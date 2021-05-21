Снова победить нацизм. Группировку петербуржского студента-убийцы объявили вне закона

В России судом запретили неонацистское движение NS-WP. Теперь члены группировки будут серьезно ограничены в правах и не смогут использовать свою символику. Теперь правоохранителям останется лишь найти поклонников идеи господствующей расы.

Верховный суд России признал террористическим неонацистское движение NS/WP. Теперь группировка «Национал-социализм/Белая сила» запрещена на территории страны. Отныне членов и руководителей экстремистского движения могут привлечь к уголовной ответственности.

Кроме того, участникам запрещенного объединения теперь нельзя размещать в интернете материалы от своего имени, организовывать массовые мероприятия, принимать участие в выборах, а также пользоваться банковскими счетами. Демонстрация символики также попадает под запрет.

Отечественные «наци» почти не отличаются от своих собратьев по всему миру. Разве что вместо символики Третьего Рейха предпочитают использовать славянские руны, а на «Русских маршах» вышагивали под флагами с изображением славянского солнцеворота (коловрата) или черно-желто-белыми полотнищами.

Любители маршей

Неонацисты особенно активно действовали с апреля 2009-го по январь 2010 года в Санкт-Петербурге, который они между собой назвали Невоград. Основным организатором и вдохновителем «Белой силы»* был студент Санкт-Петербургского издательско-полиграфического техникума Георгий Тимофеев 21 лет, рассказал Коммерсант.

Парень гордо носил кличку Антицыган за откровенную нелюбовь к указанной нации. Также он не любил лиц, ведущих асоциальный образ жизни и уроженцев Кавказа, Азии и Африки. И друзей по такой нелюбви молодой человек обрел довольно скоро. В течение года молодые люди совершили десятки различных преступлений, в том числе десять убийств.

Позже следователи рассказали, что группировка отличалась четким планированием и организацией, устойчивостью и стабильностью состава. В ней царили единство организационных и психологических устремлений, сообщает "Газета.ру«. Молодые люди поддерживали связь в интернете, где выкладывали видеозаписи своих преступлений.

В 2012 году правоохранители смогли арестовать Антицыгана-Тимофеева. Его осудили на 13 лет колонии строгого режима за семь убийств, четыре покушения на убийства, теракт, изготовление, хранение и ношение взрывчатых веществ. Мягкий приговор объяснялся тем, что Тимофеев на сделку со следствием.

Впрочем, не он один — Дмитрий Недугов, также заключивший досудебное соглашение, получил четыре с половиной года лишения свободы. На совести у молодого человека было убийство мужчины с асоциальным образом жизни, попытка убийства иракца, а также поджог киота в церкви Казанской иконы Божией Матери.

Остальные неонацисты после ареста свою вину так и не признали. Они получили от двух лет условно до 24 лет колонии. Однако после задержания группы жуткие видеоролики не исчезли из сети и многие из них содержат сцены насилия и издевательств. Правоохранители стараются установить авторов контента.

К счастью, чаще всего им это удается. Например, в нынешнем марте сотрудники ФСБ задержали в Геленджике и Ярославле 14 участников молодежного радикального неонацистского сообщества «М.К.У.». У молодых людей изъяли нацистские материалы, оружие и инструкции для изготовления взрывных устройств.

*экстремистская организация, запрещенная в России