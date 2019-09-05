Со всех сторон положительные. У Мамаева и Кокорина появился шанс освободиться по УДО
Отличные характеристики
Суд, скорее всего, удовлетворит ходатайство футболистов, потому что у них на сегодня хорошие характеристики, масса поощрений и ни одного взыскания. Таким мнением с «360» поделилась журналист и заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Она отметила, что и спортсмены работают на сложной и достаточно рутинной работе: клеят коробки и пакуют, то есть занимаются тем, чего другие осужденные с таким статусом делать бы не стали. Особенно она отметила скромность спортсменов, которые, как оказалось, совсем не выделяются среди других заключенных.
«Я пыталась в колонии опрашивать ребят из их отряда, все говорят, что они совершенно не выделяются ни в чем — ни в поведении, ни в питании. Для интереса даже зашли в комнату хранения, открыли ящики, посмотреть, что там есть. Думали, что там кальмары, крабы, знаете, как у Цеповяза было. Но все очень скромно. У других осужденных можно что-то даже более изысканное найти», — поделилась своим впечатлением о посещении колонии Ева Меркачева.
Хорошее поведение, а также участие в спортивных соревнованиях привели к тому, что к Кокорину и Мамаеву очень хорошо относятся все: и администрация, и другие осужденные. Последние приходят посмотреть на их тренировки. Некоторых заключенных настолько впечатляет работа спортсменов, что количество арестантов, которые начали заниматься спортом, выросло в несколько раз.
«Никто не может заставить заниматься спортом осужденного, кроме как вот эта вот обязательная зарядка, которая есть в распорядке дня. А все остальное по желанию. До этого желание изъявлял мало кто. Неспортивные совсем были товарищи. А теперь, глядя на футболистов люди подтягиваются и идут — кто в тренажерку, кто-то на поле», — поделилась Ева Меркачева, отметив, что в колонии проводятся не только футбольные матчи, но и другие спортивные мероприятия.
По ее мнению, Павел Мамаев и Александр Кокорин, благодаря своему поведению, вполне могут рассчитывать на удовлетворение своего ходатайства по условно-досрочному освобождению. Тем более если руководство колонии представит хорошие характеристики. Однако здесь лучше дождаться решения суда.
«Я знаю случаи, когда предоставляют замечательнейшие характеристики, даже пишут, что «считают, что такой-то осужденный исправился, больше нет смысла ему отбывать наказание, и почему-то суд принимает решение в пользу отказа. Суды иногда у нас выносят непредсказуемые решения», — подытожила она.
Решение за судом
Окончательное решение об условно-досрочном освобождении Павла Мамаева и Александра Кокорина примет только суд. Но каким будет это решение, пока не известно. Если ходатайство не удовлетворят, то футболисты смогут подать его повторно, но в любом случае до конца отбытия наказания им осталось совсем немного. Об этом заявил «360» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
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«В целом они позитивно себя зарекомендовали. По крайней мере во время нахождения в следственном изоляторе. Павел Мамаев вел себя, на мой взгляд, правильно — он всячески соблюдал правила поведения, отличался вежливостью. Александр Кокорин тоже. Не было никаких инцидентов с ними, чтобы они там устраивали какие-то неправомерные действия или конфликты», — заявил он.
Также Иван Мельников напомнил, что Павел Мамаев помог провести футбольный матч и регулярно участвовал в спортивной жизни изолятора. Александр Кокорин добился поставки в СИЗО дополнительных тренажеров, которыми пользовались все заключенные.
Игроку «Зенита» лучше скорее оказаться на свободе. Иван Мельников напомнил, Общественная наблюдательная комиссия Москвы добилась того, что почувствовавшего себя плохо Александра Кокорина навестил в следственном изоляторе врач футбольного клуба.
Несмотря на то, что в колонии есть свобода передвижения и есть врачи, в полном объеме медицинскую помощь Александр Кокорин пока не может получить.
«В данном случае ему нужно быстрее выйти на свободу, чтобы нормально лечиться и вернуться к спортивной карьере», — подытожил Иван Мельников.