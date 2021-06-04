Приходят домой со ссадинами и укусами. Администрацию Уфы обвинили в неспособности обеспечить безопасность детей

Дети из детского сада №58 в Уфе уже вторую неделю приходят домой с синяками, ссадинами и укусами. Возмущенные родители написали обращение к главе Башкирии Радию Хабирову и связались с прессой, чтобы обратить внимание к происходящему. Садик совсем новый, красивый и современный. Но детям в нем не комфортно.

Родители рассказали «360», что не имеют никаких претензий к воспитателям. Они попросту не успевают следить за поведением воспитанников, так как группы просто гигантские. Как сообщила Инна, которая была вынуждена перевести своего сына в частный детсад, нарушаются все нормы санпина.

«Слишком большие ясельные группы. По списку сейчас 44 ребенка, было 48, некоторые ушли. Стабильно ходят 30 с лишним человек. Воспитатель чисто физически не успевает за ними следить, возраст очень активный. Воспитатели не держатся, увольняются, не справляются с работой. Их тоже понять можно. Мы ни в коем случае их не обвиняем. Вопрос к администрации. Микрорайон новый, много молодых семей с детьми, районный отдел народного образования (РОНО) решило засунуть в один сад весь Инорс», — сообщила женщина.

Она сказала, что готова вернуть сына в государственный садик, если ясельную группу разделят. Впрочем, частный сад оказался слишком затратным, и возвращаться все равно придется.

Карина, чья дочь также возвращалась домой с укусами и синяками, сообщила «360», что дети приходят домой с повреждениями последние две недели. Постоянный воспитатель ушел на больничный, а новый — видимо, не справляется.

«Воспитатели работают с семи утра до семи вечера. Детей 30-40 человек в группе. Одному уследить очень сложно. Мы просим обратить внимание на то, что в новом шикарном садике до сих пор не набран коллектив. Он существует уже полтора года, группы переукомплектованы, очень большие. Просим предоставить нам воспитателей и нянечек», — попросила Карина.

Она добавила, что родители очень надеются на помощь главы республики Радия Хабирова, которому они написали.

Исполняющая обязанности директора детского сада № 58 комментировать ситуацию отказалась. Любые разъяснения она предоставит только после того, как получит разрешение учредителя.