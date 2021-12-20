Собчак обвинили в разжигании ненависти к цыганам. Обида на фильм об инфоцыганстве стоит 100 млн рублей

Инвестор на фондовом рынке и владелец одноименного учебного центра Сергей Бриз потребовал от Ксении Собчак 100 миллионов рублей за ее фильм об инфоцыганах. Выпуск вышел на канале журналистки на YouTube. В нем Собчак разбиралась в многочисленных курсах и марафонах, которые обещают привести к богатству, счастливой личной жизни и так далее. Помимо этого, она попыталась ответить на вопрос, почему россияне верят людям, которые продают им такие инфопродукты.

Обвинение в ксенофобии

Сергей Бриз после этого выпуска решил засудить Собчак, потому что, по его мнению, она унизила по национальному признаку более 800 тысяч своих соотечественников.

«В вашем ролике определение „инфоцыгане“ является символом мошенничества и предпринимательской нечистоплотности в сфере обучающих услуг. Тем самым вы оскорбляете целую этническую группу цыган. <…> Я считаю, что в современной России недопустимо клеймить чьей-то национальностью. Это открытое проявление расизма и ксенофобии», — написал бизнесмен в своем обращении к Собчак в Instagram.

По его словам, использование слова «инфоцыган» к кому бы-то ни было грубо нарушает сразу несколько статей Уголовного кодекса, являясь возбуждением ненависти к целой этнической группе граждан. Тут же Бриз упомянул Великую Отечественную войну и цыган, которые стали героями Советского Союза.

В заключение он потребовал, чтобы Собчак публично извинилась за проявление расизма у себя на канале. Помимо этого, предприниматель заявил, что этот ролик должен быть удален.

Параллельно я обращаюсь с иском в суд с требованием взыскать с вас 100 миллионов рублей. Все деньги, полученные по результатам этого судебного процесса, будут перечислены в фонд ФНК российских цыган Сергей Бриз.

Собчак иронизирует

Собчак отреагировала на обращение Бриза у себя в Telegram, заметив, что при выпуске фильма она всегда морально готова к тому, что кто-то может обидеться, не понять юмора.

«Мы выпустили „инфоцыган“, 4,5 миллиона просмотров, были готовы к обидам и возмущениям от продавцов воздуха. Но жизнь — штука неожиданная. Разжигание ненависти к цыганам!» — написала журналистка.

Она с иронией заметила, что Бриз обиделся за весь цыганский род, но термин «инфоцыгане» придумала не она, а предубеждений ни к одной нации у нее нет.

«Цыгане, которые танцевали в нашем ролике, с радостью поддержали эту идею. Резюмирую. По поводу цыган: народ с богатой историей и культурой, уважаю», — заключила Собчак.

Ранее ведущая уже ответила на подобные претензии со стороны психолога Вероники Степановой, которая раскритиковала этот выпуск. По ее словам, если она решит сама когда-нибудь делать какой-то курс, то сделает его качественно и не будет просить советов Степановой.

Нет смысла обижаться

Цыганский музыкант из театра «Ромэн» Григорий Деметр в беседе с «360» удивился, что в суд решил подать человек, который не является цыганом. Вместе с тем он заметил, что, скорее, поддерживает желание бизнесмена защитить права этой нации.

По мнению Деметра, все сложности у цыган и негативное отношение к ним связаны с тем, что у них нет своей родины, своего угла.

«Я живу в XXI веке и у цыган, моего народа, нет родины, своей страны, и я лично на своем опыте сталкиваюсь с тем, что люди подходят после концертов и говорят: „Возьмите меня в цыгане“. это говорит о том, что они [думают], что цыгане представляют любую нацию», — сказал музыкант.

Он отметил, что с другой стороны, нужно понимать, что на каждый роток не накинешь платок, поэтому люди могут высказывать свою точку зрения по тому или иному поводу.

«То есть кто-то звонит и говорит: „Можно заказать ансамбль“, подходит как к артистам, гастролерам. А есть те, кто просто заказывает цыган, как будто они сейчас с вокзала придут. На это, наверное, не надо обижаться, но люди не виноваты в том, что у нас нет своей родины, поэтому к нам такое отношение», — предположил Деметр.

Музыкант добавил, что в целом он не то, чтобы поддерживает Собчак. По его мнению, она просто использовала этот термин, не учитывая, что цыгане — это нация.

«Она [использовала это слово] чисто для продвижения материала, для поддержки лайков. Это как мулька в наш адрес, на которую нет толку обижаться. Тратить свои эмоции в негативную сторону лично я бы не стал», — заключил он.