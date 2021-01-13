Школьник из Бурятии в коме из-за бездомных собак. Местные жители устали от нападений и готовы применить силу

В Бурятии собаки снова нападают на людей. Накануне стая псов чуть не растерзала школьника — его спас пенсионер. Теперь мальчик в коме ждет спецборт в Москву. Жители винят во всем местный приют, но его хозяйка уверена, что проблема не в животных.

В поселке Забайкальском в Улан-Удэ произошло очередное нападение собак на местного жителя. Сильно пострадал 11-летний мальчик. Спастись ему удалось только благодаря пенсионеру, заметившему неладное. Восьмидесятилетний житель поселка Станислав рассказал «360», что увидел копошение собак и не сразу понял, что происходит. Потом заметил, что под ними лежит человек. Отпугнуть зверей удалось громкими криками.

«Он мне говорит уже еле-еле: „Помогите“. Я начал в ближайшие дома стучать, кричать, но практически никто не вышел», — рассказал Станислав.

Ему надо было по дороге бежать, сумку бросить, отвлечь, а он в тупик побежал. Там такой ровчик есть, то ли он споткнулся, то ли собаки свалили — упал, и все Станислав местный житель, отогнавший собак от пострадавшего ребенка.

Травмы и кома

Большая часть жителей поселка была на работе, а сам Станислав, вышедший в магазин, телефон с собой не взял.

«Я бегаю, стучу — никого нет. Ни машин, ни людей. И тут вижу — мальчик идет, школьник, лет 12–14. Я ему сказал: „Я собак не подпускаю, а ты звони в скорую помощь и полицию“. Собаки же не убегают — они отскочат и сидят», — добавил он.

Однако скорая после первого вызова не приехала. По словам мужчины, через 16 минут — ребенок засек время — ему пришлось звонить еще раз. В оба раза диспетчер якобы говорил, что машина выезжает. В это время одна из местных пенсионерок вынесла простыни, чтобы накрыть пострадавшего ребенка и подложить их под него — мальчик лежал на снегу.

«На теле практически одежды не было, искусано все, на бедре большая рваная рана. Жуткое дело», — рассказал Станислав.

Полиция приехала на место раньше скорой, на гражданской машине. Мужчина и женщина в форме подняли ребенка на простынях и положили на заднее сидение, чтобы скорее отвезти его в больницу. Только когда полицейские разворачивались, подоспели врачи.

Бабушка пострадавшего ребенка Лариса рассказала «360», что мальчик в тяжелом состоянии, он получил серьезные увечья. Школьника уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он начал дышать сам. Но врачи по-прежнему держат его в искусственной коме, так как опасаются болевого шока, уверена бабушка.

Особенно [серьезные] травмы на правой ноге, там, видимо, задет и седалищный нерв. Рана очень глубокая, даже вопрос стоял, останется ножка или не останется, как он будет ходить. Сложно все очень. Остальные укусы по сравнению с этим считаются более или менее Лариса бабушка пострадавшего ребенка.

Сейчас мальчик и его мама ждут спецборт в московский НИИ детской хирургии и травматологии, куда ребенка с бригадой и заместителем главврача должны доставить на операцию.

«Если пистолет есть, прикончи пса сразу»

Уже после отъезда скорой приехал еще один полицейский. Станислав указал правоохранителям направление, в котором убегали собаки. Одна из них пыталась вернуться.

«Я полицейскому говорю: „Если пистолет есть, прикончи пса сразу, или это дальше будет продолжаться“. Он пистолет вытащил, выстрелил и попал. Она волчком крутанулась и побежала, остальные собаки убежали. <…> Я домой уходил, услышал еще выстрел», — вспоминает Станислав.

Причем в селе Забайкальском это уже не первый случай нападения собак на людей. Накануне собаки также едва не загрызли 18-летнюю девушку. Но и этим дело не ограничивается. Собаки нападают, по словам жителей, даже на здоровых мужчин и посреди дня.

«Если бы после первого раза власти сработали должным образом, организовали бы отлов этих собак, которые почувствовали уже вкус человечины…» — подчеркнул Станислав.

Местный житель Эрдем рассказал «360», что большинство людей думают, будто причиной нападений является приют для животных неподалеку от места происшествия.

«Там забор, видно, не очень. Они прыгают или что-то, наверное. Нормальные домашние собаки не нападают так, чтобы съесть человека. Они укусить могут, но разорвать, съесть… Это уже не собаки получаются. Голодные, что ли», — сказал он.

Той же версии, по данным «Московского комсомольца», придерживается и комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ. Сегодня в Забайкальском прошел сход местных жителей. Люди требуют радикально решать вопрос с бродячими собаками, опасаясь дальнейших нападений. Некоторые говорят, что готовы сами выходить с оружием на улицы, чтобы очистить их от дворняг.

Однако владелица приюта для бездомных животных «Надежда» Виолетта Краснобаева уверена, что ее собаки никакого отношения к нападениям не имеют. Теперь она опасается за собственное благополучие.

«Вчера было нападение на приют, я написала заявление. Были угрозы поджога, потом приехали с „воздушкой“. Рядом с приютом была собака не приютская — ее убили, бросили там. Ее никто не убрал, нам пришлось занести ее на территорию, потому что люди подлые бывают: полхребта отрежут, скажут, что это дикие собаки, наши голодные и тому подобное», — сказала она.

Местная прокуратура уже начала расследование по делу о нападении собак на местных жителей, возбуждено уголовное дело о халатности властей. По данным СК, в районе выделили почти 20 миллионов на борьбу с бездомными собаками, но контракт по отлову и созданию муниципальных приютов так и остался невыполненным. По данным издания «Номер один», местный комбинат по благоустройству уже начал возводить дополнительные изгороди вокруг приюта, чтобы обезопасить жителей.

При этом еще в декабре прошлого года, после нападения на девушку в Забайкальском, местные власти обещали принять меры: отлавливать и усыплять дворняг, а хозяев, спускающих питомцев с поводка, обещали наказывать.