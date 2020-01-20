Со дна постучали. Кальяны с живыми черепахами потрясли россиян

В социальной сети Instagram зоозащитница lis_help_animals разместила несколько видео, где демонстрируется кальян с живыми черепахами. Пресмыкающиеся сидят в колбах с жидкостью, где фильтруется дым при курении. Что за мода на аквакальяны, и чем это грозит представителям фауны, разбирался «360».

Зоозащитница призналась, что «не знает, как реагировать». Одна из подписчиц прислала ей видео нового вида кальяна. В одной из колб сидят маленькие черепашки, в другой — змея, в третьей — аквариумные рыбки.

Выяснилось, что видео были сняты в одном из баров Брянска. В одной из кальянных города, сотрудник признался «360», что у них пока такой услуги нет, но обязательно появится в скором времени.

«Когда колбами специальными закупимся, чтобы животные жили. Там же еще надо аквариумом закупиться, кормом. Животным это не вредит — там второй слой в колбе идет. Потом их выпускают в аквариум, кормят, моют. Это безопасно. У нас пока все в разработке», — заявил он.

В этом заведении рассказали, что идея подобных «аквариумов» в колбах появилась давно, практически на заре кальянной индустрии. Сотрудник признался, что автора придумки не знает, но вроде это российская разработка.

Выяснилось, что аквакальяны предлагают посетителям в баре No Name, который расположен на улице Фокина в Брянске. Сотрудница Анастасия затруднилась назвать точную стоимость экзотического предложения, но заверила, что она превышает 10 тысяч рублей.

«У нас есть своя кальянная карта, и там есть кальяны на выбор: начиная от чаши с фруктами и заканчивая вот этим кальяном. Люди, которые хотят такой кальян покурить, заказывают его. Там черепашки маленькие, рыбки. Вреда никакого нет. Они в отдельной колбе. Там получается большая колба, она разделена на две части. В первую часть заливается чистая вода для рыб и для черепах. Во вторую колбу заливается либо вода, либо люди могут заказать кальян на молоке, на вине, на чем угодно. Дыма никакого туда не попадает. Рыбы и черепахи живут у нас в аквариуме. Большим спросом это не пользуется, так как кальян очень дорогой. Люди, которые могут себе позволить, естественно покупают. Это больше, наверное, для красоты», — пояснила сотрудница заведения.

По другую сторону баррикад

Зоозащитница Виктория Павленко о подобных кальянах слышала и не стала скрывать своего возмущения.

«Я считаю, что это аморально, и что это издевательство над живыми существами. Человек у нас царь природы и в своем царизме все ниже и ниже падает. Даже не знаю, что еще придумают для своих развлечений.

Посадить бы этих кальянщиков в бассейн, и пусть они в закрытом помещении плавают. А другие будут из этого бассейна кальян курить. Почему-то они не хотят себя проецировать на эту ситуацию. Почему-то им кажется, что только они мыслящие существа, цари природы Виктория Павленко зоозащитница

Виктория добавила, что россияне ведут себя как дикари, хотя позиционируют себя как великая культура. Страдают кошки и собаки на улицах, а теперь и «бедных черепах приспособили для своих собственных удовольствий и утешений».

«Вот приняли этот закон об ответственном отношении к животным, слава Богу, признали некоторых животных чувствующими существами. Правительство должно было принять постановление об ограничении содержания в частных руках определенного количества и вида животных. Сомневаюсь, что эти несчастные черепашки попали в этот список. Соответственно, никакой защиты у них нет и нет обязательства обеспечить этим существам содержание, максимально соответствующее их естественной среде. Думаю, единственная борьба — это общественность, которая должна возмущаться, апеллировать к нормам разума, права», — заключила зоозащитница.

Президент Центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова рассказала «360», какие законодательные нормы нарушают кальянные.

«Мы засыпаны жалобами со всей России за много лет. Там (в кальянных — прим. «360») и обезьяны задыхаются, гибнут, кого только нет: и лемуров, и енотов туда сажали. Это надо Госдуме вводить запреты, почему в каких-то кальянах должны вообще обнаруживаться животные. Вся индустрия развлечений с использованием животных должна быть запрещена», — убеждена Ирина Новожилова.

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По ее словам, Россия отстает от международной практики запрещения стационарных цирков с животными. Но теперь еще добавились и новые развлекательные индустрии: фотобизнес с животными, реклама при кафе, эти кальянные, переездные всевозможные формы. И все они грубо нарушают целый ряд норм. По сути, происходит нецелевое использование животных. Да и вообще использование в животных в кальянных, по мнению главы Центра, противоречит здравому смыслу.

«Во-первых, жестокое обращение с животными. Во-вторых, санитарно-гигиенические нормы, ветеринарные нормы. Вот если взять ветеринарные нормы, любое место, где содержатся животные, должно быть оборудовано целым рядом объектов, которые должны сопровождать объект независимо от цели использования животных. Это дезинфекционные барьеры, это лазарет, карантин, если животные больно, это кормокухня, навозохранилище. В таких местах, как кафешки, кальянные, животное априори быть не должно», — пояснила эксперт.

Она добавила, что кальянные не могут являться адекватным местом содержание животных. Деятельность заведений является незаконным предпринимательством (171 статья УК РФ).

«Нарушение законов ветеринарии — здесь целый ряд пунктов будет. Закон о животном мире. В полувольных или невольных условиях содержания к животным должно быть гуманное отношение. Пусть водянистая норма, но тем не менее она есть», — подчеркнула Новожилова.

Она упомянула о статье 245 Уголовного кодекса России «Жестокое обращение с животными». Если есть увечья и последовала гибель, то это должно быть наказуема, потому что с гибелью животных в кальянных зоозащитники сталкивались неоднократно.

«С увечьями здесь тоже такой вопрос: если есть отек внутренних органов или другие проблемы, то это приравнивается к увечьям», — прокомментировала специалист.

По ее словам, кальянные нарушают не меньше 10 законодательных актов.

«Все индустрии контактные зоопарки, всякие дома енотов, черепах, сов, кальянные всякие — это вообще что? Это нечто, что не опирается на законодательные акты. А любая деятельность, которая под собой не имеет определяющего закона, она априори незаконна. Ее нужно как незаконное формирование закрывать. Коды экономической деятельности (ОКВЭД) расписывают: мало того, что нужно иметь документы на само животное, нужно еще иметь документы, разрешающие использовать это животное с такой целью. И никогда в ОКВЭДах не будет прописано, что черепахи разрешаются для использования в качестве моделей в кальянных. Никто никогда не согласует это», — заключила президент Центра защиты прав животных «Вита».