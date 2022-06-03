Киргизия и Таджикистан снова в борьбе. России это очень не выгодно

На границе Киргизии и Таджикистана произошло столкновение между пограничниками. Двое со стороны Киргизии оказались ранены. Споры двух государств уходят корнями во времена СССР, когда граница проводилась по экономическим соображениям. Россия может помочь разрешить противоречия, поскольку для нее нестабильность в регионе тоже не выгодна.

Таджикские и киргизские пограничники устроили перестрелку на границе республик. Киргизская погранслужба заявила, что в ходе несения службы в Баткенском районе пограннаряд застал таджикских пограничников за незаконным пересечением условной линии границы, писало РИА «Новости».

Пограничники Таджикистана не покинули территорию другой страны и открыли огонь по киргизским военным. Киргизия заявила, что соседняя страна применила минометы в ходе перестрелки. В результате один киргизский пограничник оказался ранен, ему оказали медицинскую помощь.

Позднее пресс-служба минздрава Киргизии сообщила о еще одном раненном пограничнике. Один оказался в тяжелом состоянии, а состояние второго оценивалось как средней тяжести. Данных о пострадавших со стороны Таджикистана пока что нет.

В итоге Киргизия и Таджикистан договорились отвести свои дополнительные силы от границы и убрать инженерные сооружения.

Это не первые столкновения на границе двух стран. В январе МВД Киргизии возбудило уголовное дело после перестрелки. Пограничники Таджикистана перекрыли участок дороги. Они игнорировали просьбы второй стороны не делать этого.

Корни спора

Спор из-за границы между двумя странами довольно давний. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев объяснил, что еще до независимости двух республик была эта проблема. По словам специалиста, спор идет даже не между государствами, а между приграничными районами за воду, за дороги.

«Кто-то говорит, что этот узел его, а кто-то - что этот источник воды принадлежит ему. Полгода назад была похожая ситуация. Таджикский солдат куда-то не туда с точки зрения Киргизии зашел», — рассказал Журавлев.

Источник: РИА «Новости»/Табылды Кадырбеков

По словам Журавлева, у каждой страны сложилась своя правда. При этом спор идет на низовых уровнях. Правительство этих республик готово урегулировать споры, но за каждым конкретным крестьянином, переходящим границу, не уследишь.

Руководитель центра изучения стран Дальнего Востока Санкт–Петербурга Кирилл Котков объяснил «360», что спор между республиками связан с тем, что на южной окраине Ферганской долины находятся восемь анклавов. Часть находится на территории Киргизии, несколько анклавов принадлежат Узбекистану и Таджикистану. У Киргизии есть анклав внутри узбекской территории.

«Но надо понимать, что все эти страны могли существовать в нынешних границах, когда была третья сила, способная разруливать все местные проблемы. Но как только СССР распался, то везде начались проблемы, в том числе и на Украине», — рассказал Котков.

Сама же граница между Таджикистаном и Киргизией проводилась, исходя из экономики, а не этнических признаков. По словам Коткова, в рамках одной страны все равно было как проводить границы. В итоге так получилось, что на территории живет одно население, а источники воды находятся в другом месте.

«Доходит до смешного — люди живут в Киргизии, но ходят на рынок в Узбекистан или наоборот. Все эти проблемы осложняет отсутствие экономического развития», — рассказал Котков.

Разрешение конфликта

Споры между Таджикистаном и Киргизией невыгодны для России, и именно она может помочь в его разрешении. По словам Коткова, геополитический противник России в виде Великобритании и США может попытаться поджечь так называемую дугу нестабильности.

«Американский политолог Збигнев Бжезинский нарисовал дугу нестабильности, которая идет от Ближнего Востока через Среднюю Азию в восточный Туркестан и заканчивается северо-западной окраиной великой стены Китая», — отметил Котков.

Источник: РИА «Новости»/Табылды Кадырбеков

Котков напомнил, что в прошлом году в Афганистане к власти пришел «Талибан»*, который опирается на пуштунов, составляющих половину населения страны. Наладить экономическую жизнь в стране не удается, и представители других народностей не хотят сотрудничать с правящей элитой.

«Если не удастся стабилизировать ситуацию, то может вспыхнуть война. В нее могут втянуть и Таджикистан. У него не только конфликт с Киргизией, но и противоречия таджиков и горных таджиков», — рассказал Котков.

По мнению специалиста, возможный конфликт опасен тем, что на южных рубежах России может появиться нестабильность, которую подпитывают США и Великобритания.

* «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в РФ.