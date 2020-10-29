Собчак поддержала Макрона и стала получать угрозы. От нее требуют удалить пост и извиниться

Ксения Собчак рассказала, что начала получать угрозы после того, как поддержала позицию французского президента Эммануэля Макрона в отношении свободы слова. Он заявил, что не станет запрещать карикатуры на пророка Мухаммеда после того, как из-за них обезглавили местного учителя. Теперь телеведущей самой угрожают расправой.

Чуть меньше двух недель назад, 16 октября, во Франции обезглавили учителя коллежда Самюэля Пати — на уроке о свободе слова он показал студентам 12-14 лет карикатуры на пророка Мухаммеда.

Убийцу застрелили при задержании некоторое время спустя. Преступник сам рассказал, что сделал, в социальных сетях, в том числе выложил фотографию отрезанной головы и записал обращение, где на объяснил, что казнил француза за неуважение к пророку Мухаммеду.

Президент Франции Эммануэль Макрон посмертно наградил погибшего учителя орденом Почетного легиона и заявил, что это убийство можно считать терактом. Также Макрон сказал, что Пати был казнен из-за того, что «учил студентов свободе слова, свободе верить или не верить». Некоторые политики, в том числе и глава Чечни Рамзан Кадыров, осудили это высказывание французского президента.

Травля Собчак

Телеведущая Ксения Собчак решила не оставаться в стороне от скандала и написала пост в Instagram, где заявила, что Макрон — ее герой в эти дни. Она считает, что все, что не запрещает Уголовный кодекс, разрешено, а настоящая свобода в том, чтобы не смотреть на карикатуры, которые не нравятся.

«Ведь они же добиваются своего — про Мухаммеда и мусульман все боятся даже пошутить! А значит, уже лишили свободы террором. Нас запугали фанатики и приучают к мысли, что за подобное могут отрезать голову. Именно поэтому Макрон, который в современной полумусульманской Франции сказал такое, — мой герой», — написала она.

После того как Собчак опубликовала эту запись, ей начали поступать угрозы. «Мой номер атакуют какие-то люди с кавказским акцентом и с угрозами», — добавила телеведущая.

С разных номеров Собчак пишут о том, что «выйти на нее не проблема», а потому ей стоит взять трубку, о том, что ее «голова так же окажется там, если она не удалит пост».

Изданию «Подъем» удалось связаться с одним из авторов этих SMS, он заявил, что никаких угроз Собчак он якобы не адресовал.

«Это не угроза, там нет никаких угроз. Просто хотел выяснить, что она имеет в виду, выставляя такой пост. Такие посты вызывают рознь и могут спровоцировать эмоционального человека. Есть люди, которые не могут контролировать свои эмоции, провоцировать их, я считаю, неправильно. Она должна публично извиниться — так же, как публично выложила пост», — пояснил он.

Действовать самым жестким образом

Российский журналист Владимир Познер, имеющий французское гражданство, тоже сделал заявление о ситуации во Франции. Он заявил, что власти страны должны действовать «самым жестким образом». Он уверен, что теракт, как назвал его Макрон, произошел из-за того, что на протяжении последних двух лет страна «исповедовала так называемую политкорректность» — впускала беженцев из мусульманских стран.

«Как француз, могу сказать, что я требую от своего правительства немедленного решения этого вопроса, при этом не воздерживаясь от самых жестких мер. Любителей применять силу, терроризировать нужно убедить в том, что это не пройдет. И если надо для этого выслать из страны несколько тысяч человек, а то и десятков тысяч, то я буду за», — сказал Познер.

По мнению журналиста, мигранты из Северной Африки быстро привыкли к тому, что во Франции им «оказывают предпочтение».

Сейчас в Москве неизвестные продолжают митинговать перед французским посольством: они кричат «Алаху акбар». Предположительно, они выражают свое недовольство политикой Эммануэля Макрона и деятельностью французского издания Charlie Hebdo, которое уже не раз выпускало карикатуры на пророка Мухаммеда.