Снявшуюся в порно россиянку ищет полиция Бали. Она осквернила святыню, но найти ее будет непросто

Двух российских туристов начали разыскивать на Бали из-за нарушения местных законов. Внимание правоохранителей привлек порноролик, снятый на священном вулкане Гунунг-Батур. Откровенное видео может обернуться для его участников тюремным заключением. Но пока индонезийская полиция не знает, где именно находятся оскорбившие религиозные чувства местных.

Непристойное видео разлетелось по соцсетям после публикации на Pornhub, сообщило издание Jeg Bali. Ролик продолжительностью три минуты 44 секунды посмотрели более 1,2 миллиона пользователей. Его загрузили в Сеть еще в 2020 году, но полицейские заинтересовались кадрами только сейчас. Видео уже заблокировали на крупнейшем порнохостинге.

По данным правоохранителей, ролик сняли на одном из склонов вулкана Гунунг-Батур. Эта гора считается одним из священных мест на Бали. В связи с этим полицейские начали проводить расследование. На самом видео девушка в маске и синем плаще сначала разглядывала природный пейзаж, а затем стала заниматься оральным сексом. Также на кадрах видна татуировка, набитая на левой руке девушки.

Как утверждает издание, маска на лице порномодели еще раз подтверждает, что кадры были сняты во время пандемии коронавируса. Представитель деревни Батур Джро Ваян Аста подчеркнул, что в период ограничений свободный проход на гору был закрыт. Туристы могли подняться только в сопровождении офицера и местного гида, подчеркнуло издание Balitribune.

Правоохранители предполагают, что видео сняли российские туристы. На порнохостинге ролик опубликовала пользовательница под ником Minanika69. Индонезийские полицейские изучили страницы девушки в соцсетях, узнав, что ей 21 год. Telegram-канала Life Shot утверждает, что речь идет о российской модели Веронике Трошиной. Она снимается в любительском видео для взрослых вместе с неким Михаилом.

«Если кто-то публично совершает аморальные поступки, записывает и публикует их, конечно, это нарушает законы Индонезии», — заявил начальник полиции округа Бангли Ай Густи Агунг Дхана Арьяван.

Он пояснил, что туристам грозит тюремное заключение на срок до двух лет и восьми месяцев. Пока правоохранители выясняют, продолжают ли туристы находиться на острове.

«Наши офицеры вычислили точное место съемки — на пешем маршруте горы Батур, выше храма Пасар Агунг. Мы взаимодействуем с миграционной службой, выясняем, где сейчас эти граждане», — отметил сотрудник полиции.

По его словам, поиски осложняет то, что видео сняли еще в прошлом году. В связи с этим довольно трудно определить местонахождение иностранцев. Все действия полицейские планируют координировать с миграционной службой Индонезии.

«Никаких зацепок не было. Личности неизвестны. Мы также проверили в гостиницах в Бангли, использует ли кто-нибудь имя MihaNika, но результаты все еще нулевые», — заключил Дхана Арьяван.

Священное место

Видео с порно на склоне вулкана вызвало негодование балийцев из-за сакральности места. Гора Гунунг-Батур считается священной. Вулкан является действующим, а его высота составляет 1717 метров. У подножия располагается одноименное озеро, в котором запрещено купаться и плавать на моторных лодках.

Местные жители верят, что в этом районе обитает большое количество духов. По одной из легенд, озеро оберегает богиня пресной воды Деви Дану. В ее честь возвели храм Улун Дану Батур, где теперь балийцы проводят праздничные церемонии.

Источник фото: wikipedia.org

В начале 2000-х жители острова решили умилостивить богов после очередной активности вулкана. Тогда они уложили вокруг горы саронг длиной в несколько километров. Жители приносили подношения и молились. С тех пор вулкан не извергался, а балийцы утверждают, что избежать возможных катастроф помог проведенный обряд.

В 2012 году всемирная организация ЮНЕСКО внесла территорию кальдеры вулкана в список геологических парков. Недалеко от Батура находятся еще две священные горы — Абанг и Агунг. Подняться на склоны туристы могут по нескольким маршрутам, но иностранцев всегда должен сопровождать местный гид.

Представитель Управления туристических достопримечательностей (DTW) пояснил, что перед восхождением каждому путешественнику объясняют правила. Например, туристам запрещено брать с собой алкоголь, а незамужние и неженатые туристы не могут ночевать в одной палатке.

Кроме того, возле озера Батур живет поселение, жители которого до сих пор поклоняются языческим духам. Бали-Ага не закапывают умерших, а оставляют останки под священным деревом Меньян. Все эти особенности делают район вулкана таким местом, где необходимо строго соблюдать местные правила.