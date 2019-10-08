Со знаком плюс или минус? Чего ждать от открытия нобелевских лауреатов по медицине

В 2019 году Нобелевскую премию по медицине вручили ученым, которые занимались исследованием реакции активных клеток на изменение уровня кислорода в живых организмах. Тут же появились предположения, что открытие позволит создать новый вид допинга, а также эффективную систему лечения раковых заболеваний. Есть ли такая вероятность, и насколько работа новоиспеченных нобелевских лауреатов будет полезна — «360» поинтересовался у эксперта.

В области физиологии и медицины Нобелевскую премию получили американские ученые Уильям Келин и Грегг Семенца, а также их британский коллега Петер Ретклифф. Они выяснили, какие молекулярные механизмы лежат в основе адаптации клетки к изменениям в снабжении кислорода. В пресс-релизе Нобелевского комитета сказано, что исследование сможет определить новые стратегии в лечении анемии, рака и еще ряда болезней.

Отсутствие кислорода в организме стимулирует выработку почками гормона эритропоэтина. Из-за этого производятся новые эритроциты, для снабжения органов кислородом. Но как именно клетки чувствуют, что пора запустить процесс, раньше было неизвестно. Теперь ответ на загадку природы известен, но чем это грозит человечеству?

Доктор медицинских наук, профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Владимир Александрович Фролов объяснил, что перенасыщение крови кислородом хорошо известно анестезиологам и реаниматологам. Когда человеку дается повышенное количество кислорода, он впадает в эйфорию. Этот эффект замечали и любители погружаться в толщу морей и океанов.

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По словам Владимира Фролова, дайвера с многолетним стажем, для аквалангистов создаются специальные смеси, где исключен азот, который может вызывать многие осложнения. Зато в них много кислорода.

«Кислород в повышенных концентрациях может вызывать состояние эйфории, нарушение контроля сознания. Он повышает биохимические реакции в организме и дает возможность концентрировать все силы, чтобы добиться какого-то успеха», — объяснил эксперт.

Владимир Александрович рассказал, что адаптация открытия к задаче создания фармакологических препаратов — вполне решаемая технологическая проблема. Так что создание допинга, который нельзя будет обнаружить, вполне реально.

«Когда кислород будет в цикле Крепса поступать к тем структурам, которые повышенно его потреблять, произойдет возможность добиться высоких результатов. Но формально в пробах наблюдаться ничего особенного не будет, потому что кислород присутствует в воздухе, участвует в биохимических реакциях», — заявил профессор.

Открытие американских и британского ученых он назвал серьезным и отметил, что его можно использовать как со знаком плюс, так и со знаком минус. Владимир Фролов напомнил историю Альфреда Нобеля, который даже не предполагал, что изобретенный им динамит может быть использован не в горнодобывающем, а в военном деле. Только время покажет, как будет использоваться то, что выяснили ученые. Например, не исключено, что при помощи кислорода начнут лечить рак.

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«Возможность такая присутствует, но как это произойдет?.. Когда говорят рак, люди слабо себе представляют, что это такое. А рак — это примерно 150 разных заболеваний. В онкологии 97% — доброкачественные опухоли, а 3% —злокачественные. То, что мы называем рак или саркома. Разные клетки из разных органов и тканей и дают этот объем из 150 разных заболеваний. Когда растет раковая опухоль, она стремится быстро расти, потому что раковые клетки выделяют такой фермент, который помогает быстро прорасти сосудам в ткань. Она захватывает, как агрессор, большое количество крови, пластических веществ и кислорода», — пояснил доктор медицинских наук.

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В будущем может быть создана технология, чтобы новое открытие можно было применять для сдерживания роста опухоли. Целенаправленно, таргетно (от англ. Target — «мишень»).

«Я немножечко скептик. Медицина — наука консервативная. Возможность есть, а как она будет реализована — это еще дистанция большого размера. Сейчас активно ищутся возможности, направления лечения рака. Это открытие, возможно, будет дополнительным. Поверьте, это не будет радикальное решение. Может, в лечении какого-то из видов рака, учитывая особенности его клеточного строения, его „злокачествления“, можно будет применять. К сожалению, до сих пор непонятно, отчего возникают эти заболевания. Хотя исследования ведутся интенсивно», — подчеркнул специалист.

Эксперт допустил, что у результатов исследования нобелевских лауреатов могут быть даже неожиданные применения: начиная от психиатрии, психотерапии и заканчивая геронтологией, неонаталогией, терапией, хирургией.