Что нюхать, что курить. В России хотят давать уголовку за продажу снюса, насвая и снаффа

В России предложили ввести за продажу некурительного табака уголовную ответственность, с такой инициативой выступил начальник Управления наркоконтроля ГУ МВД РФ по Московской области Роберт Адамян. Чем опасны снюс, снафф и насвай и почему их хотят криминализировать — в материале «360».

Сейчас ответственности за распространение некурительного табака в России нет, но Управление наркоконтроля ГУ МВД РФ по Московской области настаивает на том, что ее необходимо ввести, причем именно уголовную, как и за сбыт других наркотиков — с ограничением свободы на срок от шести лет.

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«Те, кто торгует снюсом, снаффом и насваем, — потенциальные в будущем сбытчики более тяжелых наркотиков. Мы ведем речь о снюсе, в котором химии больше, чем табачной стружки», — считает Роберт Адамян.

При этом эксперты отмечали, что в 2019-м году заметно возросла частота употребления различных некурительных табачных смесей. По мнению председателя движения по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни населения «Стройная Россия» Ольги Ванатовой, такой скачок популярности некурительных никотиносодержащих веществ вызван слабой профилактикой вопроса зависимостей в школах.

Снюс, снафф и насвай

Врач-нарколог Александр Ковтун рассказал «360», что и снюс, и снафф, и насвай являются бездымными аналогами сигарет. Все эти вещества имеют высокое содержание никотина и отличаются способом производства или употребления.

Ковтун рассказал, что насвай состоит из никотина и извести — ее добавляют, чтобы всасывание проходило медленнее.

«Содержание никотина [в насвае], как правило, в 10-15 раз превышает содержание никотина в одной сигарете, поэтому эффект от его заложения за губу более одурманивающий», — рассказал Ковтун.

Он также добавил, что людей, употребляющих насвай, часто клонит в сон, у них отмечается повышенное слюноотделение.

Фото: Mohammadali Bakhtiari, CC BY-SA 3.0 без изменений

Производится насвай, по словам нарколога, в Средней Азии. Там же он распространен больше всего, и ввозят в Россию его обычно оттуда. «Так как насвай не запрещен, сотрудники таможни и правоохранительных органов, убеждаясь, что везется насвай, вынуждены на сегодняшний день его пропускать, так как нет никаких оснований задержать или прекратить провоз», — сказал Ковтун «360».

Снюс, как объяснил «360» нарколог, является абсолютным аналогом насвая, за исключением того, что производится он промышленным способом, в то время как насвай — кустарным. Снюс и насвай обычно кладут между губой и десной, где никотин всасывается в слизистую и так попадает в мозг. Снафф же — нюхательный табак.

«Так как снюс — жевательный табак, или бездымный табак — производится промышленным образом, на него, как правило, есть вся разрешительная документация, есть определенные элементы контроля качества производства и производитель гарантирует его определенную безопасность», — отмечает Ковтун.

То же относится и к снаффу, который продают в жестяных банках с акцизными марками. И если происхождение снюса и снаффа отследить можно, то с насваем ситуация сложнее — по словам Александра Ковтуна, ввозят в страну его обычно приезжие из Средней Азии.

Весь некурительный табак по воздействию должен быть приравнен к табачным изделиям, которые курятся. Как заявил нарколог, эти вещества нисколько не безопаснее, а единственное их отличие от сигарет в том, что окружающие не испытывают влияния табачного дыма.

При этом вред, по словам Александра Ковтуна, от некурительных смесей такой же, как от сигарет: формируется никотиновая зависимость, язвы на слизистой оболочке полости рта, ухудшаются память и внимание, а постоянное чрезмерное употребление снюса, снаффа и насвая может привести к интеллектуальному обеднению личности, ее огрублению.