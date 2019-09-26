Лабрадудли — лохматые и милые

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Создатель породы рассказал, что вывел первого лабрадудля, чтобы он стал собакой-поводырем для слепой женщины. Это произошло в конце 1980 годов — она попросила Конрона найти ей такую породу, на которую у ее мужа не было бы аллергии. Женщина уточнила, что супруг не переносит длинношерстных собак, но, как оказалось, чихать мужчина начинал и на короткошерстных. За три года Конрон предложил семье несколько различных пород, но из-за каждого питомца бедному главе семейства становилось плохо. Устав от безрезультатных попыток, Конрон решил вывести собаку с энергией лабрадора и шерстью пуделя.

Он отправился к заводчикам пуделей, чтобы взять у них питомца и скрестить с лабрадором, но никто их них на это не согласился. Отчаявшись, Конрон обратился к своему боссу Джону Гослингу, у которого была собака нужной породы. Начальник разрешил случить своего пуделя с лабрадором, и уже через девять недель на свет появились первые лабрадудли.

Султан, один из трех первых лабрадудлей. Источник фото: Guide Dogs Victoria

Щенков назвали Шик, Саймон и Султан. Конрон взял немного шерсти у каждого собачьего ребенка и отправил их супругам. Его труды увенчались успехом — третий, Султан, не вызвал у мужчины никакой аллергической реакции.

Щенок отправился к новым хозяевам, а два других — остались у заводчика. Он не знал, куда их деть, потому что никто из клиентов не хотел брать такую странную собаку. Тогда Конрон убедил СМИ, что изобрел гипоаллергенную породу собак-поводырей. Неожиданно уловка сработала — лабрадудли стали очень популярны.

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Конрон понял, что совершил ошибку, уже через несколько дней после общения с прессой.

«Я осознал, что натворил, уже спустя несколько дней. Я пошел к нашему начальнику и сказал: „Послушай, я создал монстра. Нам нужно как-то проконтролировать ситуацию“», — рассказал он.

По словам создателя породы, многие лабрадудли страдают от физических и психических недугов.

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«Я считаю, что подавляющее большинство лабрадудлей либо сумасшедшие, либо имеют ряд наследственных проблем», — пояснил Конрон.

Он также сожалеет о том, что недобросовестные заводчики собак создают «ужасающие» фабрики, где случают животных только ради собственной наживы. По его словам, такое отношение и приводит к появлению нестабильных собак, которых затем приходится усыплять из-за кучи различных заболеваний.

«Не понимаю, зачем люди до сих пор их разводят», — заявил он.

Однако хозяева лабрадудлей не согласны с позицией их создателя. 20-летняя Марта Уоттон считает своего пса Барни «собакой мечты».

«У него идеальное сочетание любви, интеллекта и всего остального. Когда я чувствую себя подавленно или утомленно, он поддерживает меня, приходит за крепкими объятиями, и мне снова становится лучше», — рассказала она.

По ее словам, Барни — «идеальный компаньон для человека любого возраста». Пес все понимает, ведет себя спокойно, когда это необходимо.

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«У моего дедушки слабоумие, и мы проводим Барни к нему в дом престарелых. Он — идеально спокойный пес, для таких походов — он не лает», — отметила девушка.

Хозяйка другого лабрадудля Грейс Мандевиль согласна с Мартой. Ее собачке — Юноне — уже почти два года, и за это время она не доставила своей хозяйке никаких проблем.

«Она действительно является членом нашей маленькой семьи. Плюс, у меня аллергия на собак и кошек, поэтому есть огромный бонус, что я могу разделить с ней кровать и не чувствовать себя одинокой», — рассказала Грейс.

Не только обычные хозяева, но и профессиональные ветеринары не согласны с мнением создателя лабрадудлей. Джон Уитвелл считает, что эта порода — счастливые и здоровые собаки, у которых нет каких-либо серьезных проблем со здоровьем и психикой.

«Я не думаю, что они особенно сумасшедшие. Они, кажется, являются хорошим домашних питомцами, и я не думаю, что когда-либо встречал какого-то лабрадудля, который был бы злобным или ранил члена семьи», — заключил ветеринар.