Как жителям подмосковных СНТ справиться с рекордным снегопадом? Вот основные правила

Третий день Москву и Подмосковье заметает снегом. Из-за рекордного количества осадков дороги погрязли в многочасовых пробках, а спецтехника не осиливает объемы работы, несмотря на круглосуточный режим. Разобрались, как со стихией справляются жители частного сектора.

С начала снегопада в московском регионе выпало 65% месячной нормы, из них 40% только за прошлую ночь. Количество осадков уже побило рекорд полувековой давности: последний раз столько снега выпадало в 1973 году. Из-за снега и гололедицы движение на улицах столицы парализовало — пробки достигли 10 баллов.

Чтобы нормализовать ситуацию, в Москве и Подмосковье круглосуточно работает спецтехника, которая очищает улицы и трассы в крупных населенных пунктах. При этом жители СНТ борются со снежным пленом самостоятельно. Об этом «360» рассказал исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев.

Он отметил, что в границах территории СНТ дачники отвечают за инфраструктуру самостоятельно и за свой счет. Речь идет о землях общего пользования, дорогах, детских площадках, мусорных площадках и так далее. Зимой к их обязанностям добавляется дополнительная забота — чистка снега с дорог общего пользования.

Мезенцев отметил, что есть СНТ, которые не чистят дороги, а, условно, закрывают их на зиму. Если жильцы приезжают в СНТ в это время, то они идут до своих участков пешком. В основном это касается отдаленных садоводческих объединений, которые не посещаются зимой, потому там стоят только летние домики.

Однако в основной массе СНТ зимой чистят снег на всех улицах.

«За это персонально отвечает председатель как руководитель СНТ как юридического лица. Он несет полную ответственность за то, что дороги должны обеспечить проезд скорой помощи и пожарных в поселок. Мы знаем, что сейчас в СНТ разрешено строительство жилых домов, и многие дачники, особенно с 2020 года, стали постоянно проживать в своих домах на территории СНТ. Поэтому для них очень важно, чтобы дороги зимой были проезжены», — отметил Мезенцев.

Он добавил, что оплата за чистку снега происходит из членских взносов — это текущие расходы, которые должны делиться на всех владельцев участков на территории СНТ. При этом неважно, приезжают они на дачи зимой или нет.

«Плата по членским взносам должна быть для всех одинакова. Это связано, с одной стороны, с тем, что владелец участка вправе пользоваться своей возможностью приехать туда зимой, а с другой — это пожарная безопасность. Потому что пожар может случиться даже в том случае, если там никто не живет», — пояснил он.

Например, от холода натянулась электропроводка, сломалась изоляция, из-за чего может произойти замыкание даже в нежилом сейчас доме. Другой пример — внутрь пробрались злоумышленники или хулиганы, которые что-то повредили и устроили пожар. Чтобы пожарная техника могла беспрепятственно проехать на территорию СНТ, дороги должны быть почищены.

«Стоит отметить, что если пожарные или скорая приедут в СНТ и не смогут дальше проехать, потому что уткнутся в сугроб, они составят акт, и председатель будет нести административную ответственность. А если произойдет серьезный случай и пострадают люди, то и уголовную ответственность», — добавил Мезенцев.

Он отметил, что Союз дачников Подмосковья призывает владельцев участков в СНТ очень внимательно отнестись к своим территориям. Не нужно ждать, когда что-то серьезное произойдет, лучше заранее договариваться с подрядными организациями — сейчас можно заключать договор как с частником, так и с государственным предприятием.

Помочь может каждый

Мезенцев отметил, что дороги в СНТ должны быть расчищены — как и в населенных пунктах. Однако сильный снегопад идет уже третий день, поэтому понятно, что сразу справиться с таким количеством осадков не получится. Поэтому дачники, которые сегодня постоянно проживают на территории СНТ, могут помочь правлению, председателю и соседям, чтобы проще было снег с улиц убрать.

«Прежде всего нужно убрать свои машины с улиц, чтобы они не препятствовали серьезной технике чистить снег. Второе — нужно договориться с улицей, с соседями, когда пойдет трактор, чтобы лишний снег можно было выбросить на дорогу. И обязательно посмотреть, куда его будут складировать, чтобы не получилось так, что после следующего снегопада дороги прочистить будет невозможно, потому что снег просто технически некуда выбрасывать», — рассказал он.

Директор Союза дачников Подмосковья отметил, что помочь могут также те жители, у которых есть домашние машины для чистки снега.

«Когда чистят свои участки, не выбрасывать снег за территорию своего участка, чтобы не ухудшать ситуацию. Потому что снега действительно много сегодня выпало, мы видим сугробы до 50 сантиметров и выше, поэтому при чистке снега нужно еще думать о том, что будет завтра, чтобы всем было удобно, комфортно и безопасно», — заключил он.