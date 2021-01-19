Снимки пенисов, вранье и расизм. Закулисье сайтов знакомств показали их сотрудники

Приложения для знакомств давно стали частью новой реальности. Представители самых крупных подобных сервисов поделились секретами, которые узнали на работе. И некоторые из них оказались пугающими.

Вопрос занятым в сфере знакомств сотрудникам задали на Reddit. Ветка обсуждения быстро стала вирусной, набрав более 12,8 тысячи комментариев.

Одним из наиболее популярных ответов оказалась жалоба на нежелательные интимные снимки, которые пользователи рассылают без запроса со стороны собеседника.

«Количество фотографий полового члена, которые мужчины отправляют женщинам, ужасающе. <…> Вы, наверное, и так думали, что онлайн-знакомства сродни помойке, но объем вас все равно удивит. Это как смотреть на каждое фото и говорить: „Да, это пенис“», — поделились сотрудники приложений.

Источник фото: Reddit

Некоторые из них признались, что болтали с пользователями с поддельных учетных записей. Иногда — просто от скуки.

«На нашей платформе произошло убийство. Топ-менеджеров компании допросили как свидетелей», — рассказали сотрудники одного из сервисов. Они добавили, что основная цель поискового алгоритма — заставить человека платить, а не найти свою половинку.

Оказалось, что в приложениях для знакомств существуют «призраки» — фейковые женские аккаунты, с которых пишут мужчинам. Обычно этим занимаются молодые люди из Франции, Сербии, Украины и России.

Комментаторы заметили, что женщины зачастую не говорят правду о своем возрасте, а мужчины скрывают размер зарплаты и не упоминают реальный рост. Кроме того, и среди тех, и среди других встречаются расисты.

«Статистика ответов на сообщения о расе и половой принадлежности разрушит вашу веру в человечество», — заявили в обсуждении.