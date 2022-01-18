Москва встала в пробках из-за снегопада. К 15:00 в городе, как ожидается, выпадет почти треть месячной нормы осадков. Ситуация на дорогах утром уже была напряженной, а к вечеру только усугубится. Но непогода должна отступить — пик снегопада уже миновал.

Утро 18 января Москва встретила в пробках. Ночью в городе начался снегопад. По прогнозам синоптиков, до 15 часов выпадет от 8 до 13 миллиметров осадков, это почти треть месячной нормы. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Пик интенсивности снегопадов прогнозируется в период с 06:00 до 09:00, когда видимость в зарядах ухудшится до одного километра и менее, снежный покров подрастет на пять сантиметров, на дорогах заносы. Ветер в порывах будет достигать 10-15 метров в секунду», — заявил он.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила «360», что холодный атмосферный фронт, вызвавший снегопад ночью, уже теряет силу.

«Мы ожидаем, что после 12:00 снег уже будет небольшим, а после 18:00 существенных изменений высоты снежного покрова за сегодняшний день уже не предвидится», — добавила она.

За прошедшую ночь, по словам синоптика, высота снежного покрова в Москве изменилась на 7-11 сантиметров, причем больше всего снега добавилось в центре.

Горожане уже делятся фотографиями заснеженных дворов и улиц.

А представители районных администраций начали отчитываться об уборке снега в социальных сетях.

Пробки и аварии из-за снега

При этом пробки во второй половине дня только усилятся — до восьми баллов. В городе продлен «желтый» уровень опасности из-за метели и гололедицы. Водители утром жаловались на нечищеные дороги и высокую аварийность.

«МКАД вообще по щиколотку, фуры на подъемах остановились. В пятом часу ехал в Шереметьево — МКАД нечищеная была, Ленинский более или менее, вылетные магистрали почищены и залиты, как обычно», — приводит BFM.ru слова таксиста.

Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» сообщил о нескольких небольших авариях в разных частях города.

Во дворах и на пешеходных улицах ситуация не лучше, уверены горожане. Жители Измайловского района, по данным группы «ДТП и ЧП Москва и МО онлайн» во «ВКонтакте», вышли чистить улицы самостоятельно и даже попросили у управы трактор, так как коммунальщики со своей работой не справлялись.