались от услуг Собчак по рекламе. Компания «Открытие Брокер» пока не собирается расторгать договор о сотрудничестве, однако просчитает все риски — несмотря на то, что их реклама не попала в выпуск с Моховым. только после этого будет принято окончательное решение о разрыве или продлении сотрудничества с телеведущей, сообщили «360» в пресс-службе компании.

Кто готов сотрудничать с Собчак?

Елена Великая отметила, что при выборе медийной личности, которая будет рекламировать бренд, многое зависит от корпоративных принципов той или иной компании. Она напомнила, что от сотрудничества с Региной Тодоренко после ее слов о жертвах домашнего насилия сразу же отказались компании, которые продавали детское питание. По мнению Великой, в тот раз ситуация была другой.

«[Тодоренко] просто грубовато вела себя, ее идея была понятна, когда она говорила, что жертва несет какую-то ответственность за то, что она жертва — просто подала это как-то не очень. И то эти компании, поскольку для них очень важны семейные ценности и манеры, ей отказали», — отметила она.

Собеседница уверена, что с Ксенией Собчак захотят сотрудничать такие компании, которым совершенно не важны моральные принципы — для них главное лишь количество внимания, которое с ее помощью получится привлечь.

«Я могу предположить, что это какие-то табачные компании, компании, которые наркотиками торгуют, алкоголем — им вообще плевать, потому что там заложена идея антинормы. <…> Это компании с 2эффектом Моргенштерна2, которые готовы пойти во все тяжкие. И они видят, что эти «во все тяжкие»» для них работают», — подчеркнула собеседница.

При этом она уверена, что с телеведущей не будут сотрудничать те, для кого важны положительный имидж и ценности.

«Ценность семьи, ценность человеческой жизни. Компании, в которых это заложено в лозунгах, в миссиях, в самом продукте. Вряд ли захотят сотрудничать косметические марки. Если будет ассоциация Собчак равно интервью с этим ужасным маньяком и какая-то косметика, продлевающая молодость, это не вяжется совсем», — подчеркнула она.

Юлия Антипова же отметила, что все бренды точно не откажутся от сотрудничества с Собчак.

«Есть компании, которые просто по-другому интерпретируют, они могут сказать о том, что она просто вскрыла проблему, но точно не поддерживала историю про маньяка и не популяризировала его. Я думаю, что именно данные компании продолжат с ней сотрудничество, а может, появятся и новые», — отметила она.