Москвич сорвался и избил собаку после ссоры с другом. Ее спасали всем подъездом

В Москве соседи спасли собаку от издевательств хозяина. Мужчина снимал на видео избиения мини-тойтерьера и посылал приятелю. Тот обратился за помощью к соседям, чтобы спасти пса.

На днях в домовой чат жильцов ЖК «Солнцево парк» пришло сообщение от бывшего соседа. Некий Игорь писал, что был вынужден переехать в другой город, оставив собаку приятелю. А тот, по словам молодого человека, буквально взял мини-тойтерьера Чичу в заложницы.

«Он говорил, что его друг Илья пообещал присмотреть за собакой пару дней. Но ребята что-то не поделили и разругались. Илья, что остался с Чичей, начал отправлять приятелю видеоролики — мол, смотри, как я издеваюсь над твоей собакой», — рассказал «360» Эмиль, один из спасителей тойтерьера.

Игорь переслал видео в чат соседей и попросил вызволить Чичу из рук бывшего друга. Добрые люди не остались в стороне и решили прийти на помощь беззащитному животному.

«Он был дома — мы слышали, как он там ходит. Стояли под дверью, пытались договориться, убеждали отдать собаку. Решили выключить ему свет, надеясь, что у него ресурсы закончатся и он выйдет. В конце концов парень решился на диалог и пояснил, что издевался над собакой из мести близкому другу», — сказал Эмиль.

После обещания активистов о том, что они не будут его трогать, Илья отдал им Чичу. Вернее, практически выбросил собаку в общий коридор. Операция по спасению заняла около пяти часов. Мини-тойтерьера сразу же отвезли на обследование в ветеринарную клинику.

После спасения

Ветеринары диагностировали у Чичи гематомы в области груди, алопецию или, попросту говоря, выпадение волос, обильное слезотечение. Врачи также отметили в своем заключении, что собака боится прикосновений и сразу же прижимается к полу.

Тойтерьера взял к себе Дмитрий. Он рассказал «360», что хозяину предложили забрать собаку, но тот все еще не собрался приехать. Сейчас мини-тойтерьер проходит лечение и постепенно адаптируется к нормальной жизни.

«Сейчас этот Илья, который издевался над собакой, переименовал свою страницу во „ВКонтакте“ и написал всем волонтерам, что его подставили и он хочет забрать свою собаку. Поэтому мы решили предать историю огласке: чем больше информации уйдет, тем проще нам будет что-то доказывать», — рассказал Дмитрий.

Возвращения не будет

Хозяин Чичи в разговоре с «360» отметил, что это было ужасное происшествие. Игорь подтвердил, что у него на руках есть все документы, подтверждающие, что именно он хозяин мини-тойтерьера. Кроме того, собака чипирована, а значит, в ее документах точно указан владелец.

«Оставил человеку собаку, пока был в отъезде. А у него произошел нервный срыв, он потерял работу и решил оторваться на беззащитном животном. Это была безвыходная ситуация, и мне пришлось обратиться к жителям района, так как полиция могла просто не успеть», — рассказал Игорь свою версию событий.

Он уточнил, что это не первый инцидент с животными. По словам Игоря, у приятелей уже были шпиц и кот, но из-за очередного нервного срыва Ильи животных пришлось отдать в добрые руки.

Забирать Чичу Игорь не намерен — в нынешнем жилье с собаками проживать нельзя. Бывший хозяин подчеркнул, что для него главное — чтобы собака находилась в добрых и заботливых руках, а не у живодеров.