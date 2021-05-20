Снова тихий мальчик. СМИ выяснили подробности жизни школьника из Санкт-Петербурга

Выпускник школы из Санкт-Петербурга решил явиться в школу в страйбольном костюме и при оружии. Юмор не оценили: парня задержала Росгвардия. Друзья школьника уверяют, что он просто не подумал, какую реакцию вызовет его наряд после казанской трагедии. В школе парня хвалят и называют отличником, а однокашники уверены, что он так и не повзрослел.

Одиннадцатиклассник из Санкт-Петербурге пришел в школу в шлеме и амуниции для страйкбола. Игровое пневматическое оружие молодой человек тоже прихватил. В качестве атрибута гражданской одежды подросток надел поверх брони синий галстук. Однако 17-летнего фаната военной игры увидели чьи-то родители и сообщили охране.

В школу парню зайти не дали — охранник учебного заведения отказался впускать молодого человека, вызвал полицию и вместе с техническим рабочим удерживал молодого человека до приезда сотрудников Росгвардии. Оружие было изъято и отправлено на экспертизу. Сейчас с подростком беседуют следователи, а в квартире, где проживает школьник, планируют провести обыск.

По версиям разных источников, молодой человек выбрал такой наряд шутки ради, не предвидя последствий. Некоторые утверждают, что он захотел именно в таком виде поучаствовать в фотосессии. Другие говорят, что парень выбрал милитаризированный наряд и пистолет для участия в школьной театрализованной сценке.

Друзья и школа

Администрация школы охарактеризовала молодого человека как тихого и положительного мальчика. Ни он сам, ни его семья никогда не попадала в поле зрения социальных служб. Вот только после трагедии в Казани такая характеристика мало кого успокоит, скорее наоборот.

Друзья и знакомые парня в один голос говорят, что молодой человек наверняка не подумал провести параллели между недавними событиями и своим поступком. Они уверены, что он не хотел ни напугать кого-то, ни хайпануть. Как рассказал 360» выпускник той же школы, школьник уже ранее приходил в экипировке страйболиста на фотосессию.

«Вот не вырос мальчик, как был школьником, так и остался. Он любил взять чипсы, пепси-колу и посидеть на задней парте, поугорать в телефоне. Это не поведение одиннадцатиклассника. Он ведомый и не продумывает своих действий. За два года я не увидел от него никаких взрослых поступков», — сказал однокашник подростка.

Некоторые приятели и вовсе откровенно назвали неудачливого шутника дурачком: по их мнению, только слабоумный человек мог так поступить. При этом они не отрицают, что парень очень хорошо учился, был скромным и веселым, в школу всегда ходил в школьной форме.

Страйкбольная душа

Как оказалось, школьник был серьезным любителем страйкбола — военизированной тактической игры, отдаленно напоминающей Зарницу. В игре используют слабое пневматическое оружие, которое стреляет пластиковыми шариками без краски, в отличии от пейнтбола. Также используют игровые гранаты — считается, что именно такими отбивался от спецназа пенсионер Владимир Барданов.

У подростка была серьезная экипировка, которую он регулярно пополнял, а также всевозможные аксессуары и оружие для игры. Своими приобретениями парень хвастался на странице в социальной сети, сообщила Фонтанка.ру. Например, изъятую при задержании поясную кобуру он приобрел в апреле.

Второй слабостью молодого человека были компьютерные «стрелялки». Именно в образе героя одной из таких игр он и пришел в школу. Парень изображал персонажа мода Nine Tailed Fox из «SCP: Нарушение условий содержания» — бесплатной инди-игры в жанре survival horror.

Хотя, по словам собеседника Life, парень накануне похода в школу искал, где бы раздобыть дубинку и надпись «ОМОН» на спину. Найти аксессуары не удалось, а приятель школьника, которому он рассказал о планах маскарада, предупредил школьника, что это может повлечь крупные неприятности. Но юноша, похоже, все же решил рискнуть.

Сейчас парня уже отпустили домой, ближе к вечеру он вместе с мамой посетил школу. Общаться с прессой юноша не пожелал, заявив лишь, что предпочитает сдать экзамены, а не следить за новостями. Его мама от комментариев также отказалась.

Казань

После стрельбы в Казани казалось, нет человека, который не осознает масштаб ужасного происшествия, не скорбит всем сердцем. Однако скоро выяснилось, что части молодых людей просто все равно. Их максимум — использование трагедию для привлечения внимания к своему блогу и для заработка на рекламе.

Звучали мерзкие шутки, сыпались ложные сообщения о нападениях. А некоторые и вовсе не стесняясь признавались в любви к «казанскому стрелку», обвиняя весь мир в несправедливом обращении с их кумиром. На этом фоне подросток из Санкт-Петербурга, который, по словам его знакомых, просто не подумал о Казани, смотрится вполне приличным парнем. Пусть и лишенным эмпатии.