Собак повесят на бюджет. Площадки для выгула животных предложили строить за счет правительства

Места для выгула

В новом варианте Кодекса об административных правонарушениях для владельцев собак предусмотрен штраф за нарушение правил выгула домашних питомцев. Новый документ вступит в силу с 2021 года. Но площадок для выгула собак в ряде городов просто не существует, а там, где они есть, их количества недостаточно.

Депутаты Госдумы Бурматов и Качкаев предложили обязать муниципальные власти обеспечить жителей площадками для выгула собак в рамках обустройства общественных пространств при выполнении федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом говорится в письме, которое депутаты направили на имя главы Минстроя Владимира Якушева.

Авторы отметили, что главной проблемой для городов остается финансирование для организации площадок для выгула. Депутаты предложили предусмотреть на эти цели средства из федерального бюджета.

Кинолог Ирина Федорова в беседе с «360» заявила, что полностью поддерживает эту инициативу. По ее словам, площадок для выгула собак на сегодняшний день недостаточно.

«Как правило, либо одна площадка на район и она вообще не оборудована, либо она до такой степени минимальна, что людям негде гулять со своими питомцами», — отметила она. По ее словам, многие для этого идут гулять в парк. Но в некоторых регионах собачникам запретили это делать, даже если на собаке надет намордник, а у владельца с собой есть пакет для сбора остатков жизнедеятельности животного.

«Если выделить небольшой участок под выгул собаки — почему нет. Только единственное, надо делать площадку или рядом с домом, или на несколько домов сразу», — отметила она.

Новостройки с площадками

Площадка для выгула собак может быть построена при новостройках. Об этом «360» рассказал коммерческий директор компании MR-Group Александр Сурменев.

«Мы делаем площадки для выгула собак и отказываться от них не будем. Это недорогая история, которая не усложняет ни проект, ни процессы строительства или благоустройства», — заявил он.

При этом Александр Сурменев отметил, что даже при наличии площадки многие владельцы собак туда даже не заходят.

Только 30−50% собаководов гуляют на этих площадках, а остальные все ходят вокруг домов и не убирают за своими животными. То есть если хотят экологию улучшить, чтобы за собаками убирали, это надо с людьми работать. Площадки в этом не помогают Александр Сурменев коммерческий директор MR-Group.

Генеральный директор строительной фирмы из Ставропольского края «СтройИнвест» Андрей Кулаков считает, что актуальной проблема с площадками для выгула собак остается только для Москвы и других мегаполисов.

«У нас плотность застройки меньше и местными властями эта идея не инициируется. Достаточно других территорий», — пояснил он. При этом он отметил, что если за организацию площадок для собачников начнут отвечать застройщики, то это приведет к удорожанию жилья.

«Застройщик должен сделать все, что предусмотрено проектом, который прошел экспертизу. С другой стороны, включать в проект экспертизы заставляют застройщика местные власти. Конечно, это приведет к удорожанию», — подытожил он.

Первый опыт

Несмотря на то, что федеральный закон пока не предусматривает штрафов за выгул собак вне площадок, в регионах уже начали принимать собственные правила. С 31 июля новые условия начали действовать для собачников Удмуртии. За выгул питомца вне специальной площадки предусмотрели штрафы. Но специально отведенных мест нет даже в столице региона.

Издание Izhlife со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска сообщило, что до конца года власти организуют две площадки для выгула собак в двух районах. Глава города Олег Бекмеметьев успокоил жителей, что до появления мест для прогулок штрафы никому не грозят. При этом он попросил горожан уже начать соблюдать новые правила.

«Лучше сначала воспитать эту культуру в себе, нежели потом через штрафы вынуждено выполнять законы», — пояснил он.

По данным на конец сентября, работы по организации первой площадки начались в парке «Тишино».