Собчак сделала рекламный ролик из своего задержания на пикете в поддержку Сафронова. Но пиар оказался грязным

Ксения Собчак сходила на пикет в поддержку экс-журналиста Ивана Сафронова, а затем использовала кадры своего задержания в рекламе «Перекрестка». Зрители такой ход не оценили и призвали бойкотировать не только скандальную телеведущую, но и торговую сеть.

Очередной выпуск авторской программы Ксении Собчак на ее YouTube-канале вышел с сомнительной рекламой. Интервью с телеведущей и рэпершей Айзой Долматовой сопровождала рекламная вставка. В ней Собчак рассказала, как выгодно и удобно заказывать доставку продуктов в сети магазинов «Перекресток», а чтобы добавить остроты, использовала кадры своего задержания на пикетах в поддержку арестованного советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

В рекламном ролике Ксению Собчак сначала уводят полицейские и сажают в автозак — это реальные кадры задержания. После этого начинается постановка: журналистка за решеткой в изоляторе временного содержания кричит о том, что она голодна, но, не дождавшись ответа, решает заказать продукты в приложении.

Бойкот за грязный пиар

В социальных сетях рекламу не оценили, особенно остро отреагировали пользователи Twitter. Журналистку сначала осудили за беспринципность и стремление заработать и пропиариться на любых событиях, в том числе на задержании человека, за которого вступились десятки известных журналистов.

Затем пользователи, как всегда, перевели собственное негодование в шутку и начали предлагать собственные варианты для следующих рекламных роликов Собчак.

На момент публикации материала «Перекресток» на ответил на запрос «360». Сама Ксения Собчак в ответ на критику в соцсетях заявила, что ее реклама была проявлением чувства юмора. Но такое объяснение несильно исправило ситуацию — юмор не оценили.

Некоторые считают, что после такого «грязного пиара» гипермаркету придется серьезно ответить — пользователи хотят бойкотировать магазины сети в знак протеста.

Зачем нужна такая реклама?

Специалист в области интернет-маркетинга Николай Казанцев уверен, что рекламой ролик Собчак называть нельзя, так как это именно пиар — причем в основном себя. Тем не менее «Перекресток», по его мнению, должен быть доволен, так как пиар нацелен на повышение не продаж, а узнаваемости бренда.

«Покупая такую активность у Собчак, компания-заказчик прекрасно понимала ее имидж и как она будет это делать. Не исключаю, что это даже было согласовано. И учитывая то, что об этом говорят, узнаваемость бренда все-таки повысилась», — добавил он.

Маркетолог Константин Хомченко рассказал «360», что в рекламном бизнесе вопросы «хорошего и плохого, этичного и неэтичного» отходят на второй план, так как основная задача рекламы — привлечь внимание.

«Очень часто бренды выставляют в качестве ключевых показателей эффективности количество продаж или количество упоминаний, количество шумихи. В этом плане, если смотреть с точки зрения бизнеса, конечно, то, что сделала Собчак, — это очень качественный перформанс, это очень много внимания привлекло», — считает он.

Тем не менее с общечеловеческой точки зрения, по мнению маркетолога, такой ход торговой сети и телеведущей нельзя назвать нравственным. Более того, учитывая реакцию людей на рекламу, Хомченко уверен, что «Перекресток» вряд ли рассчитывал на подобное внимание к собственному бренду.