Собака-блогер «обиделась» на мат грузчиков сочинского аэропорта. Хозяева потребовали их уволить, но это слишком

Хозяева собаки, которую обматерили грузчики в аэропорту Сочи, потребовали увольнения сотрудников. Ведь грузчики не только могли обидеть пса, но и раззадорить его, чтобы тот попортил чужое имущество. Однако нашлись те, кто посчитал это требование слишком суровым.

Обиженный пес

В Instagram появилась видеозапись, которую сделали внутри клетки для перевозки собак. Ее установили хозяева пса по кличке Харпо, чтобы проверить, как долетит их питомец из Сочи в Санкт-Петербург. Оказалось, что еще в городе вылета собаку пытались спровоцировать грузчики. Они обматерили животное, а также имитировали лай, чтобы вызвать его реакцию. Оскорбленные владельцы собаки потребовали уволить сотрудников.

Аэропорт Сочи после шумихи в социальных сетях опубликовал пост с извинениями. Представители воздушной гавани написали, что провели служебную проверку и решили наказать виновных.

В конце публикации представители аэропорта добавили, что съемка в общественных местах запрещена. Это может повлиять на обеспечение безопасности пассажиров. Однако позднее запись отредактировали, так как пользователи в комментариях пристыдили аэропорт.

Животные — это имущество

Юрист Тимур Матвеев объяснил «360», что съемка внутри переноски не может считаться нарушением законодательства. Собаки и кошки приравниваются к имуществу, а значит, съемка велась в законном порядке.

«То, что иные лица попали в объектив камеры, так это не проблема, поскольку в данном случае наблюдали именно за питомцем. Поэтому я думаю, что здесь нарушений никаких нет. Каких-либо санкций в отношении собственника имущества, то бишь собаки, применить вряд ли возможно. Тем более сам аэропорт уже принес извинения. Фактически они подтвердили факт некорректного поведения своих сотрудников», — объяснил Матвеев.

Сотрудников аэропорта вряд ли уволят, потому что это не хищение, не порча имущества. Есть лишь некорректное высказывание, за которое к работникам могут применять замечание или выговор.

При этом юрист признался, что не считает обращение с животным грубым. Собака не разговаривает на человеческом языке, а значит, не понимает, что ей говорят.

Вечная проблема животных

За последние годы в Сети и в СМИ часто всплывают истории конфликтов владельцев животных и авиакомпаний. Самый громкий случай — перевозка «толстого» кота обманным способом. Михаил Галин при пересадке в Шереметьево на взвешивании подменил упитанного питомца более стройным, чтобы вписаться в установленный стандарт — вес животного не должен превышать восемь килограммов. Афера удалась, мужчина долетел до места назначения со своим животным в салоне.

Не все поддержали находчивого хозяина питомца. А «Аэрофлот» даже применил к нему санкции — «сжег» все накопленные мили. Сам Галин уверен, что не зря тогда привлек внимание общественности к проблеме перевозки животных. Кошек и собак периодически калечат или теряют, а закона по защите прав животных в России до сих пор нет.

«В нашей стране полностью отсутствует контроль за службами сервиса в аэропортах. И как результат — бесконтрольность порождает вседозволенность. И к сожалению, в нашей стране до сих пор не принят закон о защите животных. Он бы сильно помог. Наша история привлекла внимание к перевозке животных и сразу выяснилось, что проблем в этом направлении достаточно много», — рассказал «360» Михаил Галин.

Сразу после истории с «толстым» котом произошел несчастный случай — погибли две кошки Максима Чумаченко, который летел из Нью-Йорка в Болгарию с пересадкой в Москве. А собаку Анастасии Штейн просто потеряли. Девушка рассказала, что также добиралась в Берлин с пересадкой в Москве. Но по прилету ей не выдали переноску с питомцем, сотрудники авиакомпании назвали ее любимца «чемоданом» и объяснили, что «видимо, забыли его в Москве».

После массового освещения подобных случаев в социальных сетях некоторые авиакомпании пошли навстречу пассажирам. Например, S7 разрешили перевозить животных до 10 килограммов в салоне. Также поступила одна из украинских авиакомпаний. «Уральские авиалинии» вообще разрешили брать в салон питомца любого размера, но обязательно покупать ему отдельное место.