Собак натаскивают на поиск коронавируса в аэропортах. Но в их способности унюхать вирус есть сомнения

Аэропорты двух зарубежных городов привлекли собак к поиску пассажиров с коронавирусом. Теперь об этом задумались и в России. Сейчас животные проходят специальное обучение. Но некоторые кинологи сомневаются, что собаки способны унюхать вирус.

Роспотребнадзор, «Аэрофлот», центр «Вектор» и Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова запустили исследовательский проект по экспресс-идентификации коронавирусных больных с помощью собак, сообщили в пресс-службе ведомства. Для этого сотрудники Роспотребнадзора подобрали способ инактивации вируса, при котором биологические пробы больных становятся безопасными, но их запах максимально сохраняется.

«Кинологической службой ПАО „Аэрофлот“ начата тренировка служебных собак по выявлению образцов биоматериала от больных с новой коронавирусной инфекцией», — отмечалось в сообщении. Однако позднее новость о запуске проекта с сайта ведомства удалили. В пресс-службе «Аэрофлота» от комментариев «360» отказались.

Четвероногий тест на коронавирус

Собачий нос способен определять некоторые болезни, подтвердил «360» кинолог, ветеринарный доктор Владимир Уражевский. Если от кого-то пахнет ацетоном, то с большой долей вероятности у него есть проблемы с печенью. А у собак рецепторы развиты настолько, что они могут выявлять людей с болезнями щитовидной железы или даже начальной степенью рака.

«При ковиде тоже учащенное дыхание, повышается температура. Собака безошибочно определяет [болезнь], но на 100% мы не можем сказать. Собака может выявить группу риска, ведь человек может болеть обычным гриппом. Но и это она определит, и тогда можно взять тесты», — добавил Уражевский.

Плюсы служебных собак в том, что они очень быстро учатся искать заданное — людей под завалами, наркотики или оружие. А в России достаточно специалистов для их подготовки. Поэтому животных, как некий предварительный живой тест, можно запросто использовать аэропортах и других местах с высокой проходимостью.

«Это (обучение — прим. ред.) недолго — порядка месяца, если хороший специалист. А может, даже и раньше. У нас есть такие специалисты, которые очень хорошо умеют готовить собак», — заключил Уражевский.

Кинолог Ирина Федорова, напротив, считает, что невозможно натаскать собак для поиска COVID-19. Каждый человек пахнет по-своему, но сам вирус запаха не имеет. И если люди с больными почками имеют специфический запах, то пациенты с коронавирусом — нет.

«Мы, конечно натаскиваем собак на поиск людей, предметов. [Но это] я себе даже не представляю. Может, конечно, методику какую-то новую выработали, в чем я глубоко сомневаюсь, по поиску больных коронавирусом», — пояснила она.

Опыт других стран

Программу по выявлению больных пассажиров запустили в пилотном режиме в аэропорту Хельсинки. По сведениям The Guardian, на работу там вышли четыре обученные собаки-ищейки. Как пишет издание, собаки способны выявлять наличие COVID-19 за 10 секунд.

После получения багажа международных пассажиров просят промокнуть кожу салфеткой. Ее помещают в сосуд и дают понюхать собаке. Если она начинает лаять или проявлять беспокойство, человека просят сдать бесплатный ПЦР-мазок.

Во время предварительных испытаний в Хельсинкском университете животные идентифицировали SARS-CoV-2 почти со 100-процентной точностью, причем до того, как у человека появлялись характерные симптомы. Готовить животных будут кинологи финской организации Wise Nose. В специальный отряд войдут 16 ищеек. Информацию подтвердили в пресс-службе аэропорта.

«Собаки способны идентифицировать COVID-19 из гораздо меньшей выборки, чем ПЦР-тесты, используемые медицинскими работниками. Разница огромна, так как для идентификации вируса собаке требуется всего 10-100 молекул, в то время как для теста — 18 миллионов», — пояснили в пресс-службе.

В Дубае специальное собачье подразделение работает с середины августа. Эффективность их работы, отмечало издание Gulf News, оказалась впечатляющей. А еще в мае такую возможность рассматривали в Великобритании.